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Russian Meat&Feed Industry — 2020

Аналитика

Потребители стали больше экономить на продуктах питания

Издержки производителей растут, однако у бизнеса не всегда есть возможность переложить их на потребителей

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Покупатели стали выбирать более дешевое мясо, макароны и соки
Е. Разумный
Покупатели стали выбирать более дешевое мясо, макароны и соки
Е. Разумный

Падение реальных доходов в связи с ограничениями, введенными для борьбы с пандемией COVID-19, привело к росту потребления продуктов и товаров низкого ценового сегмента — со среднего значения в 16,9% до 17,7% в мае 2020 года. При этом доля товаров премиального ценового сегмента сократилась с 35,8% в среднем по году до 34,4% в мае, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Nielsen.

Сильнее всего потребители стали экономить на мясе, фруктовых соках, воде, чае, макаронных изделий и др. Так, если в среднем на низкий ценовой сегмент приходилось 18,7% годовых продаж макаронных изделий, то за 27 апреля — 24 мая показатель достиг 22,8%. В категории майонеза доля низкого ценового сегмента за тот же период выросла с 7,3% до 9,5%, в продажах развесных шоколадных конфет — с 14% до 15,7%. Доля премиума в категории макаронных изделий при этом сократилась с 37,1% до 33,7%, в шоколадных конфетах — с 30,8% до 28,7%.

Представитель сети Auchan подтвердил «Коммерсанту», что все больше клиентов переходят на товары низкого и среднего ценовых сегментов, также растет спрос на товары собственных торговых марок (СТМ). Компания считает, что такая тенденция будет сохраняться. В «Магните» продажи продукции под своим брендом растут примерно на 20% с начала года, большая часть ассортимента СТМ находится в сегменте «первой цены». Это связано не только с изменением покупательского поведения, но и с оптимизацией портфеля СТМ, уточняет ритейлер.

Шоки, вызванные пандемией, оказывают влияние на все элементы системы АПК. Например, падение доходов в сочетании с нестабильностью цен на продукты вынуждает домохозяйства отказываться от дорогостоящих фруктов и овощей, мяса и молочных продуктов в пользу зерновых, корнеплодов и клубневых овощей, говорится в презентации «Агроэкспорта» «COVID-19 и мировые аграрные рынки». А ухудшение качества рациона (но не его калорийности) в долгосрочной перспективе может усугубить проблему несбалансированного питания и ожирения, отмечают аналитики. По их мнению, чтобы справиться с кризисом, необходимо тесное взаимодействие с потребителями для адаптации ассортимента продуктов питания, бизнес-моделей и процессов под меняющиеся потребности покупателей. Также необходима адаптация стратегий продвижения и распространения продукции для онлайн продаж, разработка инноваций, в том числе в продуктах питания и др.

Тридцать лет российские потребители учатся считать деньги, и особенно активно — в последние пять лет, когда ситуация в экономике была тяжелой, говорит исполнительный директор инвестиционной компании «Атон» Иван Николаев. «Доходы не растут, а сокращаются и будут сокращаться, в то время как жить становится дороже», — добавляет он. Чтобы справиться с этой ситуацией, производителям нужно, во-первых, работать над операционной эффективностью и не перекладывать растущие издержки на покупателей. Во-вторых, нужно развивать свой бренд и строить диалог с потребителем. «Если раньше считалось, что главное — это попасть на полку, а она уже все продаст, то сейчас это не совсем так. И если ваш товар не продается, то не стоит им занимать место на витрине», — уверен он. Если бизнес не соблюдает эти условия, то ближайшие года два он может просто не пережить, считает Николаев.

На дальнейшее развитие событий будут влиять несколько факторов. Первый — замедлившаяся мировая торговля: падающий спрос оказывает давление на все. По словам Николаева, то, что происходит сейчас в экономике, похоже на сценарий рецессии, который, вероятно, продлится не один год. Второй фактор — нефть: низкие цены на нее не только не позволяют пополнить Фонд национального благосостояния, но и могут сделать бюджет менее профицитным.

Ограничительные меры постепенно отменяются по всему миру, а это значит, что бизнес начнет наращивать обороты, однако его восстановление займет не меньше года, продолжает Николаев. Но ожидать роста спроса на продукты питания сложно, говорит он. Это связано и с тем, что в конце первого-начале второго квартала люди накопили огромные запасы, причем не только продуктовые. «И что будет в третьем квартале — большой вопрос», — рассуждает он.

Еще один важный фактор — урожай, и не только в России. Например, в странах Европы была малоснежная зима. «Пока сложно сказать, какими будут цены на продукты питания, но, вероятно, высокими. Возможно, даже будут вводиться продуктовые эмбарго на экспорт», — допускает Николаев. И если хорошего урожая в этом году не будет, то продуктовая инфляция вырастет, а переложить издержки на беднеющих потребителей довольно проблематично, заключает он.

Елизавета Литвинова 

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