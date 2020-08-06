РЗС: квота на экспорт зерна подорвала доверие импортеров

Поставки были ограничены на уровне 7 млн тонн Flickr.com

Введение квоты на экспорт зерна в прошлом сезоне привело к резкому уменьшению количества экспортеров, что снижает конкуренцию, и бьет по сельхозтоваропроизводителям. Об этом в ходе онлайн конференции «Агроинвестора» «Новые вызовы для экономики и АПК» рассказал вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «И это может привести к тому, что к крестьянину придут за товаром не два-три экспортера, а один, и он будет продавать по той цене, которую ему назначат», — предупредил Корбут.

По его словам, квотирование — это не мера регулирование рынка, а попытка управлять им, за которой последуют долгосрочные серьезные последствия. Он считает, что введение квоты было реакцией на пандемию, а ее задача — поддержать стабильные цены на зерно внутри страны. «Если бы нам так и сказали, мы бы все сразу поняли», — сказал Корбут. В итоге механизм квотирования был «корявым»: 7 млн т, разрешенных к экспорту за пределы ЕАЭС, долго делили, но затем за дня остатки в 3 млн т зерна полностью были исчерпаны благодаря использования неполных таможенных деклараций. «Так поделили [остатки в 3 млн т], что потом перераспределяли порядка 700 тыс. т, только об этом многие не знали», — добавил Корбут.

Также введение квоты подорвало доверие импортеров, которые по понятным причинам хотят сотрудничать со странами, условия работы которых понятны и прозрачны. По словам Корбута, очень показательна ситуация с Бангладеш: страна сразу сказала, что если Россия введет ограничения на вывоз, то она откажется от нашего зерна. Так и получилось — Бангладеш закупил украинское зерно.

«Мы боремся с введением квоты. Но наша борьба возможна только при поддержке сельхозпроизводителей и бизнеса. Нужны официальные письма, чтобы рынок тоже выражал свое мнение <...>. Мы к этой борьбе готовы. Присоединяйтесь, если считаете, что это правильно и нужно», — сказала Корбут.

Ранее Минсельхоз не раз анонсировал, что квотирование экспорта станет постоянной мерой, возможный объем поставок будет определяться после сбора урожая и оценки балансов.