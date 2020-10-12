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Регионы

В АПК Ярославской области вложат почти 6 млрд рублей

Регион заключил новые соглашения с инвесторами

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Самый крупный проект стоимостью 2 млрд рублей реализует холдинг «АгриВолга»
Д. Абрамов
Самый крупный проект стоимостью 2 млрд рублей реализует холдинг «АгриВолга»
Д. Абрамов

В ходе выставки «Золотая осень», которая в этом году прошла в онлайн формате, правительство Ярославской области подписало пять инвестиционных соглашений на сумму 5,7 млрд руб. Самый крупный проект в регионе реализует холдинг «АгриВолга»: компания планирует построить два молочно-товарных комплекса на более чем 2,4 тыс. коров. Объем инвестиций оценивается в 2 млрд руб., сообщает департамент АПК и потребительского рынка Ярославской области.

Еще один молочный проект реализует компания «Агромир». В модернизацию фермы на 1,1 тыс. голов КРС она вложит около 500 млн руб. На эти средства, в частности, предполагается реконструировать четыре телятника и инфраструктуру для хранения кормов, а также построить газозаправочную станцию для перевода техники на сжатый природный газ. Реализация проекта позволит увеличить валовой надой молока в хозяйстве на 10 тыс. т в год.

«Ярославский бройлер» планирует вложить 1,5 млрд руб. в расширение производственных мощностей по убою и переработке мяса птицы в Рыбинском районе области. Также до 2030 года компания намерена построить репродуктор второго порядка для производства инкубационного яйца стоимостью 700 млн руб. Он будет включать два птичника для выращивания ремонтного молодняка и четыре — для содержания родительского стада. Мощность площадки составит 7 млн яиц в год.

Еще один крупный проект в регионе реализует агропромышленная корпорация «Стойленская Нива». Она планирует инвестировать 1 млрд руб. в развитие производства хлебопечения и выпуск кондитерских изделий.

В 2020 году прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал АПК Ярославской области составит 11,5 млрд руб. против 10,2 млрд руб. в 2019-м, ранее рассказывал «Агроинвестору» заместитель председателя правительства региона Валерий Холодов. Привлечение инвестиций в регион — это сложный, долгий и многофакторный процесс, причем абсолютно нормально, что некоторые проекты в итоге отсеиваются, отмечал Холодов. Это может произойти по разным причинам: меняются планы или финансовое положение у самого инвестора, проект не проходит по критериям экономической эффективности. В среднем реализуется свыше 50% заявленных проектов, уточнял он.

Сельское хозяйство и пищевая перерабатывающая промышленность входят в число наиболее важных секторов экономики Ярославской области. В прошлом году все хозяйства региона произвели сельхозпродукции на 34 млрд руб., что на 5,6% больше, чем по итогам 2018-го. Выпуск пищевой продукции вырос на 4,9%, напитков — на 3,1%, в сумме превысив 43 млрд руб.

Татьяна Кулистикова 

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