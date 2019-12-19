Госдума приняла закон о виноградарстве и виноделии

Госдума на заключительном пленарном заседании осенней сессии приняла во втором и третьем чтениях закон о виноградарстве и виноделии. Документ фактически с нуля создает правовое регулирование отрасли и должен стать для нее базовым, считают депутаты. В пояснительной записке к документу говорится, что основные цели госполитики в области виноградарства и виноделия — повышение качества продукции, ее конкурентоспособности, увеличение количества российских субъектов виноградарства и виноделия, а также обеспечение и защита прав граждан на безопасность продукции виноградарства и виноделия и достоверную информацию о месте ее происхождения, составе и характеристиках. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его подписания президентом.

В документе даны определения 80 понятий в сфере виноградарства и виноделия: «вино», «крепленое вино», «игристое вино», «ароматизированные виноградосодержащие напитки из виноградного сырья» и др. Так, например, зафиксировано, что «вино России» - это вино, которое на 100% произведено из винограда, выращенного в нашей стране, а виноградник — «сложная вещь, состоящая из участка виноградопригодных земель с расположенными на нем виноградными насаждениями». Также законом закреплены технологические правила производства винодельческой продукции, предусмотрены особые требования к сырью, материалам, этикетке, которая не должна вводить потребителя в заблуждение. Кроме того, закон устанавливает требования к учету земель, пригодных для виноградарства, к ведению федерального реестра виноградных насаждений и вводит обязательное декларирование урожая винограда.

Закон прошел первое чтение в ноябре, после чего поступило 189 поправок и замечаний, однако все они были отклонены, следует из материалов, опубликованных на сайте Госдумы. Ранее председатель думского комитета по экономической политике и предпринимательству Сергей Жихарев пояснял «Ведомостям», что корректировки предполагается вносить уже после принятия закона. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, внесение в законопроект большого количества поправок отложит его принятие. А если бы закон не приняли до конца года, то не заработал новый налоговый режим для винодельческой отрасли, который уравнивает ставки акцизов российского и импортного вина.

После первого чтения законопроекта президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович говорил «Агроинвестору», что участники рынка очень ждут этот закон, в том числе потому что он предусматривает увеличение господдержки виноградарства и виноделия, и его принятие положительно скажется на отрасли. Сейчас он уточнил ТАСС, что покупатель увидит существенные результаты действия закона и изменения только через несколько лет. «Сначала должен вступить в силу закон, потом инвесторы, получив сигнал о том, что выгодно делать российский виноград и вино, придут в отрасль, потом — через пять лет — получат новые урожаи. <...> Но на магазинных полках первые изменения произойдут к концу 2020 года, — цитирует Поповича ТАСС. — У нас очень долгая отрасль: это не помидоры и не зерно, которые посадил — и сразу знаешь, что получишь. Программа создает основу, потенциал для работы. А работать надо много: чтобы заместить импорт, нам надо еще минимум 100 тыс. га виноградников, в год мы сажаем по 7 тыс. га». Ранее Минсельхоз сообщал, что по итогам 2019 года будет заложено 6,7 тыс. га новых виноградников. Их общая площадь сейчас составляет около 90 тыс. га.

По мнению гендиректора Ассоциации «СРО «Виноградари и виноделы» Оксаны Багачевой, закон нужен отрасли, виноделы заинтересованы в его принятии. «Его положения предусматривают преференции для винодельческих предприятий, производящих продукцию из российского винограда: финансовую, имущественную, информационную и консультативную поддержку со стороны государства», — прокомментировала она «Агроинвестору».

Однако документ вводит ограничения на использование импортного виноматериала, а также предусматривает отказ от субсидирования закладки виноградников, для которых использованы импортные саженцы. При этом директор Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз озвучил «Коммерсанту» прогноз, что дефицит российского виноматериала будет сохраняться до 2030 года, и восполнить его можно только за счет импорта. По его словам, в прошлом году было использовано 75 млн дал виноматериала, из которых только 32 млн дал или около 43% были российского производства.

«Желание законодателей оградить от некачественной импортной продукции российский рынок и дать преференции отечественному виноградарю понятно, но такая мера как запрет на использование при производстве вина зарубежного сырья — виноматериалов и сусла, не совсем правильная», — считает Багачева. По данным участников ассоциации, российского винограда недостаточно для того, чтобы обеспечить потребности в нем при производстве винодельческой продукции. «Чтобы российские виноградари смогли обеспечить внутреннюю потребность виноделов, понадобится немало времени: площади виноградников увеличиваются с каждым годом, но не так быстро. За три года переходного периода, предусмотренного в законе, этого не произойдет», — сказала она «Агроинвестору».

Если производители будут использовать импортные виноматериалы, то им придется указывать на этикетках, что продукция «не является вином», сказал «Коммерсанту» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. По его мнению, из-за этого с рынка может уйти ряд брендов. Однако говорить о том, что привезенный импортный виноматериал — это не вино не совсем правильно, если это качественный материал, произведенный из винограда, пусть и импортного, говорит Багачева. «Мы считаем, что достаточно ввести требование для производителя указывать на контрэтикетке место производства виноматериала и розлива. Это будет честно и прозрачно для потребителя», — добавляет она. Также у членов ассоциации вызывает опасение статья закона, которая предполагает составление рейтинга винодельческой продукции, так как это может привести к недобросовестной конкуренции на рынке.