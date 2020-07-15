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конференция: «новые вызовы для экономики и апк»

Компании

«Чистая линия» построит в Подмосковье завод за 3 млрд рублей

Возведение завода связано с возросшим спросом на цельномолочную продукцию компании

Елизавета Литвинова

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В этом году компания планирует выпустить 20 тысяч тонн продукции
«Чистая линия»
В этом году компания планирует выпустить 20 тысяч тонн продукции
«Чистая линия»

«Чистая линия» построит в подмосковном Долгопрудном завод по производству молочной продукции мощностью 500 т в сутки. Объем планируемых инвестиций превысит 3 млрд руб., активную стадию реализации проекта планируется начать осенью 2020-го, завершить работы должны через четыре года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области. Также компания намерена построить логистический центр.

Решение о строительстве нового объекта и логистического центра на одной территории было принято в связи с возросшим спросом на цельномолочную продукцию компании, а также востребованностью такого канала сбыта как курьерская доставка, сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковье Андрей Разин. Он также добавил, что за прошлый год компания выпустила и реализовала 16 тыс. т продукции, в этом планирует увеличить производство до 20 тыс. т.

«Чистая линия» была основана в 2001 году, спустя шесть лет она начала производить мороженое. На сегодняшний день компания является одним из крупнейших производителей мороженого в России, ассортимент насчитывает более 100 видов. Также в линейке компании есть цельномолочная продукция: питьевое молоко, кефир, йогурт, сыр, сливочное масло и др.

Ранее Разин говорил, что Московская область занимает второе место в Центральном федеральном округе по экспорту мороженого. За первый квартал текущего года объем поставок вырос на 59,43% к аналогичному периоду 2019-го и достиг $273,9 тыс. По итогам прошлого года экспорт составил $1,6 млн. Всего в Подмосковье за прошлый год было произведено 52,4 тыс. т мороженого. В Московской области производством мороженого занимаются 10 предприятий. Лидером рынка по объему продаж в регионе является «Чистая линия» из городского округа Долгопрудный, отмечал тогда Разин. Он также говорил, что у подмосковного мороженого хороший экспортный потенциал, для его производства не требуется много сырья, мороженое легко транспортируется и имеет длительный срок годности.

Производство мороженого в России в январе-мае выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 228,4 тыс. т, сообщает аналитический центр Milknews. Потребление мороженого за это время увеличилось на 21,9% и составило 207,1 тыс. т.

Елизавета Литвинова 

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