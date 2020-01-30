«Энтопротэк» увеличит мощность переработки органических отходов с помощью насекомых в 3,3 раза

Международная биотехнологическая компания «Энтопротэк» (среди учредителей — совладельцы группы «Дамате» Наум Бабаев и Рашид Хайров), специализирующаяся на переработке органических отходов при помощи насекомых, объявила об увеличении мощностей действующего производства более чем в три раза — до 50 т в сутки к 2021 году. Сейчас мощности завода позволяют утилизировать до 15 т различных органических отходов в сутки с получением 700 кг белковой кормовой добавки. Завод способен перерабатывать продукты, утратившие потребительские свойства, а также отходы пищевой и сельскохозяйственной промышленности.



Стимулом для принятия решения о расширении мощностей стали востребованность услуг компании по переработке органики и растущий спрос на продукцию, сообщил «Агроинвестору» гендиректор «Энтопротэка» Иван Соколов.



Проект включает в себя реконструкцию действующего индустриального комплекса и строительство новых площадей. Кроме того, планируется автоматизировать большинство технических процессов на заводе. Благодаря реализации проекта предприятие сможет нарастить объемы производства белковой кормовой добавки на основе органических отходов в 3,5 раза до 2,5 т в сутки.



Компания перерабатывает пищевые отходы при помощи собственной запатентованной биотехнологии, основанной на свойстве двукрылого насекомого черная львинка (Black Sildier Fly, BSF) перерабатывать абсолютно любую органику. В процессе переработки отходов личинка увеличивается в 15 тыс. раз и используется для выработки белковой кормовой добавки, энтомологического жира и органического удобрения. «Технология «Энтопротэк» кардинально отличается от традиционного для России компостирования органики, она имеет отрицательный экологический след, то есть не оказывает негативного влияния на окружающую среду, а наоборот, в ходе своей деятельности снижает нагрузку на экосистему», — утверждает Соколов.



В процессе утилизации отходов при помощи BSF в атмосферу выделяется на 70% меньше свалочных газов, чем при компостировании. Кроме того, генерируетcя минимальное количество метана (CH4), который образуется в больших объемах при анаэробном разложении органического вещества на свалках. «В России ежегодно производится 17 млн т пищевых отходов. Если переработать этот объем с использованием нашей технологии, то из биомассы насекомых возможно произвести и вернуть в цепочку питания сельскохозяйственных животных и птиц около 1,23 млн т ценного сухого вещества», — обращает внимание топ-менеджер.



Согласно оценке ассоциации «ТП БиоТех2030» (объединяет производственные и коммерческие предприятия, НИИ, вузы, общественные и профессиональные организации, специализирующиеся на производстве инновационной продукции в области биотехнологий), наиболее пригодными насекомыми для промышленного разведения считаются муха черная львинка, муха домашняя, саранча перелетная, саранча пустынная, сверчок домашний, сверчок двупятнистый, мучной хрущак большой, мучной хрущак бурый, зофобас и мраморный таракан. Одним из самых перспективных видов по скорости и количеству накопления биомассы, содержанию протеина и жира, показателям санитарно-эпидемиологической, экологической безопасности как раз является черная львинка. Насекомое отличается неприхотливостью, а ее личинки — всеядностью, способностью развиваться в широких диапазонах температур (20-50 °С) и влажности (40-90%). Личинки этой мухи содержат около 40% протеина и около 40% жира, богаты кальцием, фосфором. Вопросами разведения мухи черная львинка для получения кормового белка уже активно занимаются в США, Канаде, Голландии, Австрии, Греции, Германии, ЮАР, Индии, Китае и других странах, отмечала ранее «Агроинвестору» исполнительный директор Ассоциации «ТП БиоТех2030» Алина Осьмакова.



Компания «Энтопротэк» создана в 2015 году. Завод площадью более 1900 м² расположен в Пензенской области. На предприятии работают 28 человек. В настоящее время ведется проектирование индустриальной площадки четвертого поколения мощностью 150 т органических отходов в сутки.

