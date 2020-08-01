Экспорт зерна начал ускоряться

Спрос на российскую пшеницу подогревается снижением прогноза урожая в ЕС и на Украине Е. Разумный

По данным Российского зернового союза (РЗС) на 30 июля, с начала сезона-2020/21 Россия экспортировала 3,75 млн т зерна, включая чуть более 3,1 млн т пшеницы, 0,46 млн т ячменя и 0,14 млн т кукурузы. «Среднесуточные отгрузки зерна составляют 129,4 тыс. т, что больше, чем в июле 2019-го, когда ежедневно вывозилось по 125 тыс. т. Исходя из суточных показателей отгрузок, итоговый июльский экспорт составит более 4 млн т зерна, из них 3,3 млн т пшеницы», — рассказала «Агроинвестору» директор департамента аналитики РЗС Елена Тюрина. По ее словам, прогнозируемые показатели по всем зерновым и зернобобовым выше прошлогодних на 6,5%, по пшенице — на 13%, а вот ячменя и кукурузы в начале этого сезона будет экспортировано меньше, чем на старте прошлого.



Аналитический центр «СовЭкон» и Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) также оценивают экспорт зерна по итогам июля на уровне 4 млн т, в том числе отгрузки пшеницы превысят 3 млн т. «Объем вывоза пшеницы составит 3,2 млн т, ячменя — 0,4 млн т, кукурузы — 0,1 млн т», — детализирует директор «СовЭкона» Андрей Сизов. Он добавляет, что во второй половине июля поставки зерна за рубеж ускорились, так как увеличились экспортные цены, произошло ослабление рубля, вырос объем предложения на фоне движения уборочной кампании. «Экспортеры пытаются оживить темпы отгрузок, однако сельхозпроизводители пока слабо поддерживают их в этом направлении, ожидая еще более высоких цен», — комментирует гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский менее оптимистичен. По его оценке, в июле экспорт зерна составил около 3,38 млн т, включая 2,7 млн т пшеницы и 0,5 млн т ячменя. «Сейчас отгрузки идут в меньших объемах, чем в прошлом сезоне из-за сниженного предложения со стороны Юга, который в течение первой половины месяца отставал в уборке пшеницы, а из-за падения урожайности в Ставропольском и Краснодарском краях валовой сбор уменьшился на 10%», — добавляет эксперт.



В то же время, по данным «Русагротранса», уже убрана треть посевов пшеницы в Центре и около 25% — в Приволжье. «Так что в августе экспорт зерна может активизироваться до 4,3 млн т, но останется ниже, чем в августе 2019-го, когда он составил 4,5 млн т», — сравнивает Павенский. По прогнозу «СовЭкона», в этом месяце вывоз будет выше — 4,5-5 млн т. «Как правило, в августе идет самый большей объем отгрузок в сезоне. Мы предполагаем, что экспорт зерна составит около 5,6-5,7 млн т, включая более 5 млн т пшеницы», — отмечает Тюрина.



По оценке «Русагротранса», в этом сезоне Центр может поставить абсолютный рекорд по сбору пшеницы — 21,5 млн т, что на 4 млн т больше результата прошлого года. «Урожай в Поволжье может увеличиться на 4,7 млн т до 16,2 млн т. В итоге по экспорту мы постепенно будем приближаться к уровню прошлого сезона, в сентябре выйдем на объемы, которые превысят отгрузки сентября 2019-го, — рассказывает Павенский. — Ячмень тоже будет достаточно активно вывозиться в первой половине сезона».



В этом году урожай зерна в России будет несколько выше прошлогоднего за счет прироста в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах, сообщает Reuters со ссылкой на ведущего научного сотрудника Гидрометцентра Анну Страшную. «Мы прогнозируем урожай в этих регионах гораздо выше, чем в прошлом году», — сказала она, не уточняя показатели валового сбора. При этом ситуация в Южном федеральном округе, «выглядит не так однозначно» из-за засухи весной, также засушливые погодные условия негативно скажутся на юге Урала, в отдельных районах Новосибирской области и Алтайского края. Потери будут и в Восточной Сибири, и на Дальнем Востоке.

Спрос на российскую пшеницу в условиях падения валовых сборов и экспортного потенциала по пшенице в странах ЕС и Украине наблюдается не только со стороны наших традиционных покупателей, но и у достаточно «экзотических» для нас стран, например, Бразилии и Пакистана, продолжает Павенский. По данным РЗС, лидером по закупкам российской пшеницы в июле оставалась Турция, на второе место вышла Нигерия, третье занял Египет. «Растут поставки в Африку: кроме Нигерии большие объемы зерна у нас закупила Кения, Южная Африка», — перечисляет Тюрина. Она подтверждает, что спрос на пшеницу подогревается снижением прогноза урожая в ЕС и на Украине. «Кроме того, у российской пшеницы высокая конкурентоспособность относительно европейского зерна: сейчас цены на российскую пшеницу на 5,5% ниже цены предложения на французскую», — отмечает Тюрина.



По словам Сизова, особенность этого сезона в том, что почти с самого его старта в экспортную кампанию более активно вовлечены неюжные регионы, тогда как традиционно контракты на первые поставки заключаются в основном с южными предприятиями. «Это, в первую очередь, связано с тем, что несколько сезонов подряд трейдеры надеялись на южных производителей, заключая экспортные контракты, однако те не спешили продавать зерно, ожидая более высоких цен», — поясняет эксперт.



По данным Refinitiv Agriculture, в пятницу 31 июля средняя цена на пшеницу с протеином 12,5% составила $207,5/т (FOB, Новороссийск). Это на $1/т меньше, чем было в начале недели. При этом дефицит предложения пшеницы на Юге привел к перегреву рынка закупки, отмечают аналитики.

За последнюю неделю экспортные цены на пшеницу упали на 0,5% до $207-208 за тонну, уточняет Тюрина. Дмитрий Рылько считает, что экспортные цены на пшеницу в ближайшие недели если и будут расти, то скорее медленно, так как приток нового урожая в северном полушарии приближается к своему максимуму.



«Динамика цен на зерно в ближайшие недели будут зависеть от урожая российской пшеницы. В этом году в нашей стране ее сев был рекордным за последние 40 лет, что давит на мировые цены», — комментирует Сизов. Однако ухудшение видов на урожай во Франции, нервная ситуация на французском рынке, где трейдеры и переработчики активно конкурируют за пшеницу, держат рынок. «Я бы оценил вероятность снижения экспортных цен от текущих уровней в 60-70%. Рынок пшеницы, вполне вероятно, может вновь опуститься до $200/т или ниже», — прогнозирует эксперт.



Он добавляет, что в первой половине сезона вывоз зерна может идти высокими темпами из-за неопределенности с экспортной квотой. Сейчас экспортеры стараются отгрузить больше зерна по более низким ценам, так как неизвестно, какую квоту озвучит Минсельхоз осенью и будет ли она принята. «Со стороны агроведомства было бы правильнее внести ясность уже сейчас, чтобы у экспортеров и сельхозпроизводителей была возможность строить более долгосрочные планы», — считает Сизов. Также текущая активность отгрузок подстегивается вероятным обострением конкуренции во второй половине сезона, когда будет уборка урожая в южном полушарии, где достаточно хорошие виды на урожай, добавляет он.

