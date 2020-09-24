Россия планирует войти в топ-10 мировых экспортеров мяса птицы

В этом году отгрузки продукции птицеводства на внешние рынки могут вырасти на треть М. Стулов

По прогнозу Национального союза птицеводов (НСП), в этом году Россия может поставить на экспорт 280 тыс. т продукции птицеводства, что на 33% больше, чем в 2019-м. В прошлом году наша страна заняла пятое место в мире по производству мяса птицы и 17-е — по его экспорту, рассказал гендиректор союза Сергей Лахтюхов в ходе совместного семинара центра «Агроэкспорт» и Россельхозбанка. Стратегическая задача — войти в топ-10 крупнейших мировых поставщиков, отметил глава союза.

Сейчас поставки открыты более чем в 50 стран, причем более половины из них потенциально требуют предоставление сертификата «халяль» на продукцию. Объем мирового рынка продукции «халяль» в прошлом году составил около $1,17 трлн, в России — на уровне 34 млрд руб., приводятся данные в презентации НСП. Мировой рынок мяса птицы, произведенной по требованиям Шариата, оценивается в 12-18 млн т, российский — на уровне 650 тыс. т (без учета заморозки и переработанной продукции). Сегмент продукции «халяль» считается одним из самых быстрорастущих в мире, причем такую продукцию выбирают не только приверженцы ислама, но и светские потребители, которые считают ее более качественной, отмечает НСП.

Замминистра сельского хозяйства Сергей Левин в ходе семинара сказал, что у России есть хорошие предпосылки для увеличения экспорта халяльной птицеводческой продукции. «Этот рынок очень быстро и стабильно растет. К 2023 году ожидается его увеличение почти до $2,9 трлн. При этом в составе этих продуктов та их часть, которая подлежит сертификации как "халяль", уже в 2018 году превысила $220 млрд, — цитирует его «Интерфакс». — И мы ожидаем, что к 2024 году этот объем увеличится раза в полтора — до $320-330 млрд». Левин напомнил, что Россия поставляет халяльную продукцию в страны Персидского залива, Ближнего Востока, Северной Африки, при этом недоосвоены такие крупные рынки как Индонезия и Малайзия.

Всего в 2020 году в России было произведено 5,1 млн т мяса птицы, из него доля продукции халяль могла составить около 500-600 тыс. т, сообщил «Агроинвестору» исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. По его мнению, Россия технологически вполне может увеличить объемы поставок халяльной продукции из мяса птицы на внешние рынки. «Объемы поставок будут зависеть, прежде всего, от рыночной конъюнктуры в странах-импортерах и роста числа аккредитованных российских производителей», — уточнил он.

Самые перспективные страны с точки зрения объемов экспорта халяльной птицы — это Средняя Азия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркмения, Азербайджан, а также государства Персидского залива: Саудовская Аравия, ОАЭ и все близлежащие к ним государства, перечисляет президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Список поставщиков, которым разрешен экспорт в эти страны, расширяется, также увеличиваются объемы отгрузок, отмечает он. «Это связано с тем, что сейчас низкий курс рубля способствует более высокой конкурентоспособности российской продукции по сравнению с поставщиками на целевых рынках», — пояснил он «Агроинвестору».

При этом Давлеев обращает внимание, что премии в цене при поставках на экспорт халяльной продукции нет. «Недавно в Саудовскую Аравию было поставлено 4 тыс. т продукции из мяса птицы на $8 млн — килограмм такой продукции в среднем стоит $2 или около 150 руб., — рассказал он. — В эту сумму входит транспортировка, сертификация, пошлина, огромное количество вложений в подготовку предприятий к экспорту, операционные расходы. Если все это вычесть из этих 150 руб., то стоимость аналогичной продукции на российском рынке получается выше». Производство халяльной продукции и ее экспорт нужны не столько для заработка, сколько для снятия лишних объемов продукции с отечественного рынка, добавил Давлеев.