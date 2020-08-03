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конференция: «новые вызовы для экономики и апк»

Регионы

Урожайность зерновых в Центре растет

Средний сбор с гектара на 12 центнеров выше, чем в регионах Юга

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Среди регионов ЦФО по валовому сбору зерна лидирует Воронежская область
М. Стулов
Среди регионов ЦФО по валовому сбору зерна лидирует Воронежская область
М. Стулов

По данным Минсельхоза на 31 июля, урожай зерна достиг 58 млн т, что на 3,7 млн т больше, чем в аналогичный период прошлого года. Средняя урожайность составила 34,9 ц/га против 34,3 ц/га. В том числе валовой сбор пшеницы увеличился на 2 млн т до 47,6 млн т при урожайности 36,4 ц/га. Самый высокий средний сбор с гектара по-прежнему в регионах Центрального федерального округа — 46,9 ц, это почти на 12 ц больше, чем на Юге (35,1 ц). За неделю урожайность в ЦФО выросла на 2 ц/га.

Среди регионов ЦФО по валовому сбору зерна лидирует Воронежская область с 4 млн т, следует из данных «Центра агроаналитики» Минсельхоза. Воронежская ГК «Логус» уже закончила сбор ранних зерновых, в целом в регионе обмолочено около 70% посевов, рассказал «Агроинвестору» гендиректор компании Игорь Алименко. «Урожайность в нашем хозяйстве выше, чем в 2019-м — 66 ц/га против 59 ц/га. Качество зерна тоже неплохое — пшеница в основном 4-го и 3-го классов», — уточняет он.

Холдинг «АгроГард» к 31 июля убрал почти 63% посевов озимой пшеницы и около 39% ячменя. Средняя урожайность пшеницы в Центре составляет 60 ц/га, ячменя — 45 ц/га (118,6% от плана), говорит гендиректор компании Павел Царев. «Уборку ярового ячменя и озимой пшеницы в Центральном регионе закончим примерно через 14-16 рабочих дней, то есть в установленные сроки, если не помешает погода. В целом, уборочная кампания проходит ровно, без простоев, есть трудности с уборкой полегших хлебов, но темп работы не снижается», — добавляет он. При этом качество зерна в регионах разное, продолжает Царев, так, например, в Курской области — только 5-й класс, в Тамбовской — около 37% приходится на 3-й, почти 41% — на 4-й, 22,6% — на 5-й. В Липецкой области преобладает пшеница 4-го класса (75%), 25% приходится на 3-й. В Орловской области пшеницы 3-го класса лишь 0,3%, 38% — 4-й, 62% — 5-го класса, перечисляет топ-менеджер. В целом валовой сбор в холдинге будет сопоставим с прошлогодним за счет хорошего урожая в Центре, но снижения на 25% в Краснодарском крае.

«Раздолье Агро» (Тульская область) начнет убирать пшеницу в ближайшее время. Председатель совета директоров компании Алексей Иванов говорит, что в целом ожидания по урожаю позитивные, хотя в регионе много зерновых полегло из-за сильных ветров и града.

На прошлой неделе аналитический центр «СовЭкон» из-за ухудшения состояния яровой пшеницы понизил прогноз урожая агрокультуры с 79,7 млн т до 79,3 млн т. При этом расширение ее посевов до 29,4 млн га почти компенсировало ожидающиеся на фоне засушливой погоды потери в Сибири и на Урале.


Другие федеральные округа также продолжают уборочную кампанию, о ее старте не сообщал только Урал. В Сибири массовый обмолот зерновых еще не начался, однако там убрали 141 тыс. га, валовой сбор составил около 240 тыс. т при средней урожайности 17 ц/га — это самый низкий показатель по стране. «Сибирский хлеб» (Новосибирская область) начнет обмолот зерна на этой неделе. «Про урожайность и качество говорить пока сложно, однако в ряде регионов нашего округа была засуха, поэтому посевы немного подгорели», — отмечает гендиректор компании Павел Миклухин.

В Приволжье намолотили 8,55 млн т зерна — более чем вдвое больше, чем к концу июля прошлого года. Средняя урожайность составляет 29 ц/га. Оренбургская «Елань» заканчивает уборку озимых зерновых. «По пшенице у нас рекордная для нашего региона урожайность — 50 ц/га против менее 30 ц/га в 2019-м. Основной объем зерна фуражного класса, — рассказывает гендиректор предприятия Алексей Орлов. — А вот ожидания по яровым не самые благоприятные: больше месяца в нашем регионе нет дождей, поэтому, полагаем, что показатели урожайности будут не выше средних». По словам Орлова, цены на непродовольственное зерно сейчас неплохие — 9 тыс. руб./т, и спрос на него высокий. «Однако мы пока не продаем новый урожай, так как распродаем прошлогодние запасы», — добавляет он.

Цены на старте сезона примерно на 15% выше, чем в прошлом году, сравнивает Миклухин. «Интересен тот факт, что цены на зерно на внутреннем рынке сегодня диктуют животноводы, предлагая более высокие уровни, чем мукомолы. Видимо, животноводческие предприятия готовятся к дефициту зерна в нашем регионе и в этом году», — говорит он.

«АгроГард» тоже пока не продает зерно нового урожая, хотя «цены очень радуют», отмечает Царев. А вот «Логус» уже начал продажу зерна: спрос на него хороший, а цена на 1-1,5 тыс. руб./т выше, чем в прошлом году, говорит Алименко. «Мы не готовы придерживать зерно, чтобы заработать больше, так как нам нужны оборотные средства для подготовки посевной под урожай следующего года, — поясняет он. — К тому же есть вероятность, что отгрузки за рубеж приостановят. Сейчас хороший курс доллара, и цены в портах достаточно высокие». 

Елена Максимова 

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