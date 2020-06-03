Мегаволатильность спроса на рынке мяса. Вероник Агуера о том, как COVID-19 повлияет на мировую мясную отрасль

Различия в том, как сильно пострадала та или иная отрасль, будут огромными. Но пищевая промышленность будет чувствовать себя комфортнее многих других секторов благодаря устойчивости спроса на продовольствие. Впрочем, мясной сегмент неизбежно подвергнется негативному воздействию, в основном из-за резкой остановки деятельности сектора общественного питания и снижения спроса со стороны потребителей на продукты с добавленной стоимостью. Хотя правительствами разных стран предпринимаются значительные усилия для поддержки как экономики в целом, так и мясной отрасли в частности, их эффективность, безусловно, будет зависеть от глубины и продолжительности кризиса.



В ближайшие несколько лет глобальный спрос на продукты питания, вероятно, будет сокращен в натуральном, но особенно в стоимостном выражении. Как мы уже видели во время финансового кризиса 2009-2010 годов, потребителям может потребоваться некоторое время, чтобы вернуться к более дорогой еде. Особенно если будет увеличиваться уровень безработицы. Если ситуация будет развиваться так же, как 10 лет назад, то старые привычки в питании, вероятно, будут утрачены, а спрос на продукты питания станет более базовым и ориентированным на цены.







В ЕС и США спрос на мясо уже начал опускаться. Первая волна почти полного закрытия общепита отразится на всех видах мяса, но особенно на говядине и птице из-за их роли в этой сфере. Вторая волна более слабых экономических показателей (безработица, рост кредитной задолженности, корпоративные сбои и пр.) продолжит оказывать понижательное давление на сектор говядины, а у мяса курицы, напротив, появятся потенциальные возможности по мере открытия сетей быстрого питания. Ожидается, что потребление мяса резко сократится во втором квартале 2020 года, поскольку остановка работы кафе и ресторанов в большинстве стран ЕС и значительной части США вызовет резкий и немедленный шок спроса. Восстановление потребления должно происходить постепенно до второго полугодия. Тем не менее Китай по-прежнему страдает от огромного дефицита белка еще после африканской чумы свиней (АЧС), цены на мясо в КНР значительно завышены. Спрос в республике уже начал восстанавливаться после снижения из-за COVID-19 в первом квартале этого года. И этот рост должен продолжаться в течение следующих 18 месяцев, «перетягивая» на себя мясо с мирового рынка.



Поскольку внутренний спрос в ЕС, США и Бразилии остается слабым, экспорт становится все более важным для всех видов мяса. Однако многие основные покупатели сократят объемы импорта, поскольку их внутренний спрос ослаблен распространением коронавируса. Китай станет основным экспортным направлением. В частности, страна может увеличить импорт свинины. А вот объемы закупаемой КНР говядины, вероятно, слегка разочаруют экспортеров из-за высокой цены и роли в сфере общественного питания в Азии. Закупки бройлера тоже, вероятно, вырастут до конца 2020 года по мере восстановления спроса на услуги общепита. Торговое соглашение между США и Китаем в сочетании с ожидаемым падением цен в США будет ключевым фактором, определяющим эволюцию торговли. Хотя закрытие ряда боен в США из-за коронавируса задержало этот процесс, поскольку производство там резко упало. США, скорее всего, получат долю Бразилии в продажах курицы в Китай и будут агрессивно настроены по отношению к экспортерам свинины из ЕС. Переизбыток предложения приведет к значительному снижению цен и, как следствие, к падению доходности производителей.



Выпуск мяса птицы в США и ЕС, очевидно, сократится. Птицеводство в Китае восстановится после падения объемов в первом квартале из-за коронавируса. Производство говядины уменьшится за счет сокращения забоя и объемов выпуска кормов, а также снижения массы туш. Ситуация с производством свинины в США будет оставаться самой сложной, поскольку объемы выпуска этого вида мяса в стране снизились из-за закрытия заводов в течение месяца, а нехватка рабочей силы привела к падению убоя до 45% в некоторые дни. В третьем квартале отрасль восстановится, но объемы внутренней реализации уменьшатся, поэтому для того, чтобы избавиться от излишков, компаниям придется наращивать экспорт. Свиноводческая отрасль Китая начнет восстанавливать объемы во втором квартале этого года, но объем предложения пока все-таки будет значительно отставать от спроса. В других странах сокращение предложения не будет отражать шок спроса, подавляя цены.



Возможности китайского рынка

После трех месяцев COVID-19 Китай уже находится в режиме восстановления. Заработала промышленность, осторожно открыта сфера общественного питания, а китайский импорт некоторых продуктов стремительно растет, поскольку внутреннее предложение не может удовлетворить растущий спрос



На китайском рынке свинины АЧС по-прежнему является основным фактором, вызывающим значительный дефицит белка. Во втором полугодии 2019 года цены на свинину в КНР удвоились. В апреле 2020-го они начали падать, поскольку ощущалось падение спроса, вызванное коронавирусом, но все-таки остались на историческом максимуме. Gira снизила прогноз по импорту свинины в 2020 году на 3,5% из-за сокращения спроса, но, несмотря на это, Китай должен импортировать не менее 3,5 млн т. Победителями на этом рынке, вероятно, станут США и ЕС, которые будут иметь большие объемы для экспорта по конкурентоспособным ценам. Основная неопределенность этого прогноза связана с логистическими проблемами из-за COVID-19, а также ситуацией с распространением АЧС в странах-экспортерах, особенно в Германии.



На птицеводческом рынке рост объемов импорта будет гораздо менее впечатляющим, а конкуренция со стороны крупных мировых экспортеров будет жесткой. Но не стоит забывать, что крупные поставщики, такие как США и ЕС, смогут приспособить производства бройлера к спросу быстрее, чем по другим видам. И спрос на курицу на их внутренних рынках должен пострадать меньше, чем на красное мясо, так как домашняя птица является дешевым вариантом розничной покупки и популярным продуктом для семейного питания. Ожидается, что это принесет облегчение мировому рынку после провала второго квартала.



Низкая цена на птицу станет конкурентным преимуществом для китайских семей, которые ищут дешевый источник белка. Так как общепит в КНР будет открываться постепенно, какое-то время потребители будут продолжать покупать больше в розничной торговле, где цены на свинину останутся достаточно высокими. Таким образом, разрыв в цене между птицей и свининой станет преимуществом для первой.







Первые уроки кризиса для российских игроков

Российские производители мяса тоже уже столкнулись с реальностью после закрытия большей части точек общественного питания и бума розничных продаж со свопом между двумя каналами. Последствия кризиса будут сложнее для компаний, которые в большей степени сосредоточены на сегменте HoReCa, потому что изменить направление продаж не так легко (другой подход к реализации, проблемы с упаковкой и т. д. ), Но поскольку крупные российские компании в основном больше ориентированы на розничную торговлю, худшего, скорее всего, удастся избежать. Стоит также упомянуть, что на рынке общепита часть объемов потребления закрывает импортное мясо. А это дает немного воздуха местным игрокам в случае сокращения ввоза.



Что касается розницы, то в России, также как и в других странах, потребители все чаще уделяют внимания цене. Также более внимательно они будут относиться к происхождению продукта. Это хорошая новость для местных или фермерских продуктов (для потребителей, которые все еще могут их себе позволить), но не хорошая для пищевой индустрии.



Со стороны ритейлеров ассортимент продуктов будет сосредоточен на основных категориях, потому что логистика будет оставаться сложной до тех пор, пока в стране будут действовать противоэпидемиологические ограничения.



Планы по развитию экспорта мяса тоже будут под давлением. Российские компании, видящие большие перспективы в освоении китайского рынка, столкнутся с обострением конкуренции. Наращивать объемы станет сложнее из-за больших объемов свинины и птицы, поступающих в КНР из США и Европы, где потребление сокращается быстрее, чем производство. Впрочем, в ближайшей перспективе российских производителей должно больше волновать сохранение внутренних позиций.



Автор — старший консультант консалтинговой компании Gira (Франция). Статья написана специально для «Агроинвестора».

