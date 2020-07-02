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Новые вызовы для экономики и АПК

Рынки

Цены на молоко остаются на историческом максимуме

Однако они снижаются из-за падения спроса на молочную продукцию

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Негативная динамика цен на молоко-сырье может носить долгосрочный характер
М. Стулов
Негативная динамика цен на молоко-сырье может носить долгосрочный характер
М. Стулов

Цены на сырое молоко сохраняются на историческом максимуме, сообщает аналитический центр Milknews. По данным Росстата, в мае сельхозпроизводители продавали сырое молоко в среднем по 25,8 тыс. руб./т против 24,5 тыс. руб./т годом ранее. Средняя цена по итогам пяти месяцев составила 26,2 тыс. руб./т, тогда как за январь-май 2019-го она была на уровне 24,8 тыс. руб./т. Правда, по сравнению с началом года средняя цена реализации к маю снизилась на 0,6 тыс. руб./т.

Давление на цены оказывает очередной виток снижения спроса на молочную продукцию, в том числе на фоне падения доходов и распространения пандемии COVID-19, поясняют аналитики Milknews. При этом девальвация рубля приведет к повышению себестоимости производства молока за счет увеличения как операционных затрат, так и удорожания инвестиций в строительство и модернизацию молочных комплексов.

В целом на рынке ощущается тенденция снижения цен на сырое молоко: это связано в большей степени с заметным уменьшением потребления, которое в ближайшее время будет сильно влиять на всю отрасль, прокомментировал «Агроинвестору» заместитель гендиректора холдинга «ЭкоНива» (крупнейший в России производитель молока-сырья) Сергей Ляшко. По его словам, падение спроса сказывается и на загруженности заводов — заказов становится меньше, и объемы падают.

Топ-менеджер не исключает, что на фоне негативной экономической ситуации и падения реальных располагаемых доходов населения молочной отрасли придется столкнуться с новой волной производства более дешевых фальсифицированных продуктов. «При этом до распространения пандемии недобросовестных производителей молочной продукции на российском рынке почти не оставалось», — отмечает Ляшко.

Превышение предложения над спросом по сырому молоку, бесспорно, тянет цену вниз, и, скорее всего, такая ситуация может затянуться и оказать долгосрочное влияние на развитие молочной отрасли, продолжает он. «Дальнейшая динамика во многом будет зависеть от решений государства по поддержке АПК, а также регулирования импорта и упрощения условий для развития экспортного потенциала страны», — добавляет Ляшко.

В перспективе «ЭкоНива» планирует и дальше развивать собственные перерабатывающие мощности, чтоб полностью перерабатывать все свое сырое молоко. Это позволит снизить зависимость от ценовых колебаний на рынке, а также занять лидирующие позиции среди молочных предприятий полного цикла «от поля до прилавка», говорит Ляшко. Компания рассматривает для развития бизнеса как производство молочных продуктов для внутреннего рынка в категориях, где высокая доля импорта (например, ингредиенты для детского питания), так и экспортное направление. В июне холдинг отправил первую партию молока с длительным сроком хранения в Китай. «Интересными могут быть и другие направления — Саудовская Аравия, Египет, Япония, Вьетнам и прочие, — перечисляет Ляшко. — Сейчас мы ведем работу по аккредитации наших заводов для экспорта в эти страны, а также анализируем рынки».

Татьяна Кулистикова 

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