Инвестиции в производство минеральных удобрений превысят 1,5 трлн рублей за пять лет

В последние годы в развитие сегмента вложено более 800 млрд рублей "Фосагро"

По оценке Минсельхоза, к 2024 году потребление удобрений в стране может увеличиться до 8 млн т в пересчете на 100% питательных веществ, то есть более чем вдвое. Обеспечение этого спроса потребует ввода мощностей по всем основным видам минеральных удобрений и развития отраслевой логистической инфраструктуры, на что может потребоваться дополнительно еще 500 млрд руб. затрат к уже запланированным вложениям на уровне 1 трлн руб. То есть суммарно вложения могут превысить 1,5 трлн руб., рассказал «Агроинвестору» президент Российской ассоциации производителей минеральных удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев (переизбран на эту позицию в ходе годового общего собрания членов организации до середины 2022 года, является также гендиректором «ФосАгро»). «Пока непонятно, как будет распределяться спрос по видам удобрений, но очевидно, что драйверами рынка станут высокотехнологичные продукты», — отметил он.



С 2016 года производство минеральных удобрений в России выросло на 20% — до более чем 50 млн т конечной продукции в 2019-м. По словам Гурьева, увеличение объемов является результатом масштабных инвестиций, за последние годы в развитие отрасли вложено более 800 млрд руб. «У нас один из самых высоких среди обрабатывающей промышленности показателей по реинвестированию средств в развитие, также наша отрасль лидирует по технологической и цифровой оснащенности предприятий, — подчеркивает президент РАПУ. — Сегодня в России производится более 150 различных марок твердых и жидких минеральных удобрений и мелиорантов, многие из которых не имеют аналогов в мире, каждый год на рынок выводятся пять-семь новых марок продукции».



По словам заместителя генерального директора по продажам и маркетингу «ФосАгро» Сергея Пронина, отечественные производители минеральных удобрений активно взаимодействуют с инновационными фондами, научными и учебными заведениями, как в части разработки новых удобрений, так и подготовки агрономов. Ведется работа над созданием принципиально новых продуктов, таких как биостимуляторы, биобактериальные добавки, корректоры питания, ингибиторы, перечисляет он. Они позволяют повышать урожайность и качество производимой сельхозпродукции.



На ближайшие пять лет компании РАПУ запланировали более 1 трлн руб. капвложений для расширения мощностей. Например, «ФосАгро» рассчитывает до 2025 года вложить в модернизацию и строительство не менее 200 млрд руб. Это позволит компании увеличить производство минеральных удобрений на 20% до 11,5 млн т в год. Также группа планирует продолжить развитие собственной сети дистрибуции «ФосАгро-Регион», включая логистику для жидких минеральных удобрений.



«ЕвроХим» в перспективе следующих пяти лет рассчитывает значительно расширить производство сложных удобрений. «Акрон» ведет проект по глубокой модернизации агрегата Карбамид №6, после завершения которого в 2021 году мощность цеха вырастет до 1,9 млн т в год. При этом «Акрон» сможет выпускать до 1,4 млн т сухого продукта (гранулированного и приллированного) и производить жидкое удобрение КАС. «Уралхим» инициировала ряд проектов, связанных с увеличением объема выпуска водорастворимых удобрений, нитрата калия, комплексных удобрений с серой. Значительная часть инвестиций приходится на калийные проекты, направленные на удвоение российских мощностей по выпуску хлористого калия до 25 млн т.



Андрей Гурьев, президент Российской ассоциации производителей минеральных удобрений: — Россия остается единственной страной в мире, полностью обеспечивающей себя всеми основными видами минеральных удобрений и поставляющей их за рубеж. Рост объемов выпуска позволил российским компаниям по итогам прошлого года увеличить долю на мировом рынке до 13% и сохранить второе место в рейтинге крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. Наша продукция сейчас востребована более чем в 100 странах мира.

В первую очередь, активные инвестиции связаны с ростом внутреннего рынка, отмечает Гурьев. Хотя планы по увеличению производственных мощностей всегда вызывают логичные вопросы о риске перепроизводства, в ближайшие годы этот риск реализован не будет, уверен он. «Потенциал российского АПК без преувеличения, громадный, — уверяет президент РАПУ. — В Германии, по данным FAOSTAT, на 1 га вносится в среднем 189 кг удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), в США — 128 кг, в Канаде — 102 кг. В России же, по информации Минсельхоза, объем внесения в прошлом году составил лишь 48 кг/га, при рекомендуемой норме 70 кг/га».



Ранее Минсельхоз повысил прогноз закупки аграриями минеральных удобрений в 2020 году на 100 тыс. т (в действующем веществе) до 3,8 млн т. По оценке ведомства, их внесение на гектар в этом году увеличится с 48 кг в до 53 кг.



Пока прогноз министерства оправдывается, комментирует Гурьев. В январе-мае предприятия АПК уже закупили почти 2,5 млн т минудобрений, это более 65% от расчетного объема годовой потребности, приводит цифры он. В прошлом году отечественные аграрии приобрели 3,5 млн т минудобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), что на 11% больше, чем годом ранее.



«Фактический объем закупок в 2019-м на полмиллиона тонн превысил прогнозный показатель, существенная часть сделок сверх плана пришлась на четвертый квартал, — уточняет Гурьев. — Росту спроса способствовала благоприятная рыночная ситуация: по данным Росстата, в прошлом году на российском рынке средние цены на все виды минеральных удобрений были ниже, чем годом ранее, эта ситуация сохраняется и сейчас». По информации Минсельхоза, за последние пять лет сельхозпроизводители увеличили закупки минудобрений на 40%.



В 2019 году российские производители выпустили свыше 50 млн т минеральных удобрений в физическом весе, что соответствует 23,6 млн т в пересчете на 100% питательных веществ. Рост производства по сравнению с 2018-м составил около 5%. На отрасль приходится примерно 40% экспорта продукции химической промышленности в денежном выражении, оценивает Гурьев.

