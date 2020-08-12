Аналитики составили рейтинг регионов по эффективности работы АПК

Далеко не всегда признанные аграрные регионы отличаются эффективной организацией сельхозпроизводства Pixabay

Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ) составил первый рейтинг регионов по эффективности работы АПК по итогам первого квартала. Согласно документу (есть у «Агроинвестора»), лидерами стали Краснодарский край (100 баллов), Москва (89,06) и Воронежская область (84). Четвертую строчку в рейтинге занял Татарстан (77,66 балла), далее идут Белгородская (73,65), Ростовская (73,18), Самарская (70,5), Московская (69,83) и Калининградская (68,3) области. Замыкает топ-10 Курская область с 66,86 балла. Хуже всего обстоят дела в Еврейской автономной области, регион не набрал ни одного балла.

Сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики, однако ее состояние и динамика развития в регионах сильно различаются. Рейтинг ИКСИ позволяет отслеживать изменения как абсолютных, так и относительных показателей работы в агросекторе с помощью интегрального показателя, учитывающего совокупность факторов, влияющих на производительность и результативность отрасли. «Это дает возможность оценить именно эффективность деятельности в области АПК, а не валовые показатели, которые зависят от природных и климатических факторов в конкретном регионе», — поясняет эксперт ИКСИ Надежда Каныгина.

При этом далеко не всегда признанные аграрные регионы отличаются эффективной организацией сельхозпроизводства. Так, некоторые регионы с большим сельскохозяйственным потенциалом — например, Ставропольский край (17 место), Брянская (13 место), Орловская (27 место), Липецкая (12 место), Калужская (14 место) — не вошли в первую десятку списка, что аналитики ИКСИ считают тревожным выводом.

«А вот тот факт, что Москва попала в число лидеров по эффективности работы АПК, не удивителен: столица располагает выигрышными логистическими характеристиками, в ней зарегистрировано достаточно много юрлиц и ИП в секторе сельского хозяйства, — прокомментировала «Агроинвестору» Каныгина. — Москва находится в числе лидеров по экспорту продукции АПК, кроме того она оказалась на первом месте по объемам собранных премий в агростраховании».

ИКСИ обращает внимание на значительное отставание большинства регионов от лидеров — рейтинг показывает, что действительно высокие показатели характерны лишь для очень малого числа регионов, остальные же с трудом их догоняют. Например, абсолютным лидером в группе показателей «Финансирование» в первом квартале стала Тульская область — в первую очередь, за счет самых высоких объемов и темпов роста кредитования в сфере производства пищевых продуктов, а также относительно низкого уровня просрочки по кредитам и его существенного сокращения по сравнению с уровнем прошлого года, рассказывает Каныгина. Абсолютными аутсайдерами по финансированию стали Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ и Карачаево-Черкессия.

«По внешней торговле последнее место заняла республика Саха, которая в первом квартале вообще не отправляла продукцию АПК на экспорт, хотя годом ранее регион поставлял спиртные напитки в Латвию», — отмечает Каныгина. По агрострахованию лидерами оказались Москва, Краснодарский край (по объему премий), Чувашия (по числу заключенных договоров), Самарская и Иркутская области (по приросту премий и числа договоров). По показателям производства сельхозпродукции первые строчки заняли Краснодарский край, Чечня, Курская и Московская области, перечисляет Каныгина.

Как следует из рейтинга ИКСИ, у регионов ЦФО в целом неплохие показатели, особенно в части финансирования, хотя и там наблюдается асимметрия. Например, в Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Орловской и Тверской областях низкие результаты по агрострахованию, по темпам роста экспорта сельхозпродукции и по рентабельности. А, например, в Северо-Кавказском округе Чечня, Дагестан и Ставропольский край отличаются хорошими темпами роста сельхозпроизводства, а также высокой рентабельностью отрасли, однако там плохо налажено финансирование агросекторе, также плохо организовано агрострахование и экспортная деятельность.

В основу рейтинга легли следующие группы показателей:



Производство — индекс производства продукции сельского хозяйства и объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере сельского хозяйства и производстве пищевых продуктов.



Финансирование — объем кредитов, предоставленных на производство пищевых продуктов и сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство; доля просроченной задолженности по кредитам в этих секторах; доведение до региона господдержки, процент освоения средств федерального бюджета.

Агрострахование — объем премии и количество заключенных договоров.



Привлекательность отрасли — среднемесячная номинальная заработная плата работников в сельском хозяйстве; уровень рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг в сферах сельского хозяйства и производства пищевых продуктов; число зарегистрированных на 1 апреля 2020 года КФХ, а также прирост регистраций КФХ.



Внешняя торговля — объем экспорта из региона сельхозсырья и продовольствия; число стран, импортирующих продукцию АПК из региона; номенклатура экспорта; доля продуктов переработки в экспорте.

«По каждому региону берутся данные по этим пяти группам показателей. Сначала мы работаем с показателями в группе, например, по агрострахованию по каждому региону берем абсолютные значения — объемы премии и число договоров, и относительные — годовые темпы роста, первый квартал 2020 года к первому кварталу 2019-го по объемам премий и числу договоров. Затем нормируем каждый показатель по формуле (итоговый нормированный показатель = отношение разницы показателя региона и минимального показателя в выборке к разнице максимального и минимального показателя, умноженное на 100), — рассказывает Каныгина. — В итоге каждому региону по каждому показателю присваивается оценка по 100-балльной шкале. Далее суммируем эти оценки по всем показателям в группе, и снова применяем эту формулу для нормирования, это необходимо, чтобы сделать оценки всех показателей сопоставимыми». Аналогичные расчеты проводятся для каждой группы показателей, затем все оценки суммируются и снова используется формула нормирования.