Депутаты предложили изменить закон о виноградарстве и виноделии

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин внесли в Госдуму законопроект, который должен привести закон о виноградарстве и виноделии в соответствие с техническим регламентом ЕАЭС, вступающим в силу в следующем году, и международными актами, в том числе в рамках Международной организации по виноградарству и виноделию Евросоюза. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает дополнить понятие «вино с защищенным географическим указаниям» положением о том, что оно изготавливается из винограда, выращенного не только в границах определенной виноградо-винодельческой зоны, но и определенного района. В случае принятия документа также будет скорректирована мера по реализации государственной политики в области виноградарства и виноделия в части стимулирования предприятий, использующих только российский посадочный материал.

Также законопроект должен скорректировать нормы о реестре виноградных насаждений с учетом действующей практики его ведения. Так, полномочия по внесению информации в реестр будут переданы на региональный уровень, как это реализуется сейчас в рамках постановления правительства. Кроме того, документ меняет ежегодный срок сдачи урожайных деклараций с 1 декабря года сбора урожая на 15 февраля следующего года.

Положения принятого в прошлом году закона о виноделии не будут применяться к обороту продукции, выпущенной до его вступления в силу, говорится в пояснительной записке к документу. Также будет предусмотрено бессрочное хранение виноматериалов на выдержке для их дальнейшего использования в продукции, которая может быть реализована по правилам, действовавшим до вступления закона в силу. Согласно законопроекту, также виноградари и виноделы смогут вступать в непрофильные саморегулируемые организации.

Авторы законопроекта объясняют свою инициативу, в частности тем, что сейчас дефицит отечественных саженцев оценивается на уровне до 60-70%, и для его устранения потребуется значительное время. Именно поэтому предлагается скорректировать норму, обеспечив поддержку предприятиям, использующим преимущественно посадочный материал российского производства.

Законопроект о виноградарстве и виноделии был принят в конце декабря прошлого года. В документе даны определения 80 понятий в сфере виноградарства и виноделия: «вино», «крепленое вино», «игристое вино», «ароматизированные виноградосодержащие напитки из виноградного сырья» и др. Так, например, депутаты зафиксировали, что «вино России» — это вино, которое на 100% произведено из винограда, выращенного в нашей стране, а виноградник — «сложная вещь, состоящая из участка виноградопригодных земель с расположенными на нем виноградными насаждениями».

Также законом закреплены технологические правила производства винодельческой продукции, предусмотрены особые требования к сырью, материалам, этикетке, которая не должна вводить потребителя в заблуждение. Кроме того, закон устанавливает требования к учету земель, пригодных для виноградарства, к ведению федерального реестра виноградных насаждений и вводит обязательное декларирование урожая винограда.

После первого чтения законопроекта к нему поступило 189 поправок, но все они были отклонены. Председатель думского комитета по экономической политике и предпринимательству Сергей Жигарев пояснял «Ведомостям», что корректировки предполагается вносить уже после принятия закона.