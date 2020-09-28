Минэкономразвития прогнозирует рост агросектора на 1%

За восемь месяцев производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 4,2% В. Бычков

В этом году производство продукции сельского хозяйства может увеличиться на 1% против 4% в 2019-м. В следующие три года предполагается прирост на 2,1% в год, следует из обновленного прогноза социально-экономического развития России, подготовленного Минэкономразвития.



Учитывая погодные условия, урожай агрокультур в этом году ожидается примерно на уровне прошлого года, считает ведомство. Так, валовой сбор зерна может составить 122,5 млн т, а к 2023 году его производство за счет расширения площади сева и повышения урожайности может увеличиться до 137,5 млн т, говорится в документе. Отраслевые аналитики прогнозируют, что в этом году урожай зерна в России может быть на уровне 130 млн т.



Валовой сбор сахарной свеклы в этом году может уменьшиться на 27% до 39,5 млн т, подсолнечника — на 7,1% до 14,3 млн т. Из-за этого выпуск сахара упадет почти на 15%, растительного масла — более чем на 9%. Однако уже в следующем году Минэкономразвития ожидает роста производства масел на 15,1%, сахара — на 1,6%. К 2023-му производство масла может вырасти на 21% относительно уровня 2019 года, до 8,2 млн т, а вот сахара — снизиться на 10,5% до 6,5 млн т. Сокращение производства связано с перенасыщением внутреннего рынка и уменьшением площадей под сахарной свеклой, поясняет министерство.



Урожаи картофеля и овощей в этом году незначительно увеличатся — на 0,7% и 0,3%. В 2023-м их сбор может вырасти к уровню 2019 года на 2,4% и 4,6% соответственно. Также будет развиваться выпуск быстрозамороженной овощной продукции, тогда как производство консервов снизится. Ведомство объясняет это сложившейся тенденцией смещения потребительских предпочтений в сторону свежих фруктов и овощей.



Позитивную динамику в животноводстве в основном обеспечит мясной сектор. Производство скота и птиц на убой в этом году прибавит 1,7% до 15,42 млн т в живом весе. В 2023-м рост будет на уровне 6,6% относительно 2019 года. На развитие отрасли животноводства в среднесрочной перспективе будут влиять технологическая модернизация, повышение эффективности производства, снижение операционных затрат, развитие логистики и выход на новые экспортные рынки, считает Минэкономразвития.



Валовой надой молока в этом году может вырасти на 2,3%, а в 2023-м — на 6,8% относительно 2019-го. Позитивную динамику, в частности, обеспечит повышение продуктивности скота, высокий уровень инвестиционной активности в отрасли, внедрение нового оборудования и технологий, а также господдержка. Увеличение сырьевой базы в среднесрочной перспективе положительно скажется на динамике производства молочной продукции и позволит наращивать производство молокоемких продуктов с длительным сроком хранения, считает ведомство. Оно ожидает роста выпуска сыров и творога, но при этом снижения производства сливочного масла.



По данным Росстата, в январе-августе производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 4,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Отрасль остается одной из немногих, сохраняющих уверенную позитивную динамику. Курирующая АПК вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РБК отметила, что, по ее мнению, в отрасли сейчас почти нет проблем. «Поддержку восстановлению экономики страны оказало, в том числе, сохранение высоких темпов роста в сельском хозяйстве», — сказала она. Согласно прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в этом году снизится на 3,9% после роста на 1,3% в 2019-м. В следующем году экономика может прибавить 2,7% в консервативном сценарии или 3,3% в базовом.

