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Russian Meat&Feed Industry — 2020

Рынки

Производство продуктов питания выросло на 6,9%

Самый значительный прирост показали производства мясных консервов и подсолнечного масла

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Рост производства консервов обусловлен массовыми закупками на период карантинных ограничений
А. Махонин
Рост производства консервов обусловлен массовыми закупками на период карантинных ограничений
А. Махонин

Производство продуктов питания стало одной из немногих отраслей, показавших рост в январе-мае по отношению к аналогичному периоду прошлого года — плюс 6,9%, следует из данных Росстата. Значительнее всего в процентном выражении увеличился выпуск мясных консервов — на 26,8% до 320 млн условных банок. Следом идет подсолнечное масло и его фракции — плюс 22,7% до 2,8 млн т, производство сливочного масла выросло на 12,6% до 116 тыс. т. Также заметно вырос выпуск переработанного и консервированного картофеля — на 12,3% до 113 тыс. т, сыров — на 9,7% до 225 тыс. т, мясных полуфабрикатов — на 9,6%, 1,6 млн т, охлажденного мяса (без учета птицы) — на 9,4% до 1,2 млн т. Больше всего снизилось производство кондитерских изделий — на 1,8% до 1,5 млн т.

Рост производства консервов обусловлен массовыми закупками на период пандемии и карантинных ограничений, считает президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «Если наблюдается увеличение производства определенной продукции, то она продается, а не хранится на складах, то есть спрос тоже повышается», — добавляет он.

Увеличение объемов производства красного мяса — это результат запуска инвестиционных проектов в свиноводстве, которые ввели в эксплуатацию в конце прошлого года — начале этого, продолжает Давлеев. Он напоминает, что Национальный союз свиноводов прогнозировал увеличение производства свинины промышленными предприятиями в этом году до плюс 300 тыс. т. «Вот и получается прирост производства красного мяса на 9,6%. Перепроизводство свинины и предложение, превышающее спрос, привели к падению цен на нее ниже 100 руб./кг, за чем последовало падение цен на мясо птицы, — отмечает Давлеев. — Если свиноводы хотят работать на низкой марже, то пусть работают. Если хотят большей доходности своего бизнеса, то такие объемы свинины на сегодняшний день при отсутствии экспортных рынков с точки зрения экономики не вполне оправданы». 

Введенные в эксплуатацию производственные мощности, которые и обеспечили такой значительный прирост, не обязательно загружать полностью, считает Давлеев. Если откроются новые экспортные рынки, то увеличить выпуск мяса на них можно за считанные месяцы. А пока оно будет использоваться для полуфабрикатов, в том числе для сектора общественного питания, добавляет он.

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев рассказал «Агроинвестору», что за шесть месяцев этого года производство всех видов мяса-сырья вырастет на 3,3% в убойном весе, при этом драйвером увеличения будет свинина — плюс 9,7%. При этом производство мяса птицы снизится на 0,5%, баранины — на 5%, а говядины — увеличится на 0,5%. «За полгода производство свинины прибавит примерно 160-170 тыс. т в убойном весе. Экспорт вырос на 41 тыс. т до 85 тыс. т, импорт сократился примерно на 60 тыс. т. То есть 100 тыс. т из 170 тыс. т распределятся на снижение импорта и увеличение экспорта, а остальной объем свинины в основном подойдет на рост потребления за счет снижения цены за полгода на 12%», — объяснил Ковалев.

Прирост производства подсолнечного масла обусловлен большим объемом сырья и запретом на вывоз подсолнечника, вместо которого Россия экспортирует масло, прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Елизавета Литвинова 

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