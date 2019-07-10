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Аналитика
В Госдуму внесен законопроект о росте акцизов на вино
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
10 июля 2019
С 2020 года акцизы на тихие вина вырастут на 70%
Для вина из винограда, произведенного в России, будут предусмотрены налоговые вычеты
Фото: Е. Егоров

Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, которые значительно увеличивают акцизы на вино. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента. В соответствии с ним ставки акцизов на тихие вина будут увеличены с 18 руб. до 31 руб. за литр в 2020 году, 32 руб. — в 2021-м и 33 руб. в 2022-м. На игристые вина ставка акцизов вырастет с нынешних 36 руб. до 40 руб./л в 2020-м, 41 руб. — в 2021-м и 43 руб. — в 2022-м, при этом со ставками на игристые вина будут уравнены ставки для винных напитков.

Одновременно законопроект предлагает отнести ряд товаров к подакцизным, в том числе виноматериалы и виноград, используемый для производства вина. Ставки акцизов на них должны составить 31 руб./л и 30 руб./т соответственно, с повышением на 1 руб. в следующие два года. При этом производители винограда и виноматериалов получат право на налоговые вычеты «при условии надлежащего использования подакцизного сырья». Как говорится в пояснительной записке, законопроект направлен на унификацию ставок акцизов, производимых в России и ввозимых на территорию страны. Принятие и реализация поправок в Налоговый кодекс «обеспечат получение дополнительных доходов бюджетов бюджетной системы в сумме около 22 млрд руб. в год», указано в финансово-экономическом обосновании к проекту.

Предлагаемые изменения устраняют несоответствие российского законодательства нормам ВТО, так как уравнивают ставки на российские и импортные вина. При этом они позволят поддержать российских виноделов, сказал «Ведомостям» представитель Минфина. За счет того, что к подакцизной продукции будет отнесен виноград, используемый для производства вина, производители напитков полного цикла смогут получить налоговый вычет по акцизу за использованный виноград с повышающим коэффициентом, пояснил федеральный чиновник.

Механизм налоговых вычетов уже разработан и находится на стадии согласования, он позволит поддержать отечественных производителей, подтверждает заместитель гендиректора Винодельческого союза Елена Липатова. «Благодаря зачетам производители вина из российского винограда будут выходить на ту же ставку акцизов, которая действует сегодня. В то время как импортные вина и вина из импортных виноматериалов за счет роста ставок станут дороже», — сказала «Агроинвестору» Липатова. При этом рост цен на импортные вина не повлечет удорожание продукции из отечественного винограда, заверила она. «Напротив, это должно подстегнуть производителей вина к созданию собственных виноградников вместо закупки виноматериалов за рубежом», — считает замгендиректора союза. Ранее президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович оценивал соотношение в розничной торговле российского и импортного вина в 40% на 60%

По состоянию на 1 января 2018 года в России насчитывалось 87,8 тыс. га виноградников, в прошлом году было заложено еще 5 тыс. га. Однако, как говорится в национальном докладе о реализации госпрограммы в прошлом году, целевой показатель по площади виноградных насаждений не был достигнут и составил 99,4% (67,7 тыс. га). Недостижение плана Минсельхоз объяснил засухой в Чечне.

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