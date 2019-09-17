«Абрау-Дюрсо» увеличила сбор винограда на 25%

Кубанский производитель вина «Абрау-Дюрсо» в 2019 году увеличил сбор винограда на 25% до 5,05 тыс. т против почти 4 тыс. т в 2018-м. Как сообщил руководитель виноградарского подразделения группы компаний «Абрау-Дюрсо» Андрей Ермаков, для компании это рекордный результат, передает «Интерфакс». В этом году урожайность выросла до 105 ц/га с 82 ц/га годом ранее.



Ранее компания прогнозировала, что нынешний валовой сбор составит более 3,5 тыс. т, но будет скромнее объема 2018-го, из-за того что град повредил свыше 100 га виноградников. «Повреждения, вызванные июньским градом, уже позади, и виноградные лозы хорошо восстановились. Мы начали сбор в идеальное время и значительно ускорили процесс переработки винограда со 175 т до 190 т в день», — сообщил Ермаков.



Инвестиции в винодельческий комплекс группы за последние три года превысили 1 млрд руб. В этом году в «Абрау-Дюрсо» высадили 237 га новых виноградников в Краснодарском крае. В 2020—2021 годах компания планирует высадить новые растения еще на 700 га.



В среднем по Краснодарскому краю урожайность винограда в этом году также выше прошлогодней и составляет 112 ц/га, сообщает Минсельхоз региона (итог 2018-го — 102 ц/га, по данным Росстата). К 6 сентября ягода была собрана с 6,6 тыс. га или 30% от запланированной площади. Валовой сбор оценивается в 74 тыс. т, из них 72 тыс. т уже переработано. Всего на Кубани в этом сезоне планируется переработать около 200 тыс. т винограда. Краснодарский край является крупнейшим производителем винограда в России. Его удельный вес в общероссийских площадях виноградников — 30%, в производстве вина — 48%, шампанского — 32%.



Рост сбора урожая «Абрау-Дюрсо» объясняется расширением виноградников, а также увеличением площадей орошения, комментирует президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. Однако в целом по стране прирост урожая будет не столь значительным, полагает он. «Мы не ожидаем какой-то рекордной урожайности: в ряде регионов была засуха в августе, в результате чего ягоды не такие крупные, как ожидалось, а в Краснодарском крае град повредил виноградники в ряде хозяйств», — пояснил «Агроинвестору» Попович. Поэтому сбор винограда в 2019-м будет примерно на уровне прошлого года «с небольшим ростом на 2-4%», прогнозирует Попович.



В 2018 году, согласно Росстату, урожай винограда во всех хозяйствах составил 628 тыс. т, в стране насчитывалось 93,5 тыс. га виноградных насаждений, в том числе 75,1 тыс. га — в плодоносящем возрасте. Согласно оценке Минсельхоза, в этом году будет заложено еще 6,7 тыс. га виноградников. Союз виноградарей и виноделов ожидает, что этот прогноз будет выполнен, подтверждает Попович. Этому способствует помощь со стороны государства: из бюджета компенсируется до 40% затрат на закладку и уходные работы за молодыми виноградниками. Общий плановый объем субсидирования по данному направлению в 2019-м — более 3 млрд руб.



Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» ведет свою историю с 1870 года и является одним из ведущих российских производителей игристых и тихих вин. По данным ЦИФРРА, доля компании в сегменте шампанских вин в 2018 году составляла 27% в натуральном выражении. Компания принадлежит семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова, акции ПАО «Абрау-Дюрсо» обращаются на Московской бирже. В 2018-м группа увеличила продажи на 17% до 38,8 млн бутылок, в том числе собственной продукции — на 16% до 37,5 млн бутылок. Согласно kartoteka.ru, выручка ПАО «Абрау-Дюрсо» в 2018 году увеличилась на 24% до 256 млн руб. при сокращении чистой прибыли на 18% до 338 млн руб.

