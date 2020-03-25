Минсельхоз предложил обнулить пошлины на импортные товары

Минсельхоз предлагает обнулить пошлины на ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия в Россию. Об этом говорится в письме, которое министерство направило в 21 крупнейшее отраслевое объединение, они должны были представить свои предложения по установлению временной нулевой ставки до 24 марта. «В целях сдерживания роста цен на социально значимую продукцию Минсельхоз рассматривает возможность инициирования вопроса об обнулении импортных пошлин на отдельные группы товаров и сырья для производства продукции АПК», — пояснил «Агроинвестору» представитель ведомства.



Минсельхоз на постоянной основе проводит мониторинг продовольственного рынка страны и регулярно выносит на подкомиссию по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию и защитным мерам предложения об актуализации тарифной и нетарифной политики в части внешнеторгового оборота сельскохозяйственной продукцией, добавил представитель министерства. Окончательное решение по этим вопросам принимает подкомиссия на площадке Евразийской экономической комиссии.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов говорит, что в письме Минсельхоза речь шла об обнулении пошлины на импортируемые товары, а не только сельхозпродукцию. «Мы считаем целесообразной отмену пошлин на целый ряд продуктов, которые серьезно влияют на себестоимость производимой и перерабатываемой молочной продукции», — рассказал он «Агроинвестору». Среди них оборудование и запчасти для него, упаковочные материалы, ветеринарные препараты, племенной скот, генетический материал и другое, перечисляет Белов.



«Из непосредственно молочной продукции, мы считаем, что очень чувствительными к таможенным пошлинам являются все позиции, связанные с заменителем грудного молока (ЗГМ). Это и сыворотка Д-90, и смеси для производства ЗГМ, а также сам заменитель. Эти продукты почти не производятся в России, и для поддержки спроса было бы разумно обнулить пошлины на них», — говорит Белов.



Против обнуления пошлин на сельхозпродукцию выступает Национальный союз производителей овощей. Об этом «Агроинвестору» рассказал его гендиректор Михаил Глушков. «Мы считаем, что действующая система сбалансирована и трогать ее не надо. Потому что никакого потребительского ажиотажа на нашу продукцию — овощи и плоды — мы не видим, — подчеркивает он. — Вторая причина: люди сейчас вложились в строительство овоще- и фруктохранилищ. Они как раз сейчас их распечатывают, начинают продавать продукцию. И если мы обнулим пошлину, мы ударим по тем, кто выращивал и хранил нашу продукцию, и уже понес затраты».



При этом Плодоовощной союз предложил рассмотреть вопрос обнуления пошлины на материально-технические ресурсы, которые будут использоваться при выращивании овощей и фруктов. «Это такой задел на будущее. Сейчас же все подорожало: например, запчасти для техники и оборудования. Вот на это мы предложили обнулить пошлины. На наш взгляд, это более важно, чем временно ее обнулять на картофель», — отмечает Глушков.



Обнуление импортных пошлины на говядину и субпродукты повлечет за собой увеличение сроков окупаемости проектов в мясном скотоводстве, а также косвенно затронет молочную отрасль, считает Национальная мясная ассоциация. «Объемы отечественного производства мяса достаточны для удовлетворения внутренних потребностей рынка по стабильным ценам в связи с чем установление временных нулевых ставок ввозных таможенных пошлин на мясо и мясопродукты нецелесообразно», — говорится в ответе ассоциации, копия которого есть у «Агроинвестора». Импорт свинины по нулевой ставке в совокупности с запланированным приростом производства может разбалансировать рынок, привести к серьезному падению цен на фоне роста себестоимости со всеми негативными последствиями не только для свиноводства, но и для всех смежных отраслей, предупреждает НМА.



Обнуление пошлин на рыбную продукцию лишь поддержит иностранных рыбодобытчиков и приведет к негативным финансовым последствиям для рыбодобывающих предприятий России, считает президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его словам, 80% рыбы и рыбной продукции на российском рынке — отечественного производства, пишет РБК. Введение временной нулевой ставки не поддержит потребительский спрос и не приведет к снижению розничных цен на рыбную продукцию, но создаст дополнительные преференции для импортеров, считает Зверев.

