В Госдуму внесен новый проект закона о виноградарстве и виноделии

Группа депутатов Госдумы, в том числе лидеры фракций «Единая Россия» и ЛДПР Сергей Неверов и Владимир Жириновский, а также глава аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин внесли в нижнюю палату новый проект закона «О виноградарстве и виноделии». Его текст размещен на сайте Госдумы. По мнению авторов, сейчас в России отсутствует систематизированная нормативно-правовая база, регулирующая отношения в этой сфере, а действующие правовые акты ориентированы прежде всего на продукты с высоким содержанием спирта «и практически не учитывают специфику винодельческого производства». «Законопроект вводит единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия», — говорится в документе.



В частности, проект определяет понятия «вино», «крепленое вино», «игристое вино», «виноградосодержащий напиток», «виноградные насаждения», «виноградник», «винодельческое предприятие». Закрепляются технологические правила производства винодельческой продукции, обязательные требования к ее этикетке. В частности, запрещается называть вином напитки, полученные брожением иного, чем виноград, плода. Кроме того, на этикетке и контрэтикетке виноградосодержащих напитков (произведенных с использованием ароматизаторов, красителей, этилового спирта и т. д. ) должна быть размещена фраза «Не является вином», которая будет занимать не менее одной пятой этикетки.



Устанавливаются единые требования для отечественной и иностранной продукции. Сейчас требования к качеству для отечественных производителей гораздо жестче, пояснил председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов. «Нет, наверное, другой такой большой страны в мире, которая бы так слабо контролировала качество ввозимого вина. К российским виноделам Роспотребнадзор предъявляет очень высокие требования по качеству, почему к импортному вину требования совершенно другие?», — прокомментировал Титов, слова которого приводит его пресс-служба.



К субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, а также научные и профессиональные образовательные организации. Законопроектом предусматривается финансовая, имущественная и консультационная поддержка виноградарей и виноделов, обеспечение устойчивого развития виноградных насаждений и продвижение на внутренний и внешний рынки продукции, произведенной из российского винограда. При этом из сферы действия закона предлагается исключить деятельность граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях, не связанных с реализацией произведенной продукции виноградарства, а также деятельность граждан, ведущих садоводство и огородничество.



Кроме того, предлагается установить требования к учету и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, создать федеральный реестр виноградных насаждений, а также внедрить обязательное декларирование урожая винограда. Как ожидается, будут определены особенности производства, маркировки и розничной продажи российских вин защищенного наименования. Предусмотрено, что будет создана центральная дегустационная комиссия и специализированные дегустационные комиссии виноградо- и винодельческих зон, которые будут проводить органолептическую оценку продукции. А для розничных продаж будет публиковаться рейтинг с информацией о проведенной оценке органолептических, физико-химических, биохимических характеристиках, следует из пояснительной записки к документу.



Правительство России законопроект поддержало при условии его доработки ко второму чтению. Так, кабинет министров указал на необходимость предусмотреть, чтобы господдержка в области виноделия распространялась только на предприятия, выпускающие продукцию из отечественного винограда, и в первую очередь — на малые и средние производства. Пока же законопроект предусматривает равный доступ к господдержке как производителей вина непосредственно из винограда, так и из закупленного виноматериала, включая импортный, говорится в отзыве правительства на законопроект. Кроме того, правительство рекомендовало привести термины и определения в законопроекте в соответствие с формулировками, содержащимися в техрегламенте ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции».



Предыдущая версия законопроекта о развитии виноградарства и виноделия была отклонена Госдумой 10 октября в третьем чтении. Борис Титов на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявлял, что законопроект за время его принятия (более двух лет) устарел и перестал отражать современное состояние этой отрасли. Как сообщается на сайте Госдумы, новый законопроект может быть рассмотрен до конца года. По словам Вячеслава Володина, речь идет «фактически о создании новой отрасли — виноградарства и виноделия», поэтому «крайне важно как можно скорее принять базовый закон». Володин также напомнил, что ряд решений в этой отрасли уже был принят. Так, была снижена ставка НДС с 20% до 10% в отношении производителей винограда и недавно пересмотрены акцизы на винодельческую продукцию для поддержки отечественного производителя.



По данным Росстата, площади виноградников в России в 2018 году составили 93,5 тыс. га, из них 75,1 тыс. га находились в плодоносящем возрасте. В течение прошлого года было заложено 5 тыс. га виноградников, план Минсельхоза на этот год — 6,7 тыс. га. Согласно прогнозу российского аграрного ведомства, в текущем году производство вина в России составит порядка 43 млн декалитров.

