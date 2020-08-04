Экспортные цены на пшеницу начали снижаться

На экспортные цены давит снижение мировых котировок и хорошие виды на урожай Русагротранс

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в конце прошлой неделе тонна пшеницы с 12,5% протеина (FOB, Новороссийск) подешевела на $3 — с $210 до $207. Refinitiv Agriculture отмечает снижение цены на $1 до $207,5/т. Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал стабилизацию цены на уровне $209/т, пишет Reuters.



При этом закупочные цены в портах вернулись к росту после недельной паузы, сообщает «СовЭкон». Средние цены спроса в глубоководных портах увеличились на 2,2% до 13,75 тыс. руб./т. Внутренние цены на пшеницу 3-го класса за неделю прибавили 100 руб. до 12,45 тыс. руб./т, 4-го — остались без изменений на уровне 12,25 тыс. руб./т с самовывозом для Европейской части России.



Кроме того, «СовЭкон» отмечает снижение котировок пшеницы на мировых биржах. На прошлой неделе американская SRW и французская пшеница подешевели на 1,5-1,6%. В понедельник, 3 августа, цены уменьшились еще на 2,5% и 1,2%. Такая динамика связана с поступлением нового урожая в ЕС и Северной Америке и хорошими видами на валовой сбор в России.



Центр России и Поволжье показывают рост урожайности, поэтому аналитики повышают прогнозы сбора. Так, ИКАР повысил оценку урожая пшеницы с 78 млн т до 79,5 млн т. По оценке Гидрометцентра, состояние посевов зерновых в этих округах позволяет ожидать урожай значительно выше прошлогоднего, а при учете состояния в целом по стране можно говорить, что урожайность будет несколько выше результатов сезона-2019/20.



В краткосрочной перспективе аналитики «СовЭкона» ожидают некоторого снижения экспортных цен в России вслед за мировыми биржами. «Однако на внутреннем рынке оно может быть полностью компенсировано активным ослаблением рубля, курс которого к доллару за прошлую неделю опустился почти на 4%», — отмечает центр.



По оценке «СовЭкона», в июле экспорт зерна составил 3,8 млн т, включая 3,2 млн т пшеницы. Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский в конце прошлой недели говорил «Агроинвестору», что в первый месяц нового сезона на внешние рынки было отгружено около 3,38 млн т зерна, включая 2,7 млн т пшеницы и 0,5 млн т ячменя. По его прогнозу, в августе экспорт составит 4-4,3 млн т зерна (4,56 млн т в 2019-м), в том числе 3,5-3,7 млн т (4,02 млн т) пшеницы. Экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием протеина 12,5% с поставкой в августе снизились на $0,5 за тонну до $207,5/т. Годом ранее она была на уровне $194/т, сообщает «Интерфакс».

