«Кубань-вино» доведет площадь плодоносящих виноградников до 9 тысяч гектаров

Один из крупнейших игроков винодельческой отрасли «Кубань-вино» (входит в группу «Ариант») увеличит площади плодоносящих виноградных насаждений к 2020 году до 9 тыс. га (с учетом раскорчевки непродуктивных площадей). Об этом «Агроинвестору» рассказала гендиректор компании Виктория Емельянович. Сейчас общие площади виноградников «Кубань-вино» составляют более 12,3 тыс. га, 8,6 тыс. га из них — плодоносящие, расположенные на Таманском полуострове и в Анапском районе Краснодарского края. В прошлом году принадлежащая компании агрофирма «Южная» высадила половину от всех новых виноградников на Кубани, утверждает топ-менеджер. В 2019-м запланирована закладка еще более чем 1 тыс. га. Урожай винограда в «Кубань-вино» в этом году должен достигнуть 75 тыс. т.



Собственная сырьевая база — это серьезное конкурентное преимущество, которое дает возможность производить качественные вина в тех масштабах, которые требует рынок. «Кубань-вино» работает только на собственном сырье, выращенном в хозяйствах группы, подчеркивает Виктория Емельянович. В 2018-м винодельня «Кубань-Вино» выпустила 59,9 млн бутылок вина, в этом году производство должно вырасти до 67,8 млн бутылок.



Также компания развивает производство саженцев винограда в собственном питомнике. План на 2019 год — вырастить 2,52 млн саженцев, делится топ-менеджер. По словам Емельянович, в России нет аналогов такому питомнику — по масштабу, оснащению и производительности. С помощью этого производства компания полностью закрыла собственные потребности в посадочном материале, а также начала принимать заявки от других предприятий.



По оценке заведующей координацией научных исследований Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства Антонины Борисовой, более 60% используемого в отрасли посадочного материала завезено из-за рубежа. А оставшиеся 40% используемых в производстве отечественных саженцев малопригодны из-за генетической нестабильности. «Все дело в отсутствии нормальной вирусологии в стране, — поясняет эксперт. — Своих свободных от вирусов сортов у нас нет. Если срочно не принять научную программу по выведению продуктивных маточных насаждений, сортов и клонов винограда, размноженных без нарушения генетической стабильности, то мы потеряем и оставшиеся 40%, и будем полностью использовать иностранный посадочный материал». Зависимость от импортных саженцев для российского виноградарства и виноделия в том виде как сейчас очень критична, подчеркивает Борисова. Минсельхоз рассчитывает полностью обеспечить потребности отрасли в отечественных саженцах, а также на 80% заместить импортные виноматериалы к 2025 году.



Промышленное производство винограда в России сконцентрировано на юге страны. По данным «НЭО Центра, практически весь объем валового сбора приходится на четыре региона — Краснодарский (47%) и Ставропольский (7%) края, а также республику Дагестан (20%) и Крым (17%). По прогнозу Минсельхоза, в 2019 году урожай агрокультуры вырастет на 3,7% до почти 550 тыс. т.

