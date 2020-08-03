Урожайность зерновых в Центре растет

Среди регионов ЦФО по валовому сбору зерна лидирует Воронежская область М. Стулов

По данным Минсельхоза на 31 июля, урожай зерна достиг 58 млн т, что на 3,7 млн т больше, чем в аналогичный период прошлого года. Средняя урожайность составила 34,9 ц/га против 34,3 ц/га. В том числе валовой сбор пшеницы увеличился на 2 млн т до 47,6 млн т при урожайности 36,4 ц/га. Самый высокий средний сбор с гектара по-прежнему в регионах Центрального федерального округа — 46,9 ц, это почти на 12 ц больше, чем на Юге (35,1 ц). За неделю урожайность в ЦФО выросла на 2 ц/га.



Среди регионов ЦФО по валовому сбору зерна лидирует Воронежская область с 4 млн т, следует из данных «Центра агроаналитики» Минсельхоза. Воронежская ГК «Логус» уже закончила сбор ранних зерновых, в целом в регионе обмолочено около 70% посевов, рассказал «Агроинвестору» гендиректор компании Игорь Алименко. «Урожайность в нашем хозяйстве выше, чем в 2019-м — 66 ц/га против 59 ц/га. Качество зерна тоже неплохое — пшеница в основном 4-го и 3-го классов», — уточняет он.



Холдинг «АгроГард» к 31 июля убрал почти 63% посевов озимой пшеницы и около 39% ячменя. Средняя урожайность пшеницы в Центре составляет 60 ц/га, ячменя — 45 ц/га (118,6% от плана), говорит гендиректор компании Павел Царев. «Уборку ярового ячменя и озимой пшеницы в Центральном регионе закончим примерно через 14-16 рабочих дней, то есть в установленные сроки, если не помешает погода. В целом, уборочная кампания проходит ровно, без простоев, есть трудности с уборкой полегших хлебов, но темп работы не снижается», — добавляет он. При этом качество зерна в регионах разное, продолжает Царев, так, например, в Курской области — только 5-й класс, в Тамбовской — около 37% приходится на 3-й, почти 41% — на 4-й, 22,6% — на 5-й. В Липецкой области преобладает пшеница 4-го класса (75%), 25% приходится на 3-й. В Орловской области пшеницы 3-го класса лишь 0,3%, 38% — 4-й, 62% — 5-го класса, перечисляет топ-менеджер. В целом валовой сбор в холдинге будет сопоставим с прошлогодним за счет хорошего урожая в Центре, но снижения на 25% в Краснодарском крае.



«Раздолье Агро» (Тульская область) начнет убирать пшеницу в ближайшее время. Председатель совета директоров компании Алексей Иванов говорит, что в целом ожидания по урожаю позитивные, хотя в регионе много зерновых полегло из-за сильных ветров и града.



На прошлой неделе аналитический центр «СовЭкон» из-за ухудшения состояния яровой пшеницы понизил прогноз урожая агрокультуры с 79,7 млн т до 79,3 млн т. При этом расширение ее посевов до 29,4 млн га почти компенсировало ожидающиеся на фоне засушливой погоды потери в Сибири и на Урале.

Другие федеральные округа также продолжают уборочную кампанию, о ее старте не сообщал только Урал. В Сибири массовый обмолот зерновых еще не начался, однако там убрали 141 тыс. га, валовой сбор составил около 240 тыс. т при средней урожайности 17 ц/га — это самый низкий показатель по стране. «Сибирский хлеб» (Новосибирская область) начнет обмолот зерна на этой неделе. «Про урожайность и качество говорить пока сложно, однако в ряде регионов нашего округа была засуха, поэтому посевы немного подгорели», — отмечает гендиректор компании Павел Миклухин.



В Приволжье намолотили 8,55 млн т зерна — более чем вдвое больше, чем к концу июля прошлого года. Средняя урожайность составляет 29 ц/га. Оренбургская «Елань» заканчивает уборку озимых зерновых. «По пшенице у нас рекордная для нашего региона урожайность — 50 ц/га против менее 30 ц/га в 2019-м. Основной объем зерна фуражного класса, — рассказывает гендиректор предприятия Алексей Орлов. — А вот ожидания по яровым не самые благоприятные: больше месяца в нашем регионе нет дождей, поэтому, полагаем, что показатели урожайности будут не выше средних». По словам Орлова, цены на непродовольственное зерно сейчас неплохие — 9 тыс. руб./т, и спрос на него высокий. «Однако мы пока не продаем новый урожай, так как распродаем прошлогодние запасы», — добавляет он.



Цены на старте сезона примерно на 15% выше, чем в прошлом году, сравнивает Миклухин. «Интересен тот факт, что цены на зерно на внутреннем рынке сегодня диктуют животноводы, предлагая более высокие уровни, чем мукомолы. Видимо, животноводческие предприятия готовятся к дефициту зерна в нашем регионе и в этом году», — говорит он.



«АгроГард» тоже пока не продает зерно нового урожая, хотя «цены очень радуют», отмечает Царев. А вот «Логус» уже начал продажу зерна: спрос на него хороший, а цена на 1-1,5 тыс. руб./т выше, чем в прошлом году, говорит Алименко. «Мы не готовы придерживать зерно, чтобы заработать больше, так как нам нужны оборотные средства для подготовки посевной под урожай следующего года, — поясняет он. — К тому же есть вероятность, что отгрузки за рубеж приостановят. Сейчас хороший курс доллара, и цены в портах достаточно высокие».

