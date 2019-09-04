Агроинвестор



Еще летом 2014 года председатель российского правительства Дмитрий Медведев заявил о необходимости увеличить площади виноградников к 2020-му до 140 тыс. га. Для этого премьер пообещал выделить более 3 млрд руб. субсидий. Недавно министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказывал СМИ, что за пять лет госинвестиции в отрасль составили 4,5 млрд руб. Только в 2018-м на развитие сектора было пущено 1,4 млрд руб. бюджетных денег. Благодаря этому в прошлом году было заложено 5 тыс. га новых виноградников — на треть больше, чем в 2017-м. В 2019 году чиновники пообещали увеличить объем субсидий вдвое (до 3 млрд руб.), рассчитывая на новый рекорд по площадям — плюс 6,5 тыс. га. Несмотря на активный прирост, достичь цели в 140 тыс. га к следующему году уже не удастся. По данным Росстата, площади виноградников в сельхозпредприятиях в 2018-м составили 74 тыс. га, еще около 6 тыс. га насчитывается у фермеров. Впрочем, летом прошлого года Минсельхозом были озвучены новые задачи и даты: 120-140 тыс. га к 2025 году. Кроме того, через шесть лет власти хотят полностью обеспечить потребности отрасли в отечественных саженцах, а также на 80% заместить импортные виноматериалы.