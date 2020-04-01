В России отмечен рекордный спрос на удобрения

Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) сообщает о рекордном спросе и значительном увеличении объемов поставок минеральных удобрений на внутреннем рынке. В первом квартале текущего года прирост отгрузок составил 38,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В пересчете на действующее вещество аграриям поставили 1,2 млн т удобрений. В физическом весе поставки увеличились на 35,2% до более чем 3 млн т.



Ранее Минсельхоз пересмотрел в сторону повышения потребность российских сельхозпроизводителей в минеральных удобрениях в 2020 году: вместо 3,53 млн т она ожидается на уровне 3,7 млн тонн в д. в. Это на 5% выше объема закупок в прошлом году. В начале прошлого года аграрное ведомство оценивало потребность в удобрениях на уровне 3 млн т, по факту же она оказалась выше на полмиллиона тонн.



По прогнозам министерства, к 2024 году объем потребления минеральных удобрений в России может увеличиться до 8 млн т в действующем веществе. В связи с этим производители планируют инвестировать почти 1 трлн руб. в развитие производственных мощностей и логистику в ближайшие пять лет, сообщил президент РАПУ, гендиректор «ФосАгро» Андрей Гурьев. Члены ассоциации в последние годы уже вложили в модернизацию и строительство новых производственных и логистических мощностей около 800 млрд руб.



«Развитие отрасли минеральных удобрений идет рука об руку с ростом рынка АПК. По данным Росстата, в прошлом году рост агросектора составил 4,1%, а отрасль минеральных удобрений увеличила объем производства на 4,7%», — сообщил «Агроинвестору» исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов. По данным Росстата, в январе-феврале 2020 года производство азотных удобрений увеличилось на 3,3% до 1,9 млн т, фосфорных — на 1% до 696 тыс. т, по калийным зафиксировано снижение выпуска на 14,7% до 1,25 млн т.



«В этом году Минсельхоз и РАПУ неоднократно обращали особое внимание сельхозпредприятий на важность создания запасов минеральных удобрений к весне. С начала года спрос на них остается на рекордном уровне», — отмечает Гурьев. Он уточнил, что существенная доля поставок в России пришлась на март, когда в мире уже была объявлена пандемия коронавируса. Говорить о возможных последствиях распространения заболевания для отрасли, по его мнению, преждевременно.



Тем не менее, РАПУ полагает, что показатели, заложенные Минсельхозом, будут выполнены, а потребность аграриев в удобрениях этой весной будет полностью удовлетворена, несмотря на карантинные ограничения. Для обеспечения бесперебойных поставок удобрений сельхозпроизводителям ассоциация создала оперативный штаб. Его главная задача — координировать антиэпидемические усилия предприятий РАПУ по предотвращению распространения вируса.



«Общая численность работников отрасли минеральных удобрений превышает 110 тыс. человек, многие отраслевые предприятия являются градообразующими, обеспечивают социальную и экономическую стабильность в регионах, — сказал Гурьев «Агроинвестору». — Нельзя допустить сбоев в работе вертикально-интегрированных компаний, охватывающих полный цикл производства минеральных удобрений от добычи сырья до выпуска готовой продукции из-за опасности возникновения дефицита удобрений на российском рынке».



Для организации бесперебойной работы на производствах созданы запасы сырья, разработаны производственные регламенты для поддержания непрерывных технологических процессов и высокого уровня безопасности, значительные усилия направлены на превентивную защиту персонала предприятий. Например, «ФосАгро» приобретает тесты и реактивы для проведения экспресс-тестов на коронавирус жителям городов присутствия и своим работникам. В компании «Уралхим» на следующей неделе начнется тестирование на коронавирус сотрудников региональных предприятий. «Акрон» проводит дополнительную обработку дезинфицирующими средствами служебных помещений и транспорта. Все компании организуют удаленную работу офисным сотрудникам. На складах производителей в регионах создан запас готовой продукции, достаточный для надежного обеспечения аграриев минеральными удобрениями в период весенних полевых работ в полном объеме и в оптимальные сроки, заверил Гурьев.



Кузнецов уточнил, что по информации компаний — членов РАПУ, склады в регионах работают в штатном режиме, отгрузки идут по графикам, согласованным с потребителями. Дефицита минеральных удобрений не отмечается. Отгрузки по заранее поданным заявкам являются распространенной практикой работы всех крупнейших поставщиков удобрений. Это позволяет оптимизировать работу складов, эффективно выстроить логистику. Сельхозпроизводителей заранее опрашивают о необходимых им объемах в новом сезоне.



«Удобрения покупаем заранее, сейчас полностью обеспечены, проблем с поставками нет», — сообщил «Агроинвестору» директор агрохолдинга «Урал-Дон» в Ростовской области. Компания обрабатывает 60 тыс. га и объединяет 10 предприятий. Гендиректор ТД «Агрохолдинг “Степь”» Алексей Новосельский тоже говорит, что у компании достаточно удобрений на период весенних полевых работ.



По словам Кузнецова, в январе-феврале российские цены на удобрения были на уровне двухлетних минимумов. 26 декабря 2019 года Агропромышленный союз России («Росагропромсоюз») и РАПУ заключили новое соглашение о взаимодействии, направленное на обеспечение российских сельхозпроизводителей минеральными удобрениями. Одно из указанных в нем направлений — развитие биржевой торговли. Итоги биржевых торгов используются для формирования объективных биржевых индикаторов стоимости основных марок удобрений. «Биржевая торговля — дополнительный инструмент взаимодействия производителей и потребителей, — поясняет Кузнецов. — Даже в условиях объявленной ВОЗ в начале марта пандемии коронавируса биржевой спрос на минеральные удобрения не только не снизился, но стал рекордным за всю историю торгов на СПбМТСБ».

