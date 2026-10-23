Более 270 компаний представят решения по кормам и ветеринарии на AGRAVIA

AGRAVIA

Раздел Feed & Health займет два больших выставочных зала в павильоне 3 МВЦ «Крокус Экспо» в Москве

На международной отраслевой выставке AGRAVIA 2027 экспозиции направления Feed & Health («Корма, кормовые добавки и ветеринария») будут расположены в залах №17 и №18 (3-й этаж). По направлениям кормов, ветеринарии, а также комбикормового производства, оборудования и технологий для зерновой отрасли организаторы ожидают более 270 российских и зарубежных компаний.



В числе участников раздела ведущие игроки рынка, включая такие компании, как «АВЗ С-П», «Авивак», «Агропромтехника», «А-Инжиниринг», «Апиценна», «Адам Био» (эксклюзивный дистрибьютор продукции Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК)), «Белагроген», «Ветпром», «Ветбиохим», ГК «ВИК», Глазовский комбикормовый завод, «Глобалпродсервис», «32 Зернопродукт», «Кемин Индастриз», «Коудайс МКорма», ГК «МЕГАМИКС», «Мельинвест», МКЗ (Мобильные комбикормовые заводы), «Никомикс», «Нита-Фарм», ГК «Пищепромпродукт», «Полымя», «Русагро», «Скэсс», ГК «Содружество», «Технэкс», «Фосагро», «Хювефарма», Щелковский биокомбинат, ГК «Эфко», ТК «Ярвет», Altinbilek, BIOCHEM, Buschhoff, Ceva Sante Animale, Famsun, Kerunde, MySilo, Obial, OTTEVANGER, YEMMAK, YEMTAR, Zheng Chang Group и многие другие.



В экспозиции будут представлены кормовые ингредиенты и добавки, премиксы, технологии кормления, ветеринарные препараты и решения, биобезопасность, лабораторное оборудование. Отдельный блок займут технологии и оборудование для комбикормового производства, хранения и переработки зерна.







Ключевой особенностью Feed & Health станет интеграция с другими направлениями AGRAVIA. В соседних залах будут представлены животноводство и птицеводство, растениеводство и кормопроизводство, сельхозтехника, технологии хранения и переработки. Таким образом, на одной площадке встретятся производители кормов, ветеринарных препаратов, поставщики оборудования и их непосредственные потребители — сельхозпредприятия.



В рамках деловой программы, которая традиционно сопровождает экспозицию, для специалистов кормовой и комбикормовой отрасли готовится отдельный блок мероприятий — от стратегии до практики: управление рентабельностью через кормление — рецептура, биотехнологии, глубокая переработка, технология производства, лабораторный контроль, регуляторика, в том числе новый техрегламент ЕАЭС. Отдельный акцент на технологическом суверенитете: какие решения снижают зависимость от импорта и где сохраняются критические разрывы. Для ветеринарных специалистов будут интересны темы биобезопасности и профилактики, а также единая стратегия и практические инструменты контроля.



Выставка AGRAVIA состоится 20-22 января 2027 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо». Регистрация посетителей уже открыта.

