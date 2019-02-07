Пивовары сообщили о росте рынка впервые за 11 лет

В 2018 году российский рынок пива вырос впервые за последние 11 лет, сообщили пивоваренные компании. По оценке компании «Балтика» (входит в датскую Carlsberg Group), рост составил 3%. Этому способствовали благоприятные погодные условия во втором квартале прошлого года и прошедший в июне-июле Чемпионат мира по футболу, отмечает производитель.



Сама «Балтика» (по данным Nielsen, занимает более 30% российского рынка пива) по итогам 2018 года увеличила объемы продаж на 2%, что она объясняет «положительной динамикой рынка и успешной реализацией коммерческих инициатив компании». В частности, компания отмечает активный рост сегмента безалкогольного пива. «За 2018 год объем продаж безалкогольных брендов компании вырос на 38%», — говорится в сообщении производителя. Кроме того, на протяжении прошлого года наблюдалась позитивная динамика на рынке крафтового пива: рост объемов продаж брендов компании, относящихся к сегменту крафтов и специалитетов, составил 22%.



Об увеличении производства говорит и компания AB InBev Efes, главный конкурент «Балтики». По ее оценке, отечественная пивная отрасль увеличила производство примерно на 2,5%, сообщает «Коммерсантъ». Кроме Чемпионата мира и теплой погоды в центральных регионах еще одним драйверам роста рынка AB InBev называет заморозку ставки акциза, а также отсутствие неблагоприятных законодательных инициатив. В прошлом году, как и в 2017-м, ставка акциза составляла 21 руб. за литр. Ранее компания Nielsen сообщала, что в первом полугодии продажи пива увеличились на 8%. Тогда аналитики отмечали, что в 11 городах проведения чемпионата продажи этого напитка выросли на 14%, а в дни матчей они поднимались в 1,5 раза. Кроме ЧМ-2018 и хорошей погоды аналитики Nielsen также связывали динамику с небольшим ростом доходов трудоспособного населения.



Однако статистика Росалкогольрегулирования опровергает данные производителей. Так, если в 2018 году производство пива и пивных напитков увеличилось на 0,8% до 767,3 млн декалитров, то объем розничных продаж пива, по данным ведомства, снизился на 2,2% до 645,3 млн декалитров. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2017-го наблюдался лишь во втором и четвертом кварталах — на 11,6% и 10,5%. При этом продажи пивных напитков в прошлом году выросли почти на 20% до 76,9 млн декалитров.



Директор исследовательской компании ЦИФРРА Вадим Дробиз, в свою очередь, опровергает как рост производства, так и розничных продаж. Согласно его подсчетам на основе данных ЕГАИС, в прошлом году производство пива снизилось на 0,4%, а розничных продаж — на 2,2%. «Лишь в период самого чемпионата — он шел один месяц — потребление пива выросло на 10%, после чего падение продолжилось», — сказал «Агроинвестору» Дробиз. Главная причина негативной динамики — демографический фактор. «Основной объем пива выпивают молодые люди. С 1990 по 2002 год рождаемость сократилась, как следствие ровно в 2008 году началось падение пивного рынка. И это падение продолжается до сих пор», — пояснил Дробиз.



Изменения динамики Дробиз ожидает в текущем году. «Исходя из демографии уже с 2019 года падение, скорее всего, прекратится, а с 2020-го будет рост на 1-1,5% в год», — прогнозирует он.

