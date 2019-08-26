Площадь виноградников в 2020 году может вырасти на 7,5 тысяч гектаров

По прогнозу Союза виноградарей и виноделов, в 2020 году общая площадь виноградников в России может увеличиться на рекордные 7-7,5 тыс. га. В 2019-м прирост тоже был самым высоким в истории страны — от 6 тыс. га до 7 тыс. га, рассказал «Агроинвестору» президент организации Леонид Попович. Однако даже такие хорошие темпы не позволят достичь цели, озвученной председателем российского правительства Дмитрием Медведевым летом 2014 года — 140 тыс. га виноградников к 2024-му. Тогда для этого премьер обещал выделить более 3 млрд руб. субсидий. За пять лет госинвестиции в отрасль составили 4,5 млрд руб., оценивал недавно министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Только в 2018-м на развитие сектора было направлено 1,4 млрд руб. бюджетных средств. В этом году чиновники обещали увеличить объем субсидий до 3 млрд руб. По данным Росстата, площади виноградников в сельхозпредприятиях в 2018-м составили 74 тыс. га, еще около 6 тыс. га насчитывается у фермеров.

Росту однозначно способствует финансовая помощь государства, констатирует Попович. Из федерального бюджета субсидируется до 40% затрат на закладку и уход за виноградниками. Однако от закладки виноградника до того момента, как растение начинает плодоносить (и, соответственно, появляется возможность изготавливать вино), проходит несколько лет, напоминает эксперт. Поэтому и эффект от наращивания площадей будет виден не сразу.

Именно поэтому, несмотря на расширение виноградников, выпуск вина в стране не увеличивается. «Мы долго росли по объемам производства, потом начали падать, и сейчас у нас 0% прибавки по сравнению с тем, сколько мы выпускали вина пять лет назад», — обращает внимание Леонид Попович. Например, в 2012-м в России было произведено 41,8 млн дал, а в 2014-м — только 32,2 млн дал. По результатам прошлого года объем выпуска вина составил 32 млн дал, то есть фактически остался на уровне четырехлетней давности. «Производство вин в стране сокращается параллельно с уменьшением ввоза виноматериала (балка), который используется в качестве сырья для выпуска продукции низких ценовых категорий, — говорит консультант практики «АПК» компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева. — За три года импорт балка сократился на 7 млн дал, а выпуск вина — на 9 млн дал».

По данным «НЭО Центра», общий объем российского рынка вин в последние три года тоже стагнирует в пределах около 71-74 млн дал. При этом доля импортной продукции (в основном из Италии и Франции) занимает около 60%. Засилье иностранных вин и винных материалов — самая большая проблема российского виноделия, считает Леонид Попович. В 2018 году в Россию было импортировано 12 млн дал балка, отмечает Сысоева. Чтобы его заместить, требуется еще около 100 тыс. т винограда, то есть дополнительно 12 тыс. га плодоносящих виноградников с высокой урожайностью, подсчитала она. Всего же для того, чтобы хотя бы на 90% закрыть потребности виноделов в отечественном сырье, необходимо, чтобы виноградниками было занято более 200 тыс. га, утверждает Попович. «Достигнуть таких площадей в перспективе до 2024 года достаточно проблематично, учитывая, что для выхода на плодоношение виноградной лозе нужно минимум пять лет, а темпы закладки виноградников в 2014—2018 годах были все-таки не самыми высокими даже при увеличении господдержки», — заключает он.