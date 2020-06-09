Запасы молочной продукции растут

Из-за сокращения продаж молочная продукция аграриев Алтайского края скапливается на складах не только этого региона, но и в Новосибирской и Кемеровской областях. Стоимость невостребованных запасов сливочного масла, сухого молока и сыров составляет около 4 млрд руб., что является рекордом за последние 13 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства Алтайского края Александра Чеботаева.



По его словам, ситуация с переходящими остатками «острая», и она, вероятно, связана с пандемией коронавирусной инфекции и падающей покупательской способностью. «Наверное, из-за этого у нас в 2020 году как никогда выросли запасы — у нас никогда не было таких серьезных переходящих остатков по сухому молоку, животному маслу и по сырам — они в разы больше, чем в прошлом году, который тоже был не очень благоприятным», — сказал Чеботаев (цитата по ТАСС).



Алтайский край производит 1,2 млн т молока при собственном потреблении 200 тыс. т. Остальное нужно вывозить, но перевозка цельного молока фактически невозможна, из-за чего регион вынужден производить твердые и полутвердые сыры длительного созревания. Соответственно, молочным комбинатам нужно брать кредиты, замораживать деньги на долгое время, из-за чего идет удорожание продукции.



По словам Чеботаева, значительные запасы давят на цену, продукция и так не продается, и молочные комбинаты вынуждены брать кредиты. Проблемой также стало падение цен на молоко-сырье у производителей, и для их восстановления комбинатам нужны краткосрочные льготные кредиты на его закупку. Регион договорился с федеральным Минсельхозом об увеличении лимита льготного кредитования на одно предприятие, также край просит дополнительно выделить 60 млн руб., чтобы переработчики могли взять льготные кредиты, добавляет Чеботаев.



В мае наблюдалась тенденция роста запасов молокоемких продуктов — сыров, сливочного масла, сухого цельного и обезжиренного молока. Особенно это было заметно в Алтайском крае: он является одним из лидеров как по производству товарного молока, так и одним из регионов с самой развитой перерабатывающей промышленностью, рассказал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. «Сегодня мы видим снижение спроса из-за сокращения доходов населения, и запасы, соответственно, начинают расти. Наиболее заметна эта ситуация в Алтайском крае, но такая тенденция характерна для всей России — запасы постепенно увеличиваются», — добавляет он.В свою очередь, большие запасы для бизнеса будут означать заморозку оборотного капитала, а низкий спрос станет оказывать давление не только на цены на готовую продукцию, но и на сырое молоко. «Результатом сложившейся ситуации может стать корректировка цен на сырье и ухудшение финансового состояния предприятий, которые занимаются переработкой», — отмечает Белов.

8 июня управление ФАС по Алтайскому краю возбудило дело из-за существенного снижения закупочных цен на молоко, говорится в сообщении антимонопольной службы. Владельцы личных подсобных хозяйств обратились в ведомство, которое выявило признаки нарушения законодательства со стороны трех закупщиков — «Барнаульского молочного комбината», «Агротрейд-Катунь» и томской компании «СМК». «Начиная с января текущего года у данных компаний полностью отсутствовал "разбег" цен на закупку молока: до 1 апреля действовала цена в 21 руб./л. Кроме того, с 16 апреля зафиксировано одномоментное снижение цен до 20 руб./л, с 1 мая — до 18 руб., а с 16 мая цена установилась в размере 17 руб./л», — говорится в сообщении на сайте управления. Одновременная установка цен на одинаковом уровне является незаконной, напоминает служба.



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