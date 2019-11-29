Вьетнам открыл рынок для российской свинины

Российские производители свинины получили право экспортировать продукцию во Вьетнам, сообщил Россельхознадзор. Список допущенных к поставкам предприятий будет опубликован в понедельник, они смогут начать отгрузки незамедлительно, уточняет ведомство.



Как говорится в сообщении службы, условия поставок российской свинины и свиных субпродуктов на вьетнамский рынок были согласованы в ходе визита российской делегации в Социалистическую Республику Вьетнам. Тогда же был подписан соответствующий ветеринарный сертификат.



По словам гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева, открытие рынка Вьетнама для российской свинины имеет огромное значение для отрасли. «Мы уже достигли уровня самообеспеченности на внутреннем рынке и продолжаем увеличивать объемы производства как раз в надежде на открытие внешних рынков, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Поскольку экспорт ограничен, а предложение увеличивается, это приводит к падению цен на свинину, так что сейчас появляется реальная возможность стабилизировать внутренний рынок и предотвратить сверхсерьезное падение цен». Кроме того, открытие рынка Вьетнама создает возможности для поставок продукции свиноводства во все страны Юго-Восточной Азии, считает Ковалев. «Если мы достойно отработаем с Вьетнамом, то это будет хорошим примером для властей Китая, что наша продукция безопасна», — добавляет он.



Оценить потенциал экспорта во Вьетнам Ковалев пока затрудняется. Из-за распространения в стране африканской чумы свиней (АЧС) в этом году там было забито около 7 млн животных, что в перспективе приведет к дефициту свинины, однако точно оценить потери пока сложно. Поскольку во Вьетнаме не сжигают забитых из-за вируса свиней, а используют в пищу, какое-то время там будет запас мяса, однако потом начнутся сложности, поскольку в том числе уничтожались свиноматки, поясняет глава НСС. Вьетнам никогда не был страной-импортером свинины, однако там ее производством в основном занимаются небольшие семейные фермы, которые серьезно пострадали из-за распространения АЧС. «Драматизм потерь из-за АЧС в Азии за последний год очень впечатляет, — говорит Ковалев. — При этом там свинина является одним из основных источников животного белка, так что на фоне падения производства этот рынок представляет очень большой интерес для нас».



Сейчас во Вьетнам экспортируются только свиные субпродукты. По данным ФТС, за десять месяцев этого года было отгружено 9 тыс. т.



Ранее Вьетнам упростил порядок рассмотрения досье российских предприятий — потенциальных поставщиков говядины и мяса птицы, в результате чего список потенциальных экспортеров этих видов мяса увеличился на шесть компаний до 13. В числе поставщиков птицы и говядины — «Брянская мясная компания» («Мираторг»), «Лиско бройлер» («Черкизово»), Новосибирская птицефабрика, «Заречное» и другие.

