Импортная говядина и пальмовое масло могут лишиться тарифных преференций

Некоторые виды продукции, ввозимой в ЕАЭС из развивающихся стран, могут лишиться тарифных преференций. Соответствующее предложение Минсельхоза поддержал Минфин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с межведомственной перепиской, в частности, с письмом Минфина. Агентство уточняет, что предлагается лишить тарифных преференций пальмовое масло, замороженное мясо крупного рогатого скота, сыры и творог, срезанные цветы и бутоны, яблоки, груши и айву.



«В целях поддержки отрасли в настоящее время Минсельхоз рассматривает возможность исключения некоторых кодов ТН ВЭД ЕАЭС из перечня товаров, происходящих из развивающихся или из наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС предоставляются тарифные преференции», — подтвердил «Агроинвестору» представитель Минсельхоза.



Система тарифных преференций существует для поддержки экономики развивающихся стран, которые имеют определенные привилегии при поставке своих товаров на рынки других стран, рассказал «Агроиневстору» руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «За их товары платится не полный таможенный тариф», — объясняет он. C учетом внутриквотной ставки на говядину на таможне выплачивается 11,25%, что снижает эффективность таможенной тарифной политики в отношении мяса крупного рогатого скота, говорит Юшин.



По его словам, к развивающимся странам, которые поставляют в Россию говядину, относятся Бразилия, Парагвай, Аргентина, Индия и другие. «Экономика Аргентины в последнее время испытывает сложные времена: там тоже девальвация, что делает продукт дешевле. Но как можно давать преференции Бразилии в плане поставки говядины на мировой рынок? Или Индии, которая вывозит не один миллион тонн говядины? — рассуждает Юшин. — То есть эти страны комфортно себя чувствую в экспорте данного вида продукции. Более того, ВВП Бразилии не уступает российскому ВВП, но тогда почему наш бюджет и экономика ЕАЭС должны субсидировать экспорт такой конкурентоспособной продукции?».



В 2013 году Россия отменила преференции на ввоз свинины и мяса птицы. Поэтому, по словам Юшина, логично отменить их и для говядины, так как эта мера поддержки в том числе не позволяет развиваться российской отрасли КРС. «Эта тема обсуждается уже восемь лет. На мой взгляд, нам нужно сделать этот шаг и закончить обсуждения. Нужно создавать дополнительные механизмы для повышения интереса к отрасли со стороны потенциальных инвесторов», — говорит Юшин. А отмена преференций — одна из мер для повышения ее инвестиционной привлекательности, добавляет он.



Об обсуждении вопроса исключения срезанных цветов из перечня товаров, в отношении которых при ввозе на территорию ЕАЭС предоставляются тарифные преференции, вчера писал «Коммерсантъ». По информации издания, глава Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов также попросил премьер-министра Михаила Мишустина ограничить импорт цветов. Из его письма следует, что из-за распространения в Европе коронавируса стоимость свежесрезанного цветка снизилась в десять раз. Цены рухнули из-за ситуации на голландской цветочной бирже, где за неделю уничтожено 48% продукции. «Производителей проинформировали, чтобы они не завозили цветы. В этой ситуации фермеры начнут продавать их по заниженной стоимости тем, кто готов покупать», — говорит представитель ассоциации. Антипов просит правительство разработать комплекс мер поддержки цветочной отрасли, включая возможные ограничения на ввоз импортных свежих цветов в Россию на период карантина.



Система тарифных преференций для поставок из развивающихся стран введена в Таможенном союзе с 1 января 2010 года. Она дает право применять нулевые или сниженные ставки ввозной пошлины. Действующий сейчас перечень товаров, при ввозе которых в ЕАЭС предоставляются преференции, был утвержден решением совета ЕЭК от 13 января 2017 года. В список развивающихся стран, поставки которых осуществляются с учетом преференций, входят, в частности, Эквадор (поставляет цветы) и поставщик пальмового масла Малайзия.

