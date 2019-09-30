С 2020 года акцизы на вина вырастут на 70%

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым с 1 января 2020 года будут значительно повышены акцизы на вина. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вносит изменения в часть вторую Налогового кодекса.



Как следует из документа, ставка акциза на тихие вина увеличится с 18 руб. до 31 руб. за литр в 2020 году, 32 руб. — в 2021-м и 33 руб. в 2022-м. На игристые вина ставка вырастет с нынешних 36 руб. до 40 руб./л в 2020-м, 41 руб. — в 2021-м и 43 руб. — в 2022-м. Повышение акциза на фруктовые вина предусмотрено до 31 руб. за литр в 2020 году с последующим ростом на 1 руб./л в 2021-м и 2022-м годах. В финансово-экономическом обосновании закона говорится, что его вступление в силу обеспечит получение дополнительных доходов бюджета в сумме около 22 млрд руб. в год.



Одновременно закон относит к подакцизным товарам виноматериалы и виноград, используемый для производства вина. Ставки акцизов на них должны составить 31 руб./л и 30 руб./т соответственно, с повышением на 1 руб. в следующие два года. При этом производители вина из российского винограда получат право на налоговые вычеты. Вычетам будут подлежать суммы акциза, исчисленные при использовании винограда, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, для производства вина, игристого вина, виноматериалов, спиртных напитков по технологии полного цикла.



Согласно действующему кодексу, российские тихие и игристые вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения облагаются льготной ставкой акциза. Принятые изменения уравнивают ставки на российские и импортные вина, что приводит российское законодательство в соответствие с нормами ВТО, ранее указывал Минфин. Одновременно поправки позволяют поддержать российских виноделов, так как производители напитков при использовании собственного винограда смогут получать налоговые вычеты по акцизу. В результате налоговая нагрузка по акцизу для производителей вин из отечественного винограда уменьшится в разы, сообщило 30 сентября управление по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края.



Однако на сегодняшний день никто не знает, как этот вычет будет осуществляться, отмечает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. «Государство пытается поддержать отечественную виноградарскую и винодельческую отрасль. Но денег у государства нет, поэтому государство решило это сделать за счет потребителя. Производитель сначала платит государству повышенный акциз, а потом через какой-то срок государство должно вернуть эти деньги производителю», — сказал «Агроинвестору» Дробиз.



По его оценке, повышение акцизов приведет к росту цен на вино. «Подорожание импортных вин может составить около 10%, а российских, которые каждый год дорожают, в том числе за счет инфляции, — около 5%. Наибольшее подорожание придется на винные напитки, что, вероятно, повлечет значительное сокращение потребления», — прогнозирует Дробиз. По словам эксперта, в настоящее время около 40% продаж тихих вин приходится на импорт, игристых вин — порядка 20%.



Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович оценивает рост цен на импортные вина в дешевом сегменте на уровне 10-12% с 2020 года. «Чем дороже вино, тем меньше этот рост составит в процентном соотношении», — указал он «Агроинвестору». Что касается российского вина из отечественного сырья, то здесь ситуация будет зависеть от порядка применения налоговых вычетов, который должна позднее определить налоговая служба, указал он. «По нашему мнению, вычет должен осуществляться сразу, в момент платежа. Если же мы сначала будем отправлять акцизы государству, а оно через какое-то время возвращать деньги назад по налоговым вычетам, тогда я опасаюсь, что цены на российское вино могут также подняться», — предупредил Попович. Он оценивает долю тихого вина, бутилированного за рубежом, на российском рынке также в 40%, импортного игристого — чуть более 30%.



По данным Росстата, площади виноградников в России в 2018 году составили 93,5 тыс. га, из них 75,1 тыс. га находились в плодоносящем возрасте. В течение прошлого года было заложено 5 тыс. га виноградников, план Минсельхоза на этот год — 6,7 тыс. га. Субсидии на частичную компенсацию затрат на закладку и уход за виноградниками, включая установку шпалеры, в этом году увеличены вдвое, до более 3 млрд руб. Согласно прогнозу российского аграрного ведомства, в текущем году производство вина в России составит порядка 43 млн декалитров.

