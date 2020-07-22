Экспорт молочной продукции вырос на 26%

На рынках стран СНГ востребована брендированная российская молочная продукция отечественных и транснациональных компаний М. Карнаухова

В мае этого года экспорт молочной продукции составил 335 тыс. т, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В стоимостном выражении объем вывоза составил $144,6 млн (+16%). Основные экспортные рынки для российской молочной продукции — страны СНГ, Монголия, Абхазия, Грузия, США и Китай, сообщает аналитический центр Milknews.



С января по май этого года отгрузки молочной сыворотки выросли в пять раз, сухого обезжиренного молока — в три раза, сливочного масла — на 35%, сырных продуктов — на 30%, мороженого — на 24%, питьевых молока и сливок — на 22%, сыров — на 14%, кисломолочной продукции — на 5%. При этом вывоз сухого цельного молока сократился на 2%, творога — на 3%. Экспорт молочной продукции в Китай в январе-мае в физическом выражении увеличился на 13% до 3,6 тыс. т (около 1% в структуре экспорта), в стоимостном — на 32% до $3,5 млн. В Китай Россия в основном отправляет мороженое.



«Действительно, с начала этого года был неплохой прирост в экспорте. По итогам года, я думаю, увеличение составит примерно 15% за счет расширения географии поставок», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. По его словам, этот показатель может еще немного вырасти, если Китай откроет свои границы для российской молочной сыворотки. Решение этого вопроса находится на финальной стадии. В июне директор департамента развития экспорта продукции АПК Минсельхоза Роман Чекушов говорил, что этот вопрос может быть решен к осени.



На рынках стран СНГ востребована брендированная российская молочная продукция отечественных и транснациональных компаний. В дальнем зарубежье более популярны биржевые товары — сухое молоко, сыворотка, масло и др. При этом российская сыворотка вполне конкурентоспособна на внешних рынках, а конкурентоспособность других продуктов во многом зависит от конъюнктуры. Сейчас, например, она сложилась таким образом, что Россия могла бы вывозить сухое обезжиренное молоко, несмотря на относительно высокие внутренние цены на сырье. «Сухое обезжиренное молоко и сыворотка — это два продукта, которые в 2020 году могут быть востребованы и экспортироваться из России», — добавляет Белов.



В начале июня Россельхознадзор сообщал, что российские производители получили право на поставки молока и молочной продукции в Японию. По словам Белова, эта страна является одним из лидеров в импорте сыров (более чем на $1 млрд в год). Однако, поскольку японский рынок для отечественных производителей только открылся, компаниям нужно его изучить, чтобы понимать, какие еще товары можно туда вывозить.

