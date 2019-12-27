Спрос на удобрения оказался выше плана

Минсельхоз оценивает потребность в удобрениях на 2020 год на уровне 3,5 млн т (д. в.), что связано с необходимостью интенсификации растениеводства для повышения экспортного потенциала отрасли. Об этом сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов, говорится в пресс-релизе Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). В этом году, по словам чиновника, фактический спрос на минеральные удобрения превысил прогноз начала года на 10-15%.



Президент РАПУ, гендиректор компании «ФосАгро» Андрей Гурьев подтвердил, что в этом году при заявленной потребности АПК в 3,1 млн т удобрений планируется выйти на поставки 3,4-3,5 млн т (обе цифры в д. в.), что примерно на 14% больше, чем в прошлом году. «Российские производители удобрений продолжают на 100% обеспечивать потребности российского АПК, стабильно увеличивающего их потребление», — уточняет он.



Главные причины высокой динамики спроса — хороший урожай прошлого года и благоприятная экспортная конъюнктура на рынках продовольствия, пояснил Гурьев «Агроинвестору». «Минеральные удобрения доказывают свою эффективность в виде роста выручки и рентабельности сельхозпредприятий. Поэтому при наличии финансовых ресурсов аграрии готовы и дальше увеличивать применение современных средств для повышения объема и качества урожая», — прокомментировал он.



Также спрос на удобрения поддерживают цены на них: из данных Росстата следует, что сейчас стоимость большинства видов удобрений находится ниже уровня последних двух лет, обращает внимание Гурьев. «В дальнейшем российский рынок будет реагировать на ценовую конъюнктуру на мировых рынках», — добавляет он. По информации Минсельхоза, за последний месяц средние цены приобретения сельхозпроизводителями минеральных удобрений снижались на 0,6-1,9%. К 9 декабря азофоска в среднем стоила 22,2 тыс. руб./т, аммофос — 29,7 тыс. руб./т, хлористый калий — 19,7 тыс. руб./т, карбамид — 21,4 тыс. руб./т, аммиачная селитра — 15,3 тыс. руб. т.



Несмотря на то, что в следующем году, согласно планам Минсельхоза, структура севооборота должна несколько измениться — в частности, ведомство поставило задачу на 15% уменьшить площади под сахарной свеклой и увеличить под масличными — существенного перераспределения между категориями закупаемых аграриями удобрений, по всей видимости, не произойдет, считает Гурьев. Однако возможны определенные изменения динамики спроса на отдельные марки. «Например, увеличение производства высококачественных масличных потребует более широкого применения фосфорсодержащих удобрений с серой, а снижение посевов сахарной свеклы скажется на востребованности калийных удобрений, — рассуждает он. — В целом, структура рынка, очевидно, останется прежней: порядка 60% — азотные удобрения, 35% — фосфорсодержащие удобрения и NPK, 5% — калийные и другие виды удобрений».



26 декабря РАПУ и Агропромышленный союз России («Росагропромсоюз») заключили новое соглашение о взаимодействии, направленное на обеспечение российских сельхозпроизводителей минеральными удобрениями. Также оно предусматривает развитие биржевой торговли для обеспечения доступности удобрений аграриям. Итоги биржевых торгов будут использоваться для формирования объективных биржевых индикаторов стоимости основных марок удобрений. В марте после совещания в правительстве, посвященного ценам на удобрения, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу и Минсельхозу с участием Минтранса и ФАС координировать деятельность производителей минеральных удобрений и сельхозпроизводителей при поставках минеральных удобрений, в том числе путем заключения соглашений между отраслевыми объединениями.

