В России завершается сбор винограда. В частности, итоги работы уже подвел Краснодарский край, где расположено около 28% всех виноградников в стране. В прошлом году на него пришлось почти 47% всего урожая винограда, собранного сельхозорганизациями. В этом году валовой сбор в регионе составил 212 тыс. т против 209 тыс. т (без учета ЛПХ) в 2018-м, а средняя урожайности достигла 100 ц/га, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. Урожай увеличился благодаря оптимальным погодным условиям в течение всего года.



В том числе агрофирма «Южная» (входит в винный холдинг «Ариант»), крупнейшее виноградарское предприятие страны, увеличила валовой сбор с 75,1 тыс. т до 76,4 тыс. т. Наращивать объемы позволяет расширение площади виноградников, сейчас она превышает 8,6 тыс. га — около трети всех виноградников Кубани. В течение трех лет компания планирует заложить еще около 3 тыс. га. Кроме того, на результат повлияло обновление парка техники для ухода за виноградниками, уборки и транспортировки урожая, отметил исполнительный директор агрофирмы Сергей Тарахно. По его словам, это позволило значительно повысить качество и скорость выполнения всех работ.



Также завершается уборка винограда в Ставропольском крае. По информации регионального Минсельхоза, к 1 ноября урожай составлял 42,1 тыс. т, средняя урожайность — 86 ц/га. В прошлом году все хозяйства края собрали 35,7 тыс. т, следует из данных Росстата.



В Крыму к началу ноября оставались неубранными около 5% площади виноградников, валовой сбор достигал 64 тыс. т, сообщал Минсельхоз республики. В целом в регионе плодоносящие виноградники занимают 14,5 тыс. га. Предприятие-лидер по сбору винограда — «Массандра», получившая в этом году почти 17 тыс. т при средней урожайности 50,4 ц/га. «Мы пережили засушливую весну, холодный июль, экстремально высокую температуру во второй половине августа и суховеи до середины сентября, — рассказала гендиректор «Массандры» Янина Павленко (цитата по пресс-релизу компании). — Поэтому не ожидали рекордов по валу, так как такие условия способствовали резкому увяливанию ягод. Однако почти 17 тыс. т — это очень хороший результат, почти столько, сколько собрали в прошлом году».



По прогнозу Минсельхоза, урожай винограда в этом году превысит 540 тыс. т. В 2018-м, по данным Росстата, сельхозорганизации и КФХ собрали около 454 тыс. т, урожай во всех хозяйствах составил 627 тыс. т. За последние годы виноградарство и виноделие вошли в число самых динамично развивающихся отраслей российского АПК, ранее отмечала замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, если в 2018 году в стране было заложено 5 тыс. га новых виноградников, то по итогам 2019-го планируется расширить площади плантаций на 6,7 тыс. га. В этом году на компенсацию части затрат на закладку и уход за виноградниками дополнительно выделено 1,6 млрд руб., общий объем господдержки по этому направлению должен превысить 3 млрд руб.



Ранее президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович говорил «Агроинвестору», что в этом году площадь виноградников увеличится на 6-7 тыс. га, а в 2020-м — на рекордные 7-7,5 тыс. га. По данным Росстата, площади виноградников в сельхозпредприятиях в 2018 году составили 74 тыс. га, в КФХ — 5,8 тыс. га. Летом 2014-го премьер-министр Дмитрий Медведев поставил задачу довести площадь виноградников до 140 тыс. га к 2020 году. Прошлым летом Минсельхоз озвучил новые задачи: 120-140 тыс. га виноградников к 2025 году.

