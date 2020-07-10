В развитие АПК Ярославской области вложат свыше 15 млрд рублей

Производство и переработки молока — один из самых приоритетных секторов Shutterstock

В 2020 году прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал АПК Ярославской области составит 11,5 млрд руб. против 10,2 млрд руб. в 2019-м, рассказал «Агроинвестору» заместитель председателя правительства региона Валерий Холодов. В структуре вложений в прошлом году 84% пришлось на долю крупных и средних предприятий, 12% — на малые хозяйства, 4% — на микропредприятия. В рейтинге топ-20 регионов национального инвестиционного рейтинга, составляемого Агентством стратегических инициатив, в этом году область заняла 10-е место, поднявшись на восемь позиций.



Привлечение инвестиций в регион — это сложный, долгий и многофакторный процесс, причем абсолютно нормально, что некоторые проекты в итоге отсеиваются, говорит Холодов. Это может произойти по разным причинам: меняются планы или финансовое положение у самого инвестора, проект не проходит по критериям экономической эффективности. В среднем реализуется свыше 50% заявленных проектов, уточняет он.



Сейчас в Ярославской области реализуется 28 инвестпроектов на 15,3 млрд руб. Еще девять проектов общей стоимостью 3,58 млрд руб. намечены на 2021-2024 годы. «Среди них проекты увеличения производства мяса птицы, выращивания яблок, выпуска органического яйца, получения альтернативной энергии из органических отходов, цех по убою птицы», — перечисляет Холодов.



Сельское хозяйство и пищевая перерабатывающая промышленность входят в число наиболее важных секторов экономики Ярославской области, отмечает Холодов. В прошлом году все хозяйства региона произвели сельхозпродукции на 34 млрд руб., что на 5,6% больше, чем по итогам 2018-го. Выпуск пищевой продукции вырос на 4,9%, напитков — на 3,1%, в сумме превысив 43 млрд руб.



Самые большие инвестиции запланированы у компании «Ярославский бройлер»: в строительство комбикормового завода мощностью 40 т в час, птичника для родительского стада на 3,4 млн инкубационных яиц в год и четырех площадок для товарной птицы мощностью 10 тыс. т в год в сумме будет вложено почти 3,4 млрд руб.



Компания «Красный Маяк», построившая в 2017 году молочно-товарную ферму на 2 тыс. голов КРС, планирует создать еще один комплекс — на 3,6 тыс. животных. В проект производительностью около 42 тыс. т молока в год будет вложено около 2,3 млрд руб. По словам Холодова, производство и переработка молока — один из самых приоритетных секторов АПК Ярославской области. В целом в молочном животноводстве региона реализуются проекты на 5,4 млрд руб. Кроме «Красного Маяка» 1,9 млрд руб. в возведение фермы на 2,4 тыс. коров (23 тыс. т молока в год) намерена вложить компания «Восход». Почти 1 млрд руб. инвестирует «Красная Пахра»: компания расширяет производство и построит комплексы на 2 тыс. коров. Валовой надой увеличится на 9 тыс. т почти до 17 тыс. т в год. СПК «Революция» вложит 250 млн руб. в модернизацию комплекса и нарастит производство молока с 3 тыс. т до 5 тыс. т.



Игорь Кичайкин, руководитель проектов практики «Стратегическое консультирование» компании «НЭО Центр» Для инвесторов могут быть привлекательны такие направления, как разведение молочного КРС — традиционная отрасль для Ярославской области — и выращивание ягод в теплицах. Подобный тепличный проект уже анонсирован и может быть расширен за счет доведения до полного цикла. Дополнительным резоном для инвесторов может стать наличие сети инвестиционных площадок и индустриальных парков по всей области и их транспортная доступность, что позволит снизить расходы на инфраструктуру. Кроме того, в регионе упрощена процедура выделения инвесторам земельных участков.

Также в Ярославской области реализуются проекты по переработке молока. Крупнейший российский производитель мороженого — компания «Айсберри» - строит фабрику в ТОСЭР «Тутаев». Запуск предприятия мощностью до 85 тыс. т в год и стоимостью 1,45 млрд руб. намечен на 2021 год.



Холдинг «АгриВолга» продолжает модернизацию Угличского сыродельно-молочного завода. Ранее компания сообщала, что завершен первый этап — готова линия по выпуску ESL-молока (длительного хранения), масла и кисломолочной продукции. На следующем этапе будут запущены линии по производству сычужных сыров и переработке сыворотки. Сейчас завод перерабатывает до 15 т молока в сутки, при выходе на полную мощность объем достигнет 125 т. Общая стоимость проекта составляет около 1,8 млрд руб.



Максим Никиточкин, старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Лучшая оценка инвестиционного потенциала региона — это реализация инвестиционных проектов. Показательно, что большое число проектов строительства тепличных комплексов заявлено или реализуется в ЦФО, но все они расположены не в Ярославской области. Аналогично с мясными проектами: акцент делается на Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской областях. Птицеводство — Тульская, Тамбовская области. Молочное животноводство активно развивается в Воронежской и Калужской областях. Хотя небольшие молочные фермы все-таки планируются к строительству и в Ярославской области. С учетом вышеизложенного, нельзя сказать, что регион интересен для инвесторов в сельское хозяйство.

Еще одно приоритетное направление развития АПК Ярославской области — аквакультура. В секторе реализуются проекты с общим объемом инвестиций около 800 млн руб. Так, например, «Пошехонский рыбозавод» планирует вложить свыше 480 млн руб. в производство 500 т форели в год. Институт агроэкологии и биотехнологии намерен создать индустриальный рыбный комплекс мощностью 1,25 тыс. т живой рыбы в год. Вложения оцениваются в 208 млн руб. В конце мая в регионе было запущено предприятие по выращиванию африканского клариевого сома за 4,5 млн руб. При выходе на полную мощность комплекс будет выпускать не менее 16 т рыбы в год, в перспективе объемы планируется увеличить в три раза.



Кроме того, Ярославская область начала возрождать льноводство. В прошлом году впервые за 10 лет посевы льна-долгунца в регионе увеличились, превысив 3 тыс. га. В этом году агрокультурой заняли 3,5 тыс. га. На поддержку льноводства в этом году в регионе выделено 35 млн руб. Компания «Пречистенский» реализует инвестиционный проект по семеноводству, выращиванию и переработке волокнистых прядильных агрокультур. Сейчас засеяно 100 га, в дальнейшем площади увеличат до 1 тыс. га. На первом этапе предприятие будет производить льнотресту и льноволокно, затем будет налажена глубокая переработка льна. Первоначальные вложения в проект составят не менее 10 млн руб.



Исторически Ярославская область была ключевым поставщиком сырья для легкой промышленности, так, в 1970-х годах площади льна-долгунца в регионе были сопоставимы с сегодняшними посевами в целом по стране и достигали примерно 40 тыс. га, комментирует руководитель проектов практики «Стратегическое консультирование» компании «НЭО Центр» Игорь Кичайкин. В условиях импортозамещения и высокой зависимости страны от зарубежного хлопкового сырья это направление видится весьма привлекательным, считает он.



Также в советские времена в Ярославской области развивалось выращивание технической конопли, а в 2019 году руководство области заявляло о создании пилотных проектов в данной сфере растениеводства с перспективой строительства промышленного предприятия по глубокой переработке технической конопли в целлюлозу и ее производные, впуск биоразлагаемых материалов для упаковок и бумаги, добавляет Кичайкин.

