Экспорт продукции АПК вырос на 13%

За отчетный период основным покупателем российской продукции АПК стал Китай Д. Гришкин

Экспорт продукции АПК с начала года по 9 августа составил $15,4 млрд, что на 13% больше, чем годом ранее ($13,7 млрд). При этом поставки мясной и молочной продукции достигли $661 млн (плюс 64%), масложировой — $2,97 млрд (плюс 27%), продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — $2,3 млрд (плюс 22%), зерна — $4,4 млрд (плюс 7%). Отставание от показателей прошлого года произошло лишь в экспорте рыбы и морепродуктов: он снизился на 8% до $2,9 млрд, следует из данных центра «Агроэкспорт», подведомственного Минсельхозу.



За отчетный период основным покупателем российской продукции АПК стал Китай, на его рынок было поставлено сельхозсырья и продовольствия на $2,27 млрд против $1,78 млрд годом ранее (рост на 28%). Чуть меньше половины вывоза — $1,01 млрд — пришлось на рыбу. Далее идет Турция, которая закупила российскую продукцию на $1,79 млрд ($1,37 млрд в прошлом году, плюс 30%). Эта страна закупила больше всех зерна — на $952 млн. На третьем месте страны ЕС, куда было поставлено продукции на $1,65 млрд против $1,53 млрд в прошлом году. Больше всего — на $528 млн — рыбы. По итогам года экспорт продукции АПК, в соответствии с федеральным проектом, должен составить $25 млрд, в 2019-м он был на уровне $25,6 млрд.



Также «Агроэкспорт» сообщает, что в январе-июне 2020 года Россия экспортировала 596 тыс. т соевых бобов, что больше показателя аналогичного периода прошлого года в 1,7 раза. В стоимостном выражении объем поставок увеличился в 1,9 раза до $198 млн. По итогам этого года, с учетом поступления нового урожая, экспорт соевых бобов может стать рекордным.



Производство сои активно развивается по всему миру, однако Россия показывает более высокие темпы, чем в среднем по миру. По данным Росстата, за прошедшие 10 лет урожай соевых бобов вырос в 4,6 раза до 4,4 млн т в 2019 году. Около 49% собранного объема в прошлом году приходилось на Центральный федеральный округ, 31% — на Дальневосточный, где два года подряд сбор падал из-за неблагоприятных погодных условий.



В 2020 году посевы сои в России сократились на 6,8% до 2,8 млн га, но, по оценке «Агроэкспорта», за счет увеличения урожайности валовой сбор будет примерно на уровне прошлого года. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев рассказал центру, что несмотря на сокращение посевов, урожай сои будет чуть выше показателя 2019 года — на уровне около 4,8 млн т, но многое зависит от погодных условий.



Экспорт продуктов переработки сои продолжит увеличиваться, считает союз. «Этому способствует повышенный спрос на не ГМО-шрот со стороны стран Европы: растут поставки в Нидерланды, Польшу, Данию, Германию, Финляндию. В этом году для российского шрота также открылся рынок Китая. Суммарный прогнозируемый экспорт соевого шрота в 2020 году составит 644 тыс. т, что на 49% выше, чем годом ранее», — сказал Мальцев (цитата по «Агроэкспорту»).

