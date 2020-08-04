МКБ объясняет риски агроэкспорта

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Объем вывоза продукции АПК за семь месяцев этого года превысил $14 млрд

Стоимостной объем отправленных за рубеж сельскохозяйственных товаров и сырья на конец июля превысил $14 млрд, что на 14% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, следует из данных Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России. За семь месяцев 2019-го вывоз составил около $12,3 млрд.



Наибольшую долю в экспорте традиционно занимают зерновые культуры. На них пришлось свыше $3,9 млрд. Объем поставок в денежном выражении увеличился по сравнению с результатом годом ранее на 8%. Вывоз продукции масложировой отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также прочих товаров АПК, на конец июля увеличился на 25% по каждой из данных категорий. В стоимостном объеме отгрузки соответственно составили порядка $2,7 млрд, $2,1 млрд и $2 млрд. Самый высокий прирост за этот период показала категория «Мясная и молочная продукция» - плюс 68% по сравнению с показателем прошлого года, до почти $600 тыс. Небольшой спад продемонстрировал лишь сегмент «Рыба и морепродукты» - минус 5% до $2,65 млрд.



Позитивная динамика экспорта за прошедший период практически по всем категориям сельскохозяйственной продукции явно демонстрирует то, что российские агропромышленные компании все активнее выходят на внешние рынки. Растут не только объемы, но и ассортимент поставляемых за рубеж товаров, и число экспортеров. Для одних участников рынка — это плановая стратегия, которая реализуется не первый год. Другие задумались о необходимости расширения границ бизнеса лишь в последнее время на фоне сокращения внутреннего платежеспособного спроса. Увеличению поставок за рубеж способствует и привлекательная конъюнктура, в том числе связанная с ослаблением рубля. Однако и опытные игроки, и новички в экспорте не застрахованы от проблем, например, получения штрафа, предупреждает директор департамента торгового финансирования Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Бахова.



Так, один из важных аспектов внешнеэкономической деятельности любой компании — репатриация выручки. Согласно федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле», экспортеры обязаны получить выручку на счет в обслуживающем банке в определенные контрактом сроки. Однако на практике часто возникают различные препятствия: деньги по какой-то причине не приходят на счет или приходят с задержкой. А иногда может возникать парадоксальная ситуация — оплата по контракту пришла, но условия репатриации все равно не считаются выполненными. «Чтобы избежать подобных неприятностей, компании-экспортеру имеет смысл обратиться в российский банк. Здесь действуют более понятные и привычные правила игры: проясняется сама структура сделки и условия принятия рисков банком, упрощается ведение переговоров с зарубежным банком. Соответственно, снижается риск неполучения экспортной выручки, а также вероятность применения штрафных санкций», — поясняет Бахова.



Впрочем, и такой подход не позволяет участникам рынка полностью обезопасить себя. По закону, если российский банк в итоге не получит средства от иностранного банка, то условие репатриации выручки опять же не будет выполнено. А это значит, что все равно возникает риск получить штраф. «Чтобы добросовестный экспортер не был оштрафован за действия сторон-контрагентов, необходимо корректировать российское законодательство, — считает Наталья Бахова. — Работа в этом направлении ведется. Но сейчас, в условиях экономического кризиса и роста финансовой нестабильности, необходимость выработки единых правил для всех игроков рынка очевидна как никогда: экспортеры, принимающие все меры для минимизации рисков неполучения выручки, не должны подвергаться штрафным санкциям. Упрощение валютного законодательства к тому же будет способствовать дальнейшему развитию экспорта сельхозпродукции».

