В Крыму появится яблоневый сад за 1,3 млрд рублей

В селе Грушевка Судакского района Крыма реализуется инвестпроект по созданию интенсивного яблоневого сада. Первая очередь площадью 19,81 га уже заложена, в этом году планируется заложить вторую в 16 га. Проект компании «Грушевские сады» также предусматривает строительство фруктохранилища мощностью 10 тыс. т и объекты переработки. Объем инвестиций составит 1,31 млрд руб., сообщает Минсельхоз республики.



Яблоневые сады площадью 320 га планируется заложить на ранее необрабатываемых земельных участках в 393 га. Инвестиционный проект реализуется в том числе при поддержке Минсельхоза Крыма: предприятие получило субсидию на закладку многолетних насаждений — более 32 млн руб., также ведомство берет на себя ряд социальных обязательств.



Крым — привлекательный регион с точки зрения климата: там будут расти импортные сорта яблок, востребованные в торговых сетях, хотя определенные сложности с почвой есть. Но одна из основных проблем связана с водой. По мнению директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, в садах, скорее всего, будет использоваться система очищения воды, если компания не нашла площадку, где есть пресный источник. «Обычно там вода либо соленая, либо ее нет вообще. Но в Крыму много свободных земель, регион перспективный, и хорошо, что там закладывают сады», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Также инвестор может столкнуться со сложностями, связанными с завозом оборудования для хранилища и переработки: иностранные компании стараются не сотрудничать с республикой, чтобы не попасть под санкции. Но, по словам Глушкова, есть посредники, которые могут поставить заграничное оборудование на крымское производство. Также крымским компаниям довольно сложно получить кредиты от российских банков.



«Развивать сельское хозяйство в Крыму нужно и со стратегической точки зрения. Но из-за кризиса подорожали те же саженцы, импортное оборудование, — продолжает Глушков. — Заложено ли это в финансовых моделях инвесторов, учтены ли все эти риски?». Если нет, то компании придется пересматривать свои проекты, возможно, сокращать объемы закладки садов или мощности хранилища, отложить развитие переработки, которые понадобятся предприятию только после того, яблони начнут плодоносить.



С 2015 года власти Крыма и инвесторы подписали 56 соглашений о развитии в республике агропромышленных проектов. Их сумма — 27,75 млрд руб., из них почти 14 млрд руб. — капитальные вложения. Ряд инвестиционных проектов в 2020 году находится в активной стадии реализации, а также в стадии завершения строительства, сообщает республиканский Минсельхоз. В частности, в 2020 году «Фрукты Старого Крыма» планируют ввести в эксплуатацию третью очередь фруктохранилища с регулируемой газовой средой мощностью 5 тыс. т из 16 тыс. т предусмотренных проектом, стоимость которого составляет 1,4 млрд руб. Компания «Клевер» завершает строительство овощехранилища на 2,5 тыс. т, КФХ «ОФК» продолжает работу над овощехранилищем такого же объема.



В Бахчисарайском районе «СкифИнвестКарго» введет первую очередь холодильно-складского комплекса для хранения 2,5 тыс. т плодов и ягод, объем инвестиций — более 130 млн руб. «Массандра» планирует монтаж технологического оборудования для хранения и обработки виноматериала холодом. В Симферопольском районе планируют сдать в эксплуатацию комбикормовый завод «Велес Крым» мощностью 20 т продукции в сутки, объем инвестиций — 300 млн руб.



Также в этом году планируется ввести в эксплуатацию вторую очередь тепличного комбината «Белогорский» площадью 8,1 га. Объем инвестиций в проект составит 3,9 млрд руб. «Крымская фруктовая компания» начнет строительство фруктохранилища на 2 тыс. т с регулируемой газовой средой. Объем вложений — 1,8 млрд руб.



Инвестиции в Крым имеют свои нюансы, в том числе из-за непризнанности данной территории как российской. В результате большинство российских банков несклонны кредитовать проекты в республике, говорит старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. Таким образом, получить заемное финансирование для крымских проектов является в целом непростой задачей.



Также в Крыму недостаточная обеспеченность пресной водой (раньше она в основном поставлялась Украиной). А из-за своего географического положения и транспортной доступности увеличиваются логистические затраты при реализации продукции вне Крыма. Однако есть и преимущества: климат и низкая стоимость рабочих ресурсов. Из-за этих факторов в Крыму в основном реализуется относительно немного маленьких и средних проектов, рассказал «Агроинвестору» Никиточкин.

