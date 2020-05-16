Еда меняет формат: foodtech и тренд online to offline стали актуальнее

Мировые инвестиции в сектора foodtech и e-commerce в первом квартале составили $1,53 млрд против $4,6 млрд годом ранее, сообщил венчурный фонд Fuel for Growth (F4G). Число сделок также уменьшилось — с 292 за первые три месяца 2019-го до 141 в этом году.



В первом квартале прошлого года, по данным F4G, лидерами по привлечению инвестиций были сервис по аренде помещений для «облачных кухонь» CloudKitchens ($700 млн), платформы для заказа еды из ресторанов Bite Squad ($321 млн), Zomato ($222 млн) и Swiggy (156 $ млн), а также производитель полезных снеков Graze ($195 млн). В 2020 году инвесторов привлекли производители растительного и культивируемого мяса Impossible Foods ($500 млн) и Memphis Meats ($161 млн), сервис доставки продуктов BigBasket ($175 млн), оператор dark-kitchen Rebel Foods ($125 млн) и облачные платформы для управления операциями Keruyun ($115 млн).



По словам управляющего партнера F4G, гендиректора «Эфко Инновации» Андрея Зюзина, пандемия COVID-19 внесла коррективы в венчурный рынок, тем не менее, сейчас заметен рост некоторых foodtech компаний на бирже, также активно развивается сектор доставки продуктов питания. «Это продолжение тренда online to offline, который потенциально имеет много возможностей, поэтому инвесторы активно в него вкладываются», — отмечает он.



После пандемии глобальные корпорации еще больше сосредоточатся на поиске технологий, которые сделают доступнее продукты питания для людей как в плане логистики, так и стоимости, считает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Пока трудно сказать, будет ли сделан выбор в пользу качества и натуральности, пользы для здоровья или стоимости. Если вспомнить сюжеты фантастических фильмов, то пища из тюбика вполне может стать альтернативой традиционным товарам, особенно если забыть об эстетической роли еды, — рассказывает она. — Мне кажутся перспективными технологии, которые позволят сократить стоимость логистики в продовольственных цепочках, времени доставки до потребителя: это различные вертикальные городские теплицы, «огород на окне» и прочее». В плане продовольственной безопасности эта экономическая модель будет надежнее, чем глобализованное производство высокотехнологичных продуктов, говорит она.







Продукты из интернета

Онлайн-доставки продуктов питания и готовых блюд начали развиваться еще до ситуации с коронавирусом, это направление особенно актуально в Китае, где в новых квартирах иногда вообще нет кухонь, говорит директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Закрытие кафе и ресторанов ускорило развитие этого сегмента, в том числе в России. «После введения карантинных ограничений действительно больше людей стало пользоваться сервисами онлайн-доставки, и таким компаниям пришлось увеличивать штат сотрудников, расширить узкие места, вложиться в инфраструктуру, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Это уже само по себе будет поддерживать данное направление: так как в его развитие вложены деньги, его будут продвигать». Это относится и к сервисам доставки до дома, и к заказам онлайн с получением в пунктах выдачи в магазинах, уточняет он.



Из-за коронавируса сервисы онлайн-доставки действительно стали более популярны, однако на фоне падения доходов населения они не могут развиваться в полной мере, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По его словам, влияние фактора коронавируса на данную сферу крайне противоречиво: большинство людей будут выбирать самый дешевый вариант покупки товаров. «Полагаю, что последствия нынешней ситуации мы будем ощущать еще долго, и, скорее всего, доля онлайн-торговли, которая сейчас повысилась, не вернется к стартовым позициям и останется более высокой, чем до пандемии, — считает Рылько. — Люди, «распробовавшие» онлайн-доставку, скорее всего, станут совмещать ее с традиционными походами по магазинам».



На фоне карантинных ограничений из-за распространения коронавируса рынок экспресс-доставки продуктов питания по итогам 2020 года может увеличиться с 0,7 млрд руб. до 30 млрд руб., прогнозирует «Infoline-Аналитика». Как пишет «Коммерсантъ», основной объем обеспечат X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и др.), «ВкусВилл», «Яндекс.Лавка» и «Самокат». В дальнейшем сегмент продолжит динамично расти, в том числе за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, в первую очередь, в городах-миллионниках, предполагают аналитики. Причем если изначально услугу предлагали только интернет-сервисы, то сейчас в сегмент доставки активно выходит офлайн-ритейл. Так, например, «Магнит» запустил в тестовом режиме экспресс-доставку товаров из 18 супермаркетов в Ростове-на-Дону и Волгограде совместно с логистическим оператором Pony Express.



Также развивается сервис доставки продуктовых наборов для приготовления конкретных блюд. Например, у Elementaree, одного из лидеров этого сегмента, по собственным данным, с начала года заказы и доставки выросли вдвое. Недавно Российский фонд прямых инвестиций, Bonduelle, а также ряд ближневосточных партнеров объявили о совместных инвестициях в компанию $5 млн. Привлеченные средства будут использованы для увеличения производственных мощностей, расширение ассортимента меню и географии присутствия, а также дальнейшего развития технологической платформы.







Горох вместо мяса

Если говорить о развитии foodtech-сегмента, то в США и Китае на фоне пандемии COVID-19 вырос спрос на растительное мясо, продолжает Андрей Зюзин. В Штатах Beyond Meat смогла удовлетворить спрос после нарушения логистических цепочек и перебоев с поставками мяса в магазины, предложив замену — альтернативный продукт с адекватным питательным составом. В Китае же потребители связывали проблему возникновения коронавируса с потреблением животной пищи, поэтому начали переключаться на продукты растительного происхождения, рассказывает он. По мнению Зюзина, в России бума на растительное «мясо» не произойдет, но будет постепенное осмысление его нужности и полезности. Продвижению продукции Beyond Meat может помочь ее включение в меню ресторанов быстрого питания (KFC, McDonalds, Burger King) и более демократичная цена.



Перспективы производства растительного «мяса» не выглядят безоблачными, уверен Дмитрий Рылько. «Этот продукт в некотором роде элитарный, демонстрирующий уровень престижа, и в связи с общими проблемами в потребительском секторе подобные товары, скорее всего, пока уходят в тень», — думает он.



Растительные продукты с имитацией вкуса мяса не будут быстро набирать популярность, несмотря на некоторые утверждения, что отдельные потребители боятся переноса коронавируса животными, уверен глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Механически переносить вирус может и котлета из гороха, подчеркивает он. «Во-первых, растительные продукты, имитирующие мясо, в разы дороже самого мяса — мало кто может себе позволить постоянно покупать эту продукцию, — поясняет он. — Кроме того, потребители едят ту же птицу, свинину, говядину, несмотря на то что мясо в принципе может быть небезопасным, если будут грубо нарушены технологии производства, хранения и транспортировки». Те, кто боится заразиться через продукты животного происхождения, скорее, станут потреблять больше круп и овощей, чем включать в рацион дорогие растительные заменители мяса, считает Юшин. Хотя любые продукты имеют право на существование, нет никакой необходимости заменять необходимые нашему организму продукты животного происхождения растительными, если вам это строго не рекомендует профессиональный и опытный врач, подчеркивает он.



По мнению Андрея Сизова, принципиальных изменений в структуре потребления продуктов питания не произойдет. Однако растительные альтернативы продукции животноводства будут понемногу отбирать долю рынка у натуральных мяса и молока. «Эта тенденция существует уже много лет. На днях у Beyond Meat вышла очень сильная отчетность: продажи в первом квартале выросли в 2,4 раза год к году, EBITDA составила $13 млн против $2 млн. В среднесрочной перспективе эрзац-мясо вполне может занять около 10% от общего рынка в развитых странах против текущих нескольких процентов», — оценивает он, добавляя, что сейчас пандемия COVID-19 может ускорить этот процесс.



В США произошло множество случаев массового заражения работников мясокомбинатов, на днях такие сообщение пошли и из Европы, продолжает Сизов. Эти предприятия становятся очагами распространения инфекции из-за большой скученности работников, среди которых немало мигрантов, в том числе нелегальных. В результате мы можем увидеть ужесточение требований к безопасности работников, что приведет к росту расходов производителей мяса. «Другой фактор — широкое обсуждение тяжелых условий труда на мясокомбинатах, что может усилить скепсис потребителей, в первую очередь молодых, по отношению к животноводческой продукции в принципе, — рассуждает он. — Весьма вероятно, что производители альтернативного мяса постараются подчеркнуть этот нюанс в своих маркетинговых сообщениях».

