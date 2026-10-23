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Более 270 компаний представят решения по кормам и ветеринарии на AGRAVIA

Анонс выставки

Более 270 компаний представят решения по кормам и ветеринарии на AGRAVIA
AGRAVIA
Более 270 компаний представят решения по кормам и ветеринарии на AGRAVIA
AGRAVIA

Раздел Feed & Health займет два больших выставочных зала в павильоне 3 МВЦ «Крокус Экспо» в Москве

На международной отраслевой выставке AGRAVIA 2027 экспозиции направления Feed & Health («Корма, кормовые добавки и ветеринария») будут расположены в залах №17 и №18 (3-й этаж). По направлениям кормов, ветеринарии, а также комбикормового производства, оборудования и технологий для зерновой отрасли организаторы ожидают более 270 российских и зарубежных компаний.

В числе участников раздела ведущие игроки рынка, включая такие компании, как «АВЗ С-П», «Авивак», «Агропромтехника», «А-Инжиниринг», «Апиценна», «Адам Био» (эксклюзивный дистрибьютор продукции Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК)), «Белагроген», «Ветпром», «Ветбиохим», ГК «ВИК», Глазовский комбикормовый завод, «Глобалпродсервис», «32 Зернопродукт», « Индастриз», «Коудайс МКорма», ГК «», «», МКЗ (Мобильные комбикормовые заводы), «Никомикс», «Нита-Фарм», ГК «Пищепромпродукт», «Полымя», «», «Скэсс», ГК «», «Технэкс», «Фосагро», «Хювефарма», Щелковский биокомбинат, ГК «», ТК «Ярвет», Altinbilek, BIOCHEM, Buschhoff, Ceva Sante Animale, Famsun, Kerunde, MySilo, Obial, OTTEVANGER, YEMMAK, YEMTAR, Zheng Chang Group и многие другие.

В экспозиции будут представлены кормовые ингредиенты и добавки, премиксы, технологии кормления, ветеринарные препараты и решения, биобезопасность, лабораторное оборудование. Отдельный блок займут технологии и оборудование для комбикормового производства, хранения и переработки зерна.

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Ключевой особенностью Feed & Health станет интеграция с другими направлениями AGRAVIA. В соседних залах будут представлены животноводство и птицеводство, растениеводство и кормопроизводство, сельхозтехника, технологии хранения и переработки. Таким образом, на одной площадке встретятся производители кормов, ветеринарных препаратов, поставщики оборудования и их непосредственные потребители — сельхозпредприятия.

В рамках деловой программы, которая традиционно сопровождает экспозицию, для специалистов кормовой и комбикормовой отрасли готовится отдельный блок мероприятий — от стратегии до практики: управление рентабельностью через кормление — рецептура, биотехнологии, глубокая переработка, технология производства, лабораторный контроль, регуляторика, в том числе новый техрегламент ЕАЭС. Отдельный акцент на технологическом суверенитете: какие решения снижают зависимость от импорта и где сохраняются критические разрывы. Для ветеринарных специалистов будут интересны темы биобезопасности и профилактики, а также единая стратегия и практические инструменты контроля.

Выставка AGRAVIA состоится 20-22 января 2027 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо». Регистрация посетителей уже открыта.

AGRAVIA

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