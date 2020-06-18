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Russian Meat&Feed Industry — 2020

Рынки

Экспорт сухого молока и сыворотки в Китай может начаться осенью

Разрешение на ввоз позволит увеличить продажи и доходность российских производителей и переработчиков молока

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Сухое молоко и сыворотка — основные статьи импорта молочной продукции в Китай
evromol.com
Сухое молоко и сыворотка — основные статьи импорта молочной продукции в Китай
evromol.com

Вопрос расширения поставок в Китай за счет биржевых товаров — сухого цельного и обезжиренного молока — может быть решен к осени этого года. Об этом сообщил директор департамента развития экспорта продукции АПК России Роман Чекушов в ходе онлайн-конференции «Экспорт российской молочной продукции в Китай: стратегия успеха», организованной федеральным центром «Агроэкспорт» совместно с Национальным союзом производителей молока («Союзмолоко»).

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов пояснил «Агроинвестору», что осенью китайский рынок может открыться для молочной сыворотки и ряда других биржевых товаров. Это может позволить увеличить продажи и доходность российских производителей и переработчиков молока, добавляет он.

Развитие экспорта особенно важно в условиях неустойчивого спроса на молоко и молочные продукты на внутреннем рынка. «Приоритетом для экспорта в Китай может стать молочная сыворотка, которой в России становится все больше благодаря проектам по строительству и модернизации сырных заводов. А Китай — один из основных потребителей этой сыворотки», — говорит Белов.

Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР подписали протоколы о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках молочной продукции в конце ноября 2018 года. Однако тогда в список товаров, разрешенных к ввозу, не вошли сухое молоко и сухая сыворотка, хотя это крупнейшие статьи молочного импорта в Китай. Поэтому получение разрешения на экспорт этой продукции станет значимым событием для всей молочной отрасли России, соглашается управляющий партнер консультационной фирмы «Стреда консалтинг» Алексей Груздев.

Российская сыворотка однозначно будет экспортироваться в КНР, уверен он. «Уже есть ряд компаний, которые ждут открытия нового рынка, чтобы отправить туда свою продукцию в достаточно больших объемах. А вот с сухим молоком все не так однозначно: регулярно возникают вопросы к его конкурентоспособности», — прокомментировал «Агроинвестору» Груздев.

Китай крайне важен для экспортных поставок в целом и является огромным рынком в сегменте сухого молока, говорит заместитель председателя комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК, гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова. Это связано с тем, что сухое молоко — биржевой продукт наравне со сливочным маслом, сыром и сухой сывороткой, который остается доходным и перспективным, но, безусловно, как и все commodities, подвержен существенным ценовым колебаниям.

За последние два года экспортные поставки российского сухого молока снизились на 26% (с 2,26 тыс. т в 2017 году до 1,67 тыс. т в 2019-м), и открытие китайского рынка может помочь переломить эту ситуацию, говорит Петрова. «Кроме того, сейчас скопились запасы сухого молока у российских производителей, которые необходимо реализовывать. Также важно учитывать, что осенью будет не самая благоприятная ситуация, и сделки с Китаем не будут прибыльными. Но для России сейчас важно заявить о себе и начать завоевывать новые рынки», — прокомментировала она «Агроинвестору».

В целом российская молочная продукция в Китае востребована. Например, наша страна входит в топ-5 крупнейших поставщиков мороженого. Еще одна потенциально привлекательная категория товаров — фреш. Она, как правило, отправляется в КНР воздушным транспортом и это рентабельно, поскольку продается с хорошей премией в цене. «В целом у российских компаний («Комос Групп», «ЭкоНива», «Ренна») уже есть опыт поставок в Китай молочной продукции, которая пользуется спросом», — заключает Груздев.

Петрова говорит, что российские производители, конечно, заинтересованы в вывозе молочных продуктов в Китай. Сегодня экспортные поставки большинства продуктов находятся на очень низких значениях, а по некоторым сегментам даже падают. Например, экспорт сливочного масла за последние два года сократились на 22% с и так небольших значений: с 3,5 тыс. т до 2,7 тыс. т. Продажи за рубеж кисломолочных продуктов остаются на уровне 71 тыс. т, сыров — выросли на 8%, но ориентированы они на страны бывшего СССР.

Рынок молочных продуктов в КНР оценивается как один из наиболее перспективных и показывает среднегодовой рост на уровне 5%. В перспективе трех-четырех лет цены на молоко в России могут сравняться с мировыми, что существенно повысит конкурентоспособность российских молочных продуктов на экспортных рынках, считают аналитики «Агроэкспорта». В сообщении центра также отмечается, что Китай является крупнейшим в мире импортером сыворотки: в 2018 году страна ввезла 555 тыс. т на сумму $622 млн. Также КНР — ведущий импортер сухого молока (801 тыс. т стоимостью $2,4 млрд). По итогам 2019 года Россия экспортировала в Китай 480 т молочной продукции на $919 тыс.

Елизавета Литвинова 

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