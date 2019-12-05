Россельхознадзор ограничит импорт говядины

Россельхознадзор с 18 декабря ограничит поставки в Россию говядины с пяти предприятий Аргентины и двух предприятий Парагвая из-за обнаружения в их продукции рактопамина (стимулятор роста мышечной массы), говорится в сообщении ведомства. В пятницу служба проведет переговоры с компетентными ведомствами этих стран. Также Россельхознадзор не исключает, что может закрыть ввоз говядины и продукции из мяса КРС со всех предприятий Аргентины и Парагвая.



По словам главы Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергея Юшина, закрытие нескольких предприятий Аргентины и Парагвая сейчас почти не повлияет на ситуацию на российском рынке, поскольку для поставок говядины в нашу страну аттестовано более 300 компаний из Южной Америки. «Ограничения в отношении отдельных поставщиков вводятся регулярно по итогам мониторинговых исследований продукции. К тому же Россельхознадзор не только закрывает, но и периодически открывает новые предприятия для экспорта в нашу страну мяса или восстанавливает право отгрузок с предприятий, предоставивших информацию о корректировочных мероприятиях: на днях по этой причине было открыто две компании из Бразилии», — рассказал он «Агроинвестору».



В структуре импорта в Россию говядины до 40% занимает Беларусь, за ней следует Бразилия, а уже затем другие страны, и у каждого из этих государств много предприятий имеют право поставок, уточнил Юшин. «На цены говядины закрытие поставок с некоторых предприятий тоже не сильно повлияет, — продолжает он. — Скорее, на них будут влиять покупательская способность населения, сезонный фактор и цены на альтернативные виды мяса. Учитывая ценовую динамику на рынке свинины и мяса птицы, производители говядины в России не могут сильно повышать стоимость своей продукции, иначе спрос на нее упадет».



По данным НМА, объем импорта говядины в Россию из стран дальнего зарубежья за 10 месяцев 2019 года составил 207,2 тыс. т с учетом субпродуктов. По прогнозу ассоциации, общий объем ввоза по итогам года из всех стран достигнет примерно 350 тыс. т без субпродуктов. Доля импорта в структуре потребления говядины в России составляет 20-22%. По информации Россельхознадзора, в 2018 году Аргентина поставила в Россию 39,1 тыс. т говядины, в этом году — 16,5 тыс. т. Парагвай ввез 112,6 тыс. т и 74,9 тыс. т соответственно.



В России запрещено использовать рактопамин и другие стимуляторы роста мышечной массы животных при производстве пищевой продукции. С 1 декабря 2017 года Россельхознадзор из-за обнаружения рактопамина запретил поставки свинины и говядины из Бразилии — на тот момент крупнейшего поставщика этих видов мяса в нашу страну. Ограничения были сняты только в ноябре 2018-го.

