Импорт продовольствия за последние шесть лет снизился на треть

С 2013 года ввоз свинины сократился почти в десять раз Flickr.com

Минсельхоз подвел итоги шести лет действия продэмбарго. Так, если в 2013 году импорт продовольствия в стоимостном выражении составлял $43,3 млрд, то в 2019-м — $30 млрд. В частности, ввоз свинины сократился почти в десять раз — с $2,6 млрд до $270 млн, мяса КРС — в два с половиной раза, с $3,2 млрд до $1,3 млрд, птицы — почти вдвое, с $911 млн до $410 млн, овощей и молочной продукции — на треть. Ввоз томатов сократился на 42,1%, с $1,1 млрд до $639 млн, яблок и груш — на 50,8% с $1,2 млрд до $586 млн, сообщается на сайте Минсельхоза.



Ведомство также отмечает, что развитие АПК позволило по многим показателям перейти с импортозамещающей модели на экспортно ориентированную. С 2013-го вывоз российской сельскохозяйственной продукции увеличился в полтора раза и составил $25,6 млрд по итогам 2019 года против $16,8 млрд в 2013-м. В том числе зафиксирован существенный рост поставок за рубеж мясной и масложировой продукции, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Россия вошла в число лидеров по поставкам пшеницы, растительного масла, рыбы, сахара и ряда других категорий.



За прошедшие шесть лет значительно увеличились объемы государственной поддержки АПК. В 2013 году на мероприятия госпрограммы развития сельского хозяйства было выделено 197,9 млрд руб., в 2019-м — 311,5 млрд руб. В том числе благодаря этим мерам поддержки Россия показывает существенный рост производства основных видов продукции растениеводства: зерновых — с 92,4 млн т в 2013 году до 121,2 млн т в 2019-м, сахарной свеклы — с 39,3 млн т до 54,4 млн т, сои — с 1,5 млн т до 4,4 млн т, овощей в зимних теплицах — с 538 тыс. т до 1,14 млн т, плодов и ягод во всех хозяйствах — с 678 тыс. т до 1,18 млн т. Кроме того, производство свиней на убой в живом весе выросло с 3,6 млн т в 2013 году до 5,03 млн т в прошлом, птицы — с 5,2 млн т до 6,7 млн т.



По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, за отчетный период производство агропромышленной продукции увеличилось на 22,4%, а отрасль стала одним из драйверов экономики. «Нам всем вместе удалось во многом изменить восприятие сельского хозяйства как нерентабельной и рискованной отрасли, сформировать в деловой среде понимание, что это современный, высокотехнологичный и прибыльный бизнес», — сказал министр (цитата по сайту Минсельхоза). По его словам, в 2019-м рентабельность сельхозорганизаций достигла 13,3%, что почти в два раза выше показателя 2013 года.



С 2014-го по 2019-й фактический рост производства в сельском хозяйстве составил 119%, пищевых продуктов — 131%, напитков — 105%. В этом году ожидаемый рост производства в сельском хозяйстве за семь лет может составить 120,2%, пищевых продуктов — 135,3%, напитков — 108,1%, а в целом по АПК — 125,1%.

Патрушев считает, что продэмбарго помогло значительно улучшить ситуацию с занятостью на селе. «Более того, сегодня, когда Россия, как и весь мир, сталкивается с различными последствиями пандемии коронавируса, АПК выступает донором рабочих мест для других секторов экономики и готов принимать специалистов из самых разных в том числе высокотехнологичных областей», — сказал министр.



Продовольственного эмбарго было введено по указу президента 6 августа 2014 года, это был ответ на санкции ряда государств. Эмбарго вводилось в три этапа: с 2014 года — в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года — в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года — в отношении Украины. Запрет на ввоз в Россию коснулся «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению».

