Ростовская область стала лидером по валовому сбору зерна

Качество зерна нового урожая лучше прошлогоднего Д. Абрамов

Ростовская область завершила уборку зерновых колосовых и зернобобовых агрокультур, урожай составил 11,68 млн т, что стало лучшим показателем по стране, сообщает портал правительства региона. Средняя урожайность достигла почти 35 ц/га — на 2 ц/га больше, чем в прошлом году. Тогда валовой сбор зерна был на уровне 11,17 млн т. При этом, 95% собранного урожая — продовольственное зерно, чего, по словам губернатора региона Василия Голубева, «за всю историю в Ростовской области еще не было». В 2019-м на долю продовольственного зерна приходилось 90% урожая.



Голубев отметил, что принципиальная задача региона — работа на экспорт. По словам главы области, в этом году она должна поставить на внешние рынки сельхозсырья и продовольствия на $5 млрд. В этом году экспорт этой категории уже превысил $2,5 млрд, что на 10% больше уровня прошлого года. В целом в 2019-м Ростовская область вывезла агропродукции на $4,5 млрд.



Первым в этом году сбор зерна завершил Краснодарский край, где намолотили 9,4 млн т против 11,1 млн т в прошлом году: сказались неблагоприятные погодные условия — посевы пострадали от заморозков и засухи. Средняя урожайность составила 40,3 ц/га в целом по зерновым и зернобобовым и 49,4 ц/га по пшенице. «Самое главное — удалось не потерять качество: из обследованных 5 млн т зерна продовольственное 2-го, 3-го и 4-го класса составляет 86%», — отмечал губернатор региона Вениамин Кондратьев.



27 июля завершил сбор зерновых колосовых Ставропольский край, также сильно пострадавший от заморозков и засухи. Аграрии региона намолотили 5,2 млн т зерна, тогда как в прошлом году было 8,4 млн т. По данным «Центра агроаналитики» на 31 июля, Ставрополье было на третьем месте по урожаю, следом шла Волгоградская область с 4,5 млн т. Такой показатель уже на 400 тыс. т больше прошлогоднего, при этом региону предстояло убрать еще 15% посевов — около 300 тыс. га. При сохранении среднего сбора с гектара на этом уровне или выше итоговый урожай в регионе будет выше, чем в Ставропольском крае.



По данным федерального Минсельхоза на 3 августа, зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 17,5 млн га или 36,5% к посевной площади, собрано 61 млн т зерна при урожайности 34,9 ц/га. В том числе пшеница убрана с 13,6 млн га или 46,1% посевов, намолочено 49,7 млн т при урожайности 36,6 ц/га.

