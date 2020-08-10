Валовой сбор зерна может стать вторым после рекорда 2017 года

Урожай пшеницы прогнозируется на уровне 80-81 млн тонн В. Бычков

В этом году урожай зерна в России может составить 127,5 млн т. Такой сбор станет вторым после рекордного 2017 года, когда было намолочено 135,5 млн т, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранса». Институт конъюнктуры аграрного рынка оценивает урожай зерна в 129 млн т, Российский зерновой союз (РЗС) — на уровне 127 млн т. Согласно июльскому прогнозу IGC, сбор зерна в России может составить 118,6 млн т, Минсельхоз США оценивает его в 122,5 млн т без учета Крыма.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский уточнил «Интерфаксу», что прогноз сбора ячменя в текущем сезоне составляет 20,3 млн т, что на 0,4 млн т больше, чем в прошлом прогнозе (в 2019-м было 20,5 млн т). Рост обусловлен высокой урожайностью в центральных регионах. Прогноз производства кукурузы был снижен на 0,8 млн т до 14 млн т (14,3 млн т в прошлом году) из-за дефицита влаги и жары в Южном округе, Ставропольском крае, а также из-за засухи на юге Приволжья. Урожай пшеницы, по оценке Павенского, составит 81 млн т, РЗС его пока оценивает в 80 млн т, ИКАР — также в 81 млн т.



По словам Павенского, сбор зерна на Юге и Северном Кавказе может стать минимальным с 2014 года (39,1 млн т) и составить 40,1 млн т. При этом в Центре страны урожаи могут побить исторические рекорды и составить 39,2 млн т, что на 7,9 млн т больше, чем в 2019 году, и на 7,3 млн т превышает рекорд 2017-го. Прирост валового сбора в Поволжье составит 6,7 млн т к результату 2019-го и достигнет 29,3 млн т. Павенский говорит, что это будет вторым показателем после 2017 года, когда было собрано 30,6 млн т. На Урале сбор зерна оценивается в 4,7 млн т (минус 1,1 млн к 2019-му), в Сибири — 12,3 млн т (минус 2,3 млн т). Ниже валовой сбор зерна в Сибирском округе был только в 2012 году — 9 млн т, отметил Павенский.



При этом цены на российскую пшеницу снижаются вслед за мировыми, кроме того, слабеющий рубль также негативно отражается на них. По данным ИКАР, цена тонны пшеницы с 12,5% протеина на прошлой неделе уменьшилась с $207/т до $205/т (FOB, Новороссийск) под влиянием растущего предложения на фоне поступления нового урожая. Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал падение цены этого класса пшеницы до $205/т с $209/т. Refinitiv Agriculture оценивает снижение в $4 до $203,5/т. На внутреннем рынке пшеница 3-го класса за неделю подешевела на 50 руб. до 12,4 тыс. руб./т, 4-го — на 25 руб. до 12,2 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части страны.



«Центр агроаналитики» Минсельхоза со ссылкой на данные органов управления АПК регионов сообщает, что на 7 августа зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 19,9 млн га или 41,4% к посевной площади (в 2019 году — 17,8 млн га), намолочено 68,8 млн т зерна (60,5 млн т) при урожайности 34,7 ц/га (34 ц/га). В том числе пшеница обмолочена с 14,9 млн га или 50,7% посевов (13,8 млн га год назад), намолочено 54,8 млн т (49,8 млн т) при урожайности 36,7 ц/га (36,1 ц/га). Ячмень убран с 3,2 млн га или 37,4% от посевной площади (2,6 млн га), намолочено 10 млн т (8,4 млн т) при урожайности 31,4 ц/га (31,8 ц/га).

