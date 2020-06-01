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Рынки
Производство яблок может увеличиться вдвое
Татьяна Кулистикова, Елена Максимова
Агроинвестор
1 июня 2020
Для этого нужно заложить дополнительно до 63 тысячи гектаров садов
Ежегодный прирост производства яблок в России составляет 150-200 тысяч тонн
Фото: Pixabay

Производство товарных яблок в 2024 году может составить 1,2 млн т, в том числе 1,04 млн т дадут новые сады, заложенные в 2015—2019 годах. Такой прогноз сделал Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка, проанализировав динамику их выхода на проектную мощность. По данным Минсельхоза, за прошедшие пять лет в России было заложено 62,3 тыс. га интенсивных садов.

С 2014-го объем российского рынка яблок вырос на 23,6% до 1,4 млн т в прошлом году. Однако это все еще на 12% меньше, чем было в 2013-м — до введения продэмбарго в ответ на санкции Запада. При этом импорт за шесть лет упал с 1,37 млн т до 769 тыс. т в прошлом году, тогда как собственное производство в товарном секторе увеличилось с 223 тыс. т до 645 тыс. т, отмечают аналитики.

Потребление товарных яблок в России оценивается в среднем в 9 кг на человека в год, что на 30% меньше уровня США и стран ЕС (12 кг чел./год), сравнивает Россельхозбанк. В случае роста потребления до аналогичного уровня, емкость российского рынка яблок может составить 1,74 млн т. Если на этот показатель удастся выйти к 2024 году, то доля зарубежной продукции снизится с 55% до 36%, и Россия может достичь самообеспеченности яблоками, уверены аналитики Россельхозбанка. По их расчетам, для этого нужно заложить дополнительно от 16 тыс. га до 63 тыс. га новых садов в зависимости от уровня их интенсивности. Необходимым условием банк называет устойчивый приток инвестиций в отрасль, в том числе за счет возмещения из федерального бюджета части капитальных затрат на реализацию проектов в АПК.

По словам директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, чтобы выйти на самообеспеченность, нам необходимо расширить площади под яблоневыми садами примерно вдвое — на 60-70 тыс. га. Сейчас обеспеченность товарным яблоком, по его оценке, составляет чуть менее 50%. Безусловно, этот уровень нужно повышать, однако вместе с увеличением производства необходимо обеспечить себя плодохранилищами, а их пока недостаточно, обращает внимание он.

В целом нарастить производство товарных яблок к 2024 году было бы возможно, если бы не два серьезных фактора, продолжает Глушков. «Во-первых, из-за девальвации рубля подорожали саженцы, 50% которых завозится из-за рубежа, а также увеличилась стоимость строительства фруктохранилищ, — прокомментировал он «Агроинвестору». —  Во-вторых, из-за заморозков на Юге производители в этом году не получат ту выручку, на которую рассчитывали. Все это замедлит темпы закладки новых садов. Таким образом, полагаю, что прогноз Россельхозбанка должен быть скорректирован в меньшую сторону».

Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин говорит, что нашим садоводам необходимо ставить задачу обеспечить рынок отечественным товарным яблоком. «Российские яблоки самые чистые в Европе: если наши производители обрабатывают деревья 12 раз в год, из них три-четыре раза до цветения, то в странах Евросоюза число обработок доходит до 40», — рассказал он «Агроинвестору».

По оценке ассоциации, для самообеспеченности яблоками площади интенсивных садов нужно увеличить на 50 тыс. га, и это вполне реально сделать за четыре-пять лет. «Сейчас ежегодный прирост производства яблок в России составляет 150-200 тыс. т, и, по нашим более ранним прогнозам, в этом году урожай товарных яблок как раз должен был достигнуть 1,2 млн т, — напоминает он. — Однако погодные условия скорректировали эту оценку, так как многие сады на Юге пострадали от заморозков, а значит потери урожая в этом году составят от 40% до 70%».

Ранее Плодоовощной союз оценивал, что из-за заморозков во время цветения садоводы на юге страны в этом году могут потерять от 60% до 90% урожая. «В основном пострадали сады в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Кабардино-Балкарии и Ингушетии, — комментировал Глушков. — При этом именно в данных регионах производится минимум 50% всех отечественных товарных яблок, соответственно, осенью может возникнуть дефицит плодов, что скажется на их цене».

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