Средняя урожайность зерновых превысила прошлогоднюю

Самая высокая урожайность зерновых — в Центральном федеральном округе М. Стулов

По данным Минсельхоза на 28 июля, зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 14,7 млн га, собран 51 млн т зерна. Год назад в это время урожай составлял около 50,3 млн га, тогда было убрано 14,5 млн га посевов. Средняя урожайность также превысила уровень прошлого года — 34,6 ц/га против 34,5 ц/га.



Самый высокий средний сбор с гектара сейчас в Центральном федеральном округе — 46,6 ц. Там намолочено почти 11,5 млн т зерна. Стартовая урожайность на Северо-Западе — обмолот зерна начала Ленинградская область — 42,5 ц/га. Регионы Юга собрали около 26,6 млн т при урожайности 35,2 ц/га. На четвертом место по урожайности — Приволжье с 28,8 ц/га. Аграрии округа намолотили почти 6,4 млн т зерна, тогда как год назад в это время было вдвое меньше. Средний сбор с гектара в регионах Северного Кавказа составляет 26,5 ц, там также получили около 6,4 млн т зерна. Сибирь, начавшая уборочную кампанию раньше обычного, собрала 171,4 тыс. т зерна при урожайности 17,6 ц/га.



Как следует из данных «Центра агроаналитики» Минсельхоза, на первое место по валовому сбору зерна вышла Ростовская область: с 10,8 млн т она обогнала Краснодарский край, который на прошлой неделе первым завершил уборку колосовых зерновых и зернобобовых, урожай составил 9,4 млн т. https://www.agroinvestor.ru/regions/news/34074-kuban-pervoy-zavershila-uborku-zerna/ Заметно отстает Ставропольский край с 5,2 млн т. В понедельник губернатор региона Владимир Владимиров сообщил о завершении уборочной кампании по колосовым зерновым. В прошлом году их урожай в крае составлял 8,4 млн т. Урожай в этом году дался нелегко, были крайне сложные погодно-климатические условия, написал в своем Instagram Владимиров. Посевы на Ставрополье сильно пострадали от заморозков, засухи и града.



Фактически завершили сбор ранних зерновых в Крыму, где в этом году погодные условия тоже были неблагоприятными. Глава республики Сергей Аксенов на своей странице «ВКонтакте» написал, что аграрии намолотили 1 млн т зерна, что в три раза превышает потребности региона. Средняя урожайность составила 18,8 ц/га.



Собрали первый миллион тонн Регионы продолжают сообщать о намолоте первого миллиона тонн зерна.

Так, в Тамбовской области зерновые и зернобобовые обмолочены примерно с 20% площади, валовой сбор превысил 1 млн т, при этом средняя урожайность в 1,4 раза выше прошлогодней и составляет 43 ц/га, отмечает управление сельского хозяйства области. В Липецкой области средняя урожайность к 27 июля составляла 54,4 ц/га, валовой сбор зерна — свыше 1,1 млн т. Отметку в 1 млн т на днях преодолела Оренбургская область. Средняя урожайность в регионе составляет 27,2 ц/га, тогда как в прошлом году в это время была на уровне 10,9 ц/га.

О старте уборочной кампании на этой неделе сообщила Кемеровская область — работа началась на 10-14 дней раньше обычного. По данным регионального агроведомства на 27 июля, там намолотили 1,8 тыс. га с урожайностью 27,3 ц/га. «Есть уверенность, что закончим уборочную кампанию раньше срока и с хорошим урожаем», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Также на две недели раньше начали убирать зерновые в Томской области. На неделю раньше, чем в прошлом году, стартовала уборочная кампания в Амурской области. Урожай зерновых в регионе прогнозируется на уровне 408 тыс. т, что на 46 тыс. т выше, чем в 2019 году.



Также о начале сбора зерна на этой неделе сообщили Татарстан, Чувашия, Московская и Рязанская области. В Татарстане намолочено 120 тыс. т при средней урожайности 40 ц/га. В республике предстоит убрать 1,55 млн га зерновых и зернобобовых. Средний сбор с гектара в Чувашии 27 июля составлял 36,1 ц — на 10 ц больше, чем год назад. В республике намолотили 4,7 тыс. т зерна. В Рязанской области собрали 66 тыс. т зерна, средняя урожайность — 47 ц/га. В Подмосковье предстоит обмолотить почти 165 тыс. га зерновых и зернобобовых — на 7% больше, чем в 2019 году. Минсельхозпрод региона планирует, что валовой сбор также превысит прошлогодний и составит 400 тыс. т против 388 тыс. т.



По данным Росстата, зерновые и зернобобовые агрокультуры под урожай 2020 года занимают 47,98 млн га, что на 2,6% больше, чем в прошлом году. В том числе пшеницей засеяли 29,4 млн га — на 4,8% больше, чем в 2019-м. Поскольку до уточнения Росстатом итоговых показателей по посевам их площадь оценивалась ниже, в ближайшее время отраслевые аналитики могут скорректировать прогнозы урожая.

