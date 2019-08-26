КОНФЕРЕНЦИЯ 20.09.2019

Зарегистрируйтесь на Russian Crop Production-2019/20 по специальной цене!

Узнать больше
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
66.017
eur
73.251
moex
2658.24
brent
58.33
пшеница
473
сахар
11.43
Аналитика
Площадь виноградников в 2020 году может вырасти на 7,5 тысяч гектаров
Инна Ганенко, Татьяна Карабут
Агроинвестор
26 августа 2019
Производство вина в стране уменьшается
За пять лет в виноградарство вложено 4,5 млрд рублей
Фото: Pixabay

По прогнозу Союза виноградарей и виноделов, в 2020 году общая площадь виноградников в России может увеличиться на рекордные 7-7,5 тыс. га. В 2019-м прирост тоже был самым высоким в истории страны — от 6 тыс. га до 7 тыс. га, рассказал «Агроинвестору» президент организации Леонид Попович. Однако даже такие хорошие темпы не позволят достичь цели, озвученной председателем российского правительства Дмитрием Медведевым летом 2014 года — 140 тыс. га виноградников к 2024-му. Тогда для этого премьер обещал выделить более 3 млрд руб. субсидий. За пять лет госинвестиции в отрасль составили 4,5 млрд руб., оценивал недавно министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Только в 2018-м на развитие сектора было направлено 1,4 млрд руб. бюджетных средств. В этом году чиновники обещали увеличить объем субсидий до 3 млрд руб. По данным Росстата, площади виноградников в сельхозпредприятиях в 2018-м составили 74 тыс. га, еще около 6 тыс. га насчитывается у фермеров.

Росту однозначно способствует финансовая помощь государства, констатирует Попович. Из федерального бюджета субсидируется до 40% затрат на закладку и уход за виноградниками. Однако от закладки виноградника до того момента, как растение начинает плодоносить (и, соответственно, появляется возможность изготавливать вино), проходит несколько лет, напоминает эксперт. Поэтому и эффект от наращивания площадей будет виден не сразу.

Именно поэтому, несмотря на расширение виноградников, выпуск вина в стране не увеличивается. «Мы долго росли по объемам производства, потом начали падать, и сейчас у нас 0% прибавки по сравнению с тем, сколько мы выпускали вина пять лет назад», — обращает внимание Леонид Попович. Например, в 2012-м в России было произведено 41,8 млн дал, а в 2014-м — только 32,2 млн дал. По результатам прошлого года объем выпуска вина составил 32 млн дал, то есть фактически остался на уровне четырехлетней давности. «Производство вин в стране сокращается параллельно с уменьшением ввоза виноматериала (балка), который используется в качестве сырья для выпуска продукции низких ценовых категорий, — говорит консультант практики «АПК» компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева. — За три года импорт балка сократился на 7 млн дал, а выпуск вина — на 9 млн дал».

По данным «НЭО Центра», общий объем российского рынка вин в последние три года тоже стагнирует в пределах около 71-74 млн дал. При этом доля импортной продукции (в основном из Италии и Франции) занимает около 60%. Засилье иностранных вин и винных материалов — самая большая проблема российского виноделия, считает Леонид Попович. В 2018 году в Россию было импортировано 12 млн дал балка, отмечает Сысоева. Чтобы его заместить, требуется еще около 100 тыс. т винограда, то есть дополнительно 12 тыс. га плодоносящих виноградников с высокой урожайностью, подсчитала она. Всего же для того, чтобы хотя бы на 90% закрыть потребности виноделов в отечественном сырье, необходимо, чтобы виноградниками было занято более 200 тыс. га, утверждает Попович. «Достигнуть таких площадей в перспективе до 2024 года достаточно проблематично, учитывая, что для выхода на плодоношение виноградной лозе нужно минимум пять лет, а темпы закладки виноградников в 2014—2018 годах были все-таки не самыми высокими даже при увеличении господдержки», — заключает он.

Показать еще

Статьи по теме
Новые правила игры для рынка сахара. Отрасли пора научиться жить в условиях перепроизводства
Между промо и ЗОЖ. Как потребители влияют на рынки продовольствия
Накормить землю. Что мешает российским аграриям увеличивать потребление минеральных удобрений
Агросектор снова ждет позитива. В 2019 году сельское хозяйство может вырасти на 1%
Эксклюзивно для стейк-хаусов. Говядина в России оказалась ограниченно востребованной

Читайте такжеПартнерский материал. Сила — в урожае!Партнерский материал. Компания KUHN запускает специальную программу лизинга сельскохозяйственной техники
Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное за неделю с 19 по 25 августа
Интервью
Альберт Давлеев: «Спрос на индейку превышает предложение»
«Агротехника и технологии»
Сила в малом. Универсальные погрузчики в мини-версии
Компании
Поймать или вырастить. Нужны ли России промышленные производства креветок
Конференция
RUSSIAN CROP PRODUCTION — 2019/20
Журнал
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2019
Журнал
«Агроинвестор» №08, август 2019
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Russian Crop Production-2019/20
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией