Производство продуктов питания выросло на 6,9%

Рост производства консервов обусловлен массовыми закупками на период карантинных ограничений А. Махонин

Производство продуктов питания стало одной из немногих отраслей, показавших рост в январе-мае по отношению к аналогичному периоду прошлого года — плюс 6,9%, следует из данных Росстата. Значительнее всего в процентном выражении увеличился выпуск мясных консервов — на 26,8% до 320 млн условных банок. Следом идет подсолнечное масло и его фракции — плюс 22,7% до 2,8 млн т, производство сливочного масла выросло на 12,6% до 116 тыс. т. Также заметно вырос выпуск переработанного и консервированного картофеля — на 12,3% до 113 тыс. т, сыров — на 9,7% до 225 тыс. т, мясных полуфабрикатов — на 9,6%, 1,6 млн т, охлажденного мяса (без учета птицы) — на 9,4% до 1,2 млн т. Больше всего снизилось производство кондитерских изделий — на 1,8% до 1,5 млн т.



Рост производства консервов обусловлен массовыми закупками на период пандемии и карантинных ограничений, считает президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «Если наблюдается увеличение производства определенной продукции, то она продается, а не хранится на складах, то есть спрос тоже повышается», — добавляет он.



Увеличение объемов производства красного мяса — это результат запуска инвестиционных проектов в свиноводстве, которые ввели в эксплуатацию в конце прошлого года — начале этого, продолжает Давлеев. Он напоминает, что Национальный союз свиноводов прогнозировал увеличение производства свинины промышленными предприятиями в этом году до плюс 300 тыс. т. «Вот и получается прирост производства красного мяса на 9,6%. Перепроизводство свинины и предложение, превышающее спрос, привели к падению цен на нее ниже 100 руб./кг, за чем последовало падение цен на мясо птицы, — отмечает Давлеев. — Если свиноводы хотят работать на низкой марже, то пусть работают. Если хотят большей доходности своего бизнеса, то такие объемы свинины на сегодняшний день при отсутствии экспортных рынков с точки зрения экономики не вполне оправданы».



Введенные в эксплуатацию производственные мощности, которые и обеспечили такой значительный прирост, не обязательно загружать полностью, считает Давлеев. Если откроются новые экспортные рынки, то увеличить выпуск мяса на них можно за считанные месяцы. А пока оно будет использоваться для полуфабрикатов, в том числе для сектора общественного питания, добавляет он.



Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев рассказал «Агроинвестору», что за шесть месяцев этого года производство всех видов мяса-сырья вырастет на 3,3% в убойном весе, при этом драйвером увеличения будет свинина — плюс 9,7%. При этом производство мяса птицы снизится на 0,5%, баранины — на 5%, а говядины — увеличится на 0,5%. «За полгода производство свинины прибавит примерно 160-170 тыс. т в убойном весе. Экспорт вырос на 41 тыс. т до 85 тыс. т, импорт сократился примерно на 60 тыс. т. То есть 100 тыс. т из 170 тыс. т распределятся на снижение импорта и увеличение экспорта, а остальной объем свинины в основном подойдет на рост потребления за счет снижения цены за полгода на 12%», — объяснил Ковалев.



Прирост производства подсолнечного масла обусловлен большим объемом сырья и запретом на вывоз подсолнечника, вместо которого Россия экспортирует масло, прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

