Скидка на удобрения для аграриев может вырасти до 20-25%

Российские ведомства проработают дополнительные меры, чтобы скидка на удобрения для российских аграриев выросла с нынешних 10% до 20-25%. Об этом сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает «Финмаркет».



«Сегодня все наши компании выдерживают те параметры, которые были зафиксированы предписанием Федеральной антимонопольной службы, предоставляя скидку к экспортным ценам. По итогам прошлого года скидка для аграриев составляла около 10%, и она сохраняется на этом уровне», — сказал Артемьев. За последнее время цены выросли примерно на 20%, признал он, но добавил, что они только сейчас достигли уровня 2015 года.



Глава ФАС вновь высказался в пользу развития биржевой торговли удобрениями, которая вместе с регистрацией внебиржевых сделок и расширением дистрибуции позволит устранить посредников при продаже удобрений и формировать репрезентативные ценовые индикаторы. «И тогда 20-25% скидки внутренние потребители будут получать относительно экспортных цен», — спрогнозировал Артемьев, подчеркнув, что соответствующие поручения будут даны профильным ведомствам.



Как рассказал Медведев в ходе совещания, колебания цен на удобрения, практически 75% которых идет на экспорт, связаны с внешними рынками, а также ростом спроса в преддверии сезонных полевых работ. «Поэтому нам нужно понять, как сбалансировать интересы обеих отраслей и сейчас, и в какой-то определенной перспективе, чтобы у сельхозпроизводителей была возможность приобретать необходимые удобрения по нормальным, приемлемым для них ценам, не повышая свою закредитованность, и чтобы, с другой стороны, производители минеральных удобрений не чувствовали избыточного регулирования в этой сфере», — сформулировал задачу Медведев (цитата по стенограмме на government.ru).



Совещание прошло в спокойном режиме, ни о каких «добровольно-принудительных» мерах речь не шла, хотя химические компании были к ним морально готовы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Премьер лишь призвал найти баланс между интересами двух экспортных отраслей, напомнив, что Россия занимает 10% на мировом рынке удобрений, а по вывозу пшеницы является глобальным лидером. Оставшуюся часть совещания, по словам источников, обсуждалось развитие биржевой торговли минудобрениями, за развитие которой традиционно выступает ФАС.



Биржевая торговля удобрениями была запущена во втором квартале 2018 года, однако, как рассказывал в октябре ТАСС гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев, сделки не заключаются. «Мы от этой идеи [участия в биржевой торговле удобрениями] не отказываемся, помимо карбамида вывели на биржу аммофос. Наверное, выведем еще несколько видов базовых продуктов. Но на данный момент там нет сделок, торговля не ведется», — отмечал Гурьев. По его мнению, биржевые сделки действительно могут служить индикатором для рынка и «в принципе это хорошо», но «доверие потребителей к бирже на данный момент отсутствует».



Потребность в минеральных удобрениях в этом году Минсельхоз оценивает в 3,1 млн т. Сейчас с учетом остатков прошлого года в наличии у аграриев 1,1 млн т, что на 90 тыс. т больше уровня на аналогичную дату 2018-го. Вопрос о всплеске цен на удобрения на прошлой неделе поднял глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. На заседании кабинета министров он доложил, что в 2019 году по отдельным позициям они выросли до 14%. Однако глава Минпромторга Денис Мантуров опроверг данные о значительном росте цен. По итогам заседания Медведев поручил ФАС с участием Минэнерго, Минпромторга, Минсельхоза и властей регионов вести мониторинг цен не только на горюче-смазочные материалы, но и на минеральные удобрения, поставляемые аграриям, и ежемесячно докладывать о них в правительство.

