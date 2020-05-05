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Компании
«Ставропольский бройлер» купил крупнейшую птицефабрику Оренбургской области
Агроинвестор
5 мая 2020
Ставропольская компания входит в ГАП «Ресурс», принадлежит Виктору и Владимиру Наурузовым.
журнал «Агроинвестор»
май 2020
Фото: «Черкизово»

«Уральский бройлер» — бройлерная птицефабрика полного цикла: от производства инкубационного яйца до забоя птицы и глубокой переработки мяса. Мощность предприятия — 40 тыс. т в живом весе. Также у него есть торговая сеть из 23 магазинов в Оренбурге и Оренбургской области. Предприятие входит в десятку крупнейших птицефабрик Приволжского федерального округа, является единственным производителем мяса птицы в промышленных масштабах в Оренбургской области, говорится в материалах к торгам. 

Бенефициар компании — ликвидируемое ЗАО «Уральский бройлер», подконтрольное Внешэкономбанку. Выручка предприятия в 2018 году (последние доступные данные) составила 2,3 млрд руб., убыток — более 400 млн руб. Внешэкономбанк выставил птицефабрику на торги в прошлом году для погашения кредитной задолженности, несколько раз они проходили неудачно. Изначально банк хотел получить за акции предприятия более 1,5 млрд руб., в итоге стоимость сделки составила 1,08 млрд руб.

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