Минсельхоз призвал регионы Дальнего Востока и Северо-Запада диверсифицировать агроэкспорт

В этом году Россия должна экспортировать рыбу и морепродукты на $5,5 млрд Pixabay

Для дальнейшего наращивания объемов экспорта регионам Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов нужно диверсифицировать поставки продукции АПК и эффективно использовать имеющиеся резервы пищевой и перерабатывающей промышленности. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал в ходе совещания с представителями Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской, Архангельской и Мурманской областей, сообщает федеральное агроведомство.



Сейчас эти регионы в основном торгуют рыбой и морепродуктами. По данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», эти позиции занимают третье место в стоимостной структуре вывоза ($2,66 млрд на 26 июля) и пятое по объемам экспорта (1,23 млн т). В 2020 году Россия должна экспортировать этой продукции почти на $5,5 млрд, при этом предполагается, что 80% поставок придется на долю указанных регионов, отмечает Минсельхоз. Однако кроме вывоза рыбы они могут развивать и другие подотрасли АПК. В частности, в июне этого года Минсельхоз довел до регионов средства федерального бюджета на увеличение производства сои и рапса.



«СЗФО и ДФО — не самые аграрные регионы России по понятным причинам: прежде всего, климатическим. А на Дальнем Востоке есть еще и нехватка кадров. Однако свой экспорт эти регионы могут диверсифицировать», — считает старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. По его словам, СЗФО может это сделать за счет дикорастущих ягод и продуктов их переработки — заморозки, пюре, джемов, варенья. Эту продукцию с очень высоким экспортным качеством делает «Вологодская ягода», но ее усилий недостаточно для продвижения за рубежом и кратного увеличения экспорта. Дальний Восток может диверсифицировать экспорт за счет мясной и молочной продукции, прокомментировал «Агроинвестору» Никиточкин. Так, в регионе уже реализуются два крупных проекта «Русагро» и «Степи» в этих отраслях. Они направлены на экспорт в страны Юго-Восточной Азии.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что ДФО в больших объемах может экспортировать сою, кукурузу, дикоросы. СЗФО может, со временем, стать экспортером молочной продукции, льняных и конопляных изделий, тех же дикоросов. Он считает, что регионам нужно сделать ставку на развитие производства указанных агрокультур, чтобы нарастить их поставки на рынки других стран.



Китай импортирует около 35 млн т сои, но преимущественно из Аргентины, Бразилии и США, где она генно-модифицированная и поэтому дешевле (выход белка выше, чем в российских аналогах). Но ДФО мог бы нарастить экспорт этой культуры, конкурируя в сегменте экологически чистой продукции, однако подобный спрос относительно невысок, особенно в условиях восстановления китайского свиноводства после массовых вспышек африканской чумы свиней. «Это привело к значительным убытком свинокомплексов, которые в результате вынуждены оптимизировать себестоимость, чтобы быстрее выйти из минуса», — добавляет Никиточкин.



Доля зерновых, масличных и продуктов их переработки, рыбы и морепродуктов составляет около 70% от всего российского агроэкспорта. «Эти направления и нужно дальше развивать», — уверен Рылько. Также стоит наращивать экспорт бакалейных и некоторых молочных продуктов, мяса. «Но здесь нам нужно открывать новые рынки. По мясу в случае открытия Китая для свинины, можем нарастить экспорт на десятки процентов за короткие сроки», — считает Рылько.



Никиточкин добавляет, что увеличить экспорт за счет переработанной рыбы сложно: это совсем другие компетенции, отличные от вылова рыбы и продажи ее прямо с борта корабля. Также мешает большая конкуренция с Китаем, потому что российским предприятиям довольно сложно приблизиться к себестоимости продукции из этой страны.



По данным «Агроэкспорта», в 2019 году Россия поставила на внешние рынки продукцию АПК на $25,5 млрд. В структуре вывоза преобладают зерновые — 31%. Следом идут рыба и морепродукты (22%), продукция масложировой отрасли (16%) и пищевой и перерабатывающей промышленности (15%). В прошлом году география поставок охватила 158 стран, основные покупатели — Китай, Турция, Казахстан.

