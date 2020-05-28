Депутаты Кубани просят упростить страхование в садоводстве

Депутаты заксобрания Краснодарского края обратились с просьбой к Минсельхозу пересмотреть критерии оценки страховых рисков многолетних насаждений с учетом климатических условий региона, где в этом году ожидается до 80% гибели урожая плодов и ягод. Такое решение было принято из-за того, что многие крупные и средние предприятия Кубани уже прогнозируют серьезные убытки, а некоторые и вовсе могут оказаться на грани банкротства, сообщает ТАСС.



Председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию региона Александр Трубилин в ходе совещания сообщил, что, по оценке экспертов, из-за низкой температуры в целом по краю ожидается снижение урожая косточковых на 80% к уровню прошлого года, а семечковых — примерно на 60%. Так как многие садоводческие предприятия не застраховали свой урожай, он предложил обратиться к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой упростить критерии оценки страховых рисков многолетних насаждений.



«Нашим садоводам потребуется помощь. К сожалению, возвратные заморозки — достаточно частое для Кубани явление. Аграриям нужно быть готовым к таким катаклизмам, активнее страховать свои посадки, чтобы не оказаться на грани разорения», — прокомментировал спикер заксобрания Юрий Бурлачко (цитата по сайту регионального парламента).



Губернатор края Вениамин Кондратьев на прошлой неделе в ходе онлайн-совещания обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой продлить на один год льготные кредиты для предприятий АПК региона, которые пострадали от весенних заморозков. Кондратьев уточнил, что предприятия из-за потерь урожая, которые превышают 50%, не смогут вернуть средства из-за финансовых трудностей, в то время как продление льготы стало бы большим подспорьем. Глава государства обещал изучить это предложение.



Ранее садоводы Кубани и Ставрополья обратились к спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко с просьбой о финансовой поддержке производителей плодов в связи с последствиями заморозков в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах. Садоводы попросили рассмотреть вопрос о выделении из бюджета фактически понесенных затрат в размере 80%, но без учета наличия договоров страхования, поскольку пострадавшие сады не были застрахованы, говорится в сообщении Национального союза агростраховщиков (НСА).



«НСА готов расширить программу [страхования] и считает целесообразным сделать это в рамках совместной работы с участием профильного комитета Совета Федерации, Минсельхоза России и отраслевого аграрного сообщества, — заявил президент НСА Корней Биждов, комментируя ответ Совета Федерации. — Вопрос о страховой защите садоводства должен рассматриваться в комплексе, с учетом высокой инвестиционной активности в этой отрасли и программ господдержки, направленных на ее развитие».



Общий объем ущерба от непогоды на юге России может достичь 2 млрд руб., говорится в сообщении НСА. В Ставропольском крае по состоянию на 29 апреля убытки садоводов были на уровне 500 млн руб., при этом 12 садоводческим организациям требуется дополнительное кредитное финансирование в 1,5 млрд руб. Садоводы Ингушетии оценили свои потери на уровне 920 млн руб. В Крыму отмечены потери плодовых на площади почти 4 тыс. га, в Кабардино-Балкарии — 337,5 тыс. га, пострадали и другие регионы.



По данным НСА, по состоянию на начало мая в России было застраховано всего около 2,8 тыс. га садов и виноградников, из которых 1,3 тыс. га — в Краснодарском крае. «Этого явно недостаточно для полной защиты, так как только на Кубани пострадавшая площадь садов оценивается на уровне около 19 тыс. га», — отметил Биждов.

